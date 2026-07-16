Были слышны громкие взрывы: как обычные улитки чуть не сожгли целую деревню в Чехии

Необычный инцидент произошел в Трутновском районе Чехии, где обычные улитки чуть не привели к серьезному пожару. Жители одного из сел услышали громкие звуки, подобные взрывам, после чего вызвали спасателей. Как выяснилось, источником опасности стали улитки, повлекшие короткое замыкание в электрощите.

Улитки чуть не создали масштабный пожар в Чехии

Прибывшие на место пожарные оперативно локализовали возгорание в распределительном электрощите жилого дома и не допустили распространения огня.

После ликвидации пожара специалисты установили предварительную причину аварии. По их словам, несколько улиток одновременно коснулись токопроводящих элементов оборудования. Из-за того, что влажная поверхность их тела проводит электрический ток, произошло короткое замыкание, сопровождавшееся сильным нагреванием, электрическими разрядами и возгоранием. Именно эти разряды местные жители и приняли за серию взрывов.

В результате инцидента никто не пострадал. Повреждения ограничились самим электрощитом, а пожар удалось быстро потушить.

Спасатели отмечают, что подобные случаи происходят редко, однако хорошо известны работникам энергетической отрасли. Попадание улиток, насекомых или других мелких животных в электрооборудование может привести к авариям, особенно если электрощиты установлены на улице или в помещениях с повышенной влажностью.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как обезьяна оставила без света всю Шри-Ланку. Отключение электроэнергии произошло из-за повреждений трансформатуры, которые осуществило животное.

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