«Красный» уровень опасности: ГСЧС предупреждает о приближении аномальных морозов до -30º

Служба спасения призывает украинцев к особой осторожности из-за резкого изменения погодных условий. По прогнозам Укргидрометцентра, уже с начала следующего месяца в Украине надвигаются сильные морозы.

«Красный» уровень опасности: ГСЧС предупреждает о приближении аномальных морозов к -30

В частности, 1-3 февраля ожидается резкое понижение температуры. Ночью кроме Закарпатья и юга столбики термометров опустятся "до минус 20-27º в Киевской, Черниговской, Житомирской, Ровенской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях". В Киеве ночная температура будет минус 20-25º, а днем по стране прогнозируется "минус 15-22º мороза".

Спасатели ГСЧС отмечают экстремальные показатели: "Местами мороз достигнет минус 30º (III уровень опасности, красный)". Ослабление холодов начнется только 4–5 февраля с запада и юго-запада страны.

Кроме того, угроза сохраняется и в ближайшие часы. "29 января до конца дня в столице и Киевской области удержится туман с видимостью 200–500 м", из-за чего объявлен I уровень опасности (желтый).

"Водители и пешеходы – будьте внимательны и осторожны", — отмечают в ГСЧС и советуют следить за ежедневными обновлениями прогнозов.

