Через масовані російські удари по енергетичній інфраструктурі українцям радять бути готовими до можливих перебоїв із постачанням електрики та газу. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав мешканців бути готовими до можливих перебоїв із електро- та газопостачанням через нові масовані атаки Росії на українську енергетичну інфраструктуру.

Блекаути та відключення газу: мер обласного центру зробив страшний прогноз

Про це він заявив під час ефіру на радіо "Західний полюс".

"Зима буде важкою. Найгірше, що може трапитися, — відключення газу. Якщо до вимкнення світла ми готові, то до відключення газу, напевно, ніхто не готовий. Такий сценарій ймовірний, що відключатимуть газ цілими мікрорайонами. Ситуація — складна. Проте ми маємо певний сценарій", — каже Руслан Марцінків.

З його слів, у разі вимкнення газу освітні заклади стануть місцем для обігріву. Там буде змога зігрітися, випити чай, поспати. Також у них планують поставити термінали Starlink. Окрім цього, у громаді запасаються паливом, розповів Руслан Марцінків.

"Ми розуміємо, що таких комбінованих ударів буде більше. Ворог намагається завдати максимальних пошкоджень. Будьмо готові до будь-яких перебоїв, хоча сподіваємося, що цього не станеться", — зазначив мер.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що раніше мер Харкова Ігор Терехов закликав готуватися до найважчої зими.

За словами мера Харкова, потужності міста, обленерго та загальної енергосистеми поки є, але вони обмежені.

"І треба дивитися правді в очі: росія не припинить спроб терору, вона намагатиметься й далі позбавити наших людей життя, занурити їх у холод і темряву. І будь-якої миті може статися новий удар по критичній інфраструктурі, який за секунди здатен зруйнувати те, що ми створювали й відновлювали місяцями. І такі ситуації, на жаль, уже траплялися не один раз у минулому і трапляються зараз. Тому треба завжди бути готовими до всього. Після чергових ударів ми щоразу ремонтуємо котельні, лагодимо тепломережі, водогін, відновлюємо генерацію. І будемо робити це знову й знову — стільки, скільки буде потрібно, аби в оселях харків’ян було світло, тепло і вода, аби Харків жив, працював і залишався сильним", – наголосив Ігор Терехов.