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Було чути гучні вибухи: як звичайні равлики ледь не спалили ціле село у Чехії

У Чехії равлики спричинили коротке замикання в електрощиті, через що мешканці почули вибухи

16 липня 2026, 13:45
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Slava Kot

Незвичайний інцидент стався у Трутновському районі Чехії, де звичайні равлики мало не призвели до серйозної пожежі. Мешканці одного з сіл почули гучні звуки, схожі на вибухи, після чого викликали рятувальників. Як з'ясувалося, джерелом небезпеки стали равлики, які спричинили коротке замикання в електрощиті.

Було чути гучні вибухи: як звичайні равлики ледь не спалили ціле село у Чехії

Равлики ледь не спричинили масштабну пожежу в Чехії

Пожежники, які прибули на місце, оперативно локалізували займання у розподільчому електрощиті житлового будинку та не допустили поширення вогню.

Після ліквідації пожежі фахівці встановили попередню причину аварії. За їхніми словами, кілька равликів одночасно торкнулися струмопровідних елементів обладнання. Через те, що волога поверхня їхнього тіла проводить електричний струм, сталося коротке замикання, яке супроводжувалося сильним нагріванням, електричними розрядами та займанням. Саме ці розряди місцеві жителі й сприйняли за серію вибухів.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Пошкодження обмежилися самим електрощитом, а пожежу вдалося швидко загасити.

Рятувальники зазначають, що подібні випадки трапляються рідко, однак вони добре відомі працівникам енергетичної галузі. Потрапляння равликів, комах або інших дрібних тварин до електрообладнання може призвести до аварій, особливо якщо електрощити встановлені на вулиці чи у приміщеннях із підвищеною вологістю.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, як мавпа залишила без світла всю Шрі-Ланку. Відключення електроенергії сталося через пошкодження трансформатуру, які здійснила тварина.

Також "Коментарі" писали, що вчені зафіксували рибу-равлика на рекордній глибині.



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Джерело: https://czechia-online.cz/u-trutnovskomu-rajoni-zagorivsya-rozpodilchyj-elektroshhyt-cherez-ravlykiv-yak-tak-stalosya/
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