Чехія кипить: через що масовий мітинг
commentss НОВИНИ Всі новини

Чехія кипить: через що масовий мітинг

Майже 100 тисяч людей вийшли на вулиці Праги, щоб підтримати президента Петра Павела на тлі політичного конфлікту всередині правлячої коаліції, пише iDNES

2 лютого 2026, 00:10
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У центрі Праги відбулася одна з наймасовіших акцій підтримки чинного президента Чехії Петра Павела за останні роки. За даними чеських медіа, участь у мітингу взяли майже 100 тисяч людей, які зібралися на Староміській та Вацлавській площах.

Чехія кипить: через що масовий мітинг

Мітинг в Чехії на честь президента

Причиною акції став публічний конфлікт між президентом і однією з коаліційних партій, що входять до чинної влади. Глава держави наполягає на дотриманні демократичних принципів, політичної відповідальності та прозорості кадрових рішень. Натомість представники партії звинувачують Павела у надмірному втручанні в діяльність уряду та перевищенні повноважень.

Учасники протесту заявили, що саме позиція президента є запобіжником від політичних зловживань і спроб послабити демократичні інститути в країні. На площах лунали гасла на підтримку Павела, а також критика на адресу лідерів партії "Автомобілісти за себе", яку мітингувальники звинувачують у політичному тиску та спробах дестабілізації ситуації.

Організатором акції став громадський рух Milion chvilek, який уже тривалий час виступає за захист демократії в Чехії. Паралельно з мітингом рух продовжує збір підписів на підтримку президента — наразі, за їхніми даними, вдалося зібрати близько 600 тисяч підписів.

Аналітики зазначають, що така масова мобілізація громадян свідчить про високий рівень суспільної підтримки президента та може серйозно вплинути на подальший розвиток політичної кризи всередині коаліції.

Джерело: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/prezident-petr-pavel-milion-chvilek-demonstrace.A260201_143804_domaci_kurl
