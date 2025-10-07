Причастна ли и. о. главы Совета адвокатов Одесской области Джабурия к коллаборационизму: официальный ответ СБУ

В сети интернет распространялась информация, что Совет адвокатов Одесской области встал на защиту адвоката Ольги Панченко — может оказаться, что адвокат сотрудничала с врагом.

Елена Джабурия. Фото из открытых источников

Отмечалось, что исполняющая обязанности председателя Совета адвокатов Одесской области Елена Джабурия может быть причастной к коллаборационизму. Как пишет издание "Гордон", Джабурия взяла на поруки адвокат Ольгу Панченко. Последняя, возможно, сотрудничала с российскими спецслужбами. Может оказаться, что она участвовала в подготовке к силовому захвату Одессы, проходила стрелковые тренировки и рассчитывала на должность в оккупационных административных структурах.

Джабурия в суде заявляла о нарушении адвокатских гарантий в деле Панченко.

В то же время представитель ОО "Фонд Dejure" Ярослав Кузишин отметил, что действия Совета адвокатов могут расцениваться как прикрытие лиц, подозреваемых в преступлениях против национальной безопасности.

"Речь идет не о защите профессии. Это — фактическое прикрытие людей, подозреваемых в сотрудничестве с врагом. Когда адвоката подозревают в преступлениях против национальной безопасности, сообщество должно бы становиться на сторону государства и общества. В то же время оно демонстрирует солидарность с подозреваемыми" — заявил он.

Портал "Комментарии" направил официальный журналистский запрос в Службу безопасности Украины с просьбой предоставить разъяснения по ситуации, а именно:

проводится ли официальное расследование относительно возможной противоправной деятельности Джабурии;

установлены ли связи между ее действиями и лицами, подозреваемыми в коллаборационизме;

дается ли правовая оценка таким действиям в контексте законодательства о государственной безопасности;

как СБУ оценивает факт "взятия на поруки" подозреваемой в сотрудничестве с российскими спецслужбами;

планируются ли меры реагирования при выявлении нарушений.

В СБУ на официальный журналистский запрос ответили, что системно противодействуют каким-либо угрозам национальной безопасности нашего государства. При этом указали, что запрещается распространять собранные сведения, а также информацию о проведении или непроведении спецслужбой соответствующих мероприятий по определенному лицу до их завершения.

"Что касается запрашиваемого Вами подозреваемого, взятого на поруки, то досудебное расследование продолжается. В соответствии с требованиями ст. 222 Уголовного процессуального кодекса Украины подробные сведения досудебного расследования пока разглашению не подлежат", — резюмировали в СБУ.

Учитывая, что в СБУ, как указано в ответе, "системно противодействуют любым угрозам национальной безопасности нашего государства" — должна быть дана правовая оценка не только действиям подозреваемой, но и лицам, возможно помогающим ей.

Напомним: портал "Комментарии" писал о скандале со столичным адвокатом.



