Батько рубав дерево, коли впала гілка на його сина: що сталося з дитиною

В Мазовецькому воєводстві Польщі трапився трагічний інцидент, коли п’ятирічний хлопчик загинув після того, як на нього впала гілка дерева. Випадок сталася 12 вересня у гміні Насельськ, коли його батько займався зрубуванням дерева поруч із власною ділянкою.

Хлопчик загинув після того, як на нього впала гілка. Фото: PAP/М.Біелецький

За даними прокуратури, безпосередньо перед інцидентом хлопчик перебував під наглядом матері. Жінка пішла додому через погане самопочуття, пов’язане з пізнім терміном вагітності. На прохання батька діти, зокрема п’ятирічний Антоній та його старші брати віком 10 та 11 років, теж мали повернутися додому.

Однак хлопчик непомітно залишив територію. Батько почав рубати дерево, і побачив сина лише в той момент, коли сталася трагедія.

"Батько помітив його лише тоді, коли його розчавила гілка дерева, що падала", – сказала речниця прокуратури Ельжбета Едіта Лукасевич.

Хлопчик зазнав тяжких травм голови та обличчя. Його доправили санітарною авіацією до Дитячої клінічної лікарні у Варшаві. Попри проведені реанімаційні заходи, врятувати життя дитини не вдалося. П’ятирічний хлопчик помер наступного дня. Розтин підтвердив причину смерті — це черепно-мозкова травма.

Окружна прокуратура в Пултуську відкрила кримінальне провадження за статтею про створення небезпеки для інших осіб та спричинення смерті з необережності. Також слідчі перевіряють, чи було надано дитині належну медичну допомогу та чи не стали недогляд, чи необережність причиною трагедії.

