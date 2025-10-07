Причастна ли и. о. главы Совета адвокатов Одесской области Джабурия к коллаборационизму: официальный ответ СБУ

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В сети интернет распространялась информация, что Совет адвокатов Одесской области встал на защиту адвоката Ольги Панченко — может оказаться, что адвокат сотрудничала с врагом.
Елена Джабурия. Фото из открытых источников
Отмечалось, что исполняющая обязанности председателя Совета адвокатов Одесской области Елена Джабурия может быть причастной к коллаборационизму. Как пишет издание "Гордон", Джабурия взяла на поруки адвокат Ольгу Панченко. Последняя, возможно, сотрудничала с российскими спецслужбами. Может оказаться, что она участвовала в подготовке к силовому захвату Одессы, проходила стрелковые тренировки и рассчитывала на должность в оккупационных административных структурах.
Джабурия в суде заявляла о нарушении адвокатских гарантий в деле Панченко.
В то же время представитель ОО "Фонд Dejure" Ярослав Кузишин отметил, что действия Совета адвокатов могут расцениваться как прикрытие лиц, подозреваемых в преступлениях против национальной безопасности.
Портал "Комментарии" направил официальный журналистский запрос в Службу безопасности Украины с просьбой предоставить разъяснения по ситуации, а именно:
проводится ли официальное расследование относительно возможной противоправной деятельности Джабурии;
установлены ли связи между ее действиями и лицами, подозреваемыми в коллаборационизме;
дается ли правовая оценка таким действиям в контексте законодательства о государственной безопасности;
как СБУ оценивает факт "взятия на поруки" подозреваемой в сотрудничестве с российскими спецслужбами;
планируются ли меры реагирования при выявлении нарушений.
В СБУ на официальный журналистский запрос ответили, что системно противодействуют каким-либо угрозам национальной безопасности нашего государства. При этом указали, что запрещается распространять собранные сведения, а также информацию о проведении или непроведении спецслужбой соответствующих мероприятий по определенному лицу до их завершения.
Учитывая, что в СБУ, как указано в ответе, "системно противодействуют любым угрозам национальной безопасности нашего государства" — должна быть дана правовая оценка не только действиям подозреваемой, но и лицам, возможно помогающим ей.
