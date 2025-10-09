Из-за массированных российских ударов по энергетической инфраструктуре украинцам советуют быть готовыми к возможным перебоям со снабжением электричеством и газом. Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал жителей быть готовыми к возможным перебоям с электро- и газоснабжением из-за новых массированных атак России на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Блэкауты и отключение газа: мэр областного центра сделал страшный прогноз

Об этом он заявил во время эфира на радио "Западный полюс".

"Зима будет тяжелой. Самое плохое, что может случиться, — отключение газа. Если к выключению света мы готовы, то к отключению газа, наверное, никто не готов. Такой сценарий вероятен, что будут отключать газ целыми микрорайонами. Ситуация — сложная. Однако мы имеем определенный сценарий", — говорит Руслан Мартин.

По его словам, в случае отключения газа образовательные учреждения станут местом для обогрева. Там будет возможность согреться, выпить чай, поспать. Также у них планируют поставить терминалы Starlink. Кроме того, в общине запасаются топливом, рассказал Руслан Марцинкив.

"Мы понимаем, что таких комбинированных ударов будет больше. Враг пытается нанести максимальные повреждения. Будем готовы к любым перебоям, хотя надеемся, что этого не произойдет", – отметил мэр.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что ранее мэр Харькова Игорь Терехов призвал готовиться к тяжелейшей зиме.

По словам мэра Харькова, мощности города, облэнерго и общей энергосистемы пока есть, но они ограничены.

"И надо смотреть правде в глаза: россия не прекратит попыток террора, она будет пытаться и дальше лишить наших людей жизни, погрузить их в холод и тьму. И в любой момент может произойти новый удар по критической инфраструктуре, который за секунды способен разрушить то, что мы создавали и восстанавливали месяцами. И такие ситуации, к сожалению, уже случались не раз в прошлом и случаются сейчас. Поэтому нужно всегда быть готовыми ко всему. После очередных ударов мы каждый раз ремонтируем котельные, чиним теплосети, водопровод, восстанавливаем генерацию. И будем делать это снова и снова — столько, сколько потребуется, чтобы в домах харьковчан был свет, тепло и вода, чтобы Харьков жил, работал и оставался сильным", – подчеркнул Игорь Терехов.