Чехия кипит: из-за чего массовый митинг

В центре Праги прошла одна из самых массовых акций поддержки действующего президента Чехии Петра Павела за последние годы. По данным чешских медиа, участие в митинге приняли около 100 тысяч человек, собравшихся на Староместской и Вацлавской площадях.

Митинг в Чехии в честь президента

Причиной акции стал публичный конфликт между президентом и одной из входящих в действующую власть коалиционных партий. Глава государства настаивает на соблюдении демократических принципов, политической ответственности и прозрачности кадровых решений. Представители партии обвиняют Павела в чрезмерном вмешательстве в деятельность правительства и превышении полномочий.

Участники протеста заявили, что именно позиция президента является предотвращением политических злоупотреблений и попыток ослабить демократические институты в стране. На площадях раздавались лозунги в поддержку Павела, а также критика в адрес лидеров партии "Автомобилисты за себя", которую обвиняют митингующие в политическом давлении и попытках дестабилизации ситуации.

Организатором акции стало общественное движение Milion chvilek , которое уже долгое время выступает за защиту демократии в Чехии. Параллельно с митингом движение продолжает сбор подписей в поддержку президента — пока, по их данным, удалось собрать около 600 тысяч подписей.

Аналитики отмечают, что такая массовая мобилизация граждан свидетельствует о высоком уровне общественной поддержки президента и может оказать серьезное влияние на дальнейшее развитие политического кризиса внутри коалиции.

