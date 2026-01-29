«Червоний» рівень небезпеки: ДСНС попереджає про наближення аномальних морозів до -30º

Служба порятунку закликає українців до особливої обережності через різку зміну погодних умов. За прогнозами Укргідрометцентру, вже з початку наступного місяця в Україну насуваються сильні морози.

«Червоний» рівень небезпеки: ДСНС попереджає про наближення аномальних морозів до -30

Зокрема, 1–3 лютого очікується різке зниження температури. Вночі, окрім Закарпаття та півдня, стовпчики термометрів опустяться "до мінус 20-27º у Київській, Чернігівській, Житомирській, Рівненській, Сумській, Полтавській та Харківській областях". У Києві нічна температура становитиме мінус 20-25º, а вдень по країні прогнозується "мінус 15-22º морозу".

Рятувальники ДСНС наголошують на екстремальних показниках: "Місцями мороз сягне мінус 30º (ІІІ рівень небезпеки, червоний)". Послаблення холодів почнеться лише 4–5 лютого із заходу та південного заходу країни.

Крім того, загроза зберігається і в найближчі години. "29 січня до кінця дня у столиці та Київській області утримається туман із видимістю 200–500 м", через що оголошено І рівень небезпеки (жовтий).

"Водії та пішоходи – будьте уважні та обережні", — наголошують у ДСНС та радять слідкувати за щоденними оновленнями прогнозів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у російському інформаційному просторі почали активно поширювати повідомлення про нібито введену заборону для ЗС РФ на вогневе ураження низки цілей в Україні. Згідно з цією інформацією, з 7:00 ранку 29 січня 2026 року діє табу на атаки по будь-яких об'єктах у Києві та Київській області, а також по об'єктах критичної інфраструктури по всій території країни.