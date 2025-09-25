Отец рубил дерево, когда ветвь упала на его сына: что случилось с ребенком

В Мазовецком воеводстве Польши произошел трагический инцидент, когда пятилетний мальчик погиб после того, как на него упала ветка дерева. Случай произошел 12 сентября в гмине Насельскск, когда его отец занимался срубкой дерева рядом с собственным участком.

Мальчик погиб после того, как на него упала ветка. Фото: PAP/М.Биелецкий

По данным прокуратуры, прямо перед инцидентом мальчик находился под наблюдением матери. Женщина ушла домой из-за плохого самочувствия, связанного с поздним сроком беременности. По просьбе отца дети, в том числе пятилетний Антоний и его старшие братья в возрасте 10 и 11 лет, тоже должны были вернуться домой.

Однако мальчик незаметно покинул территорию. Отец начал рубить дерево и увидел сына только в тот момент, когда произошла трагедия.

"Отец заметил его только тогда, когда его раздавила ветка дерева, что упала", — сказала спикер прокуратуры Эльжбета Эдита Лукасевич.

Мальчик получил тяжелые травмы головы и лица. Его доставили санитарной авиацией в Детскую клиническую больницу в Варшаве. Несмотря на реанимационные меры, спасти жизнь ребенка не удалось. Пятилетний мальчик скончался на следующий день. Вскрытие подтвердило причину смерти – это черепно-мозговая травма.

Окружная прокуратура в Пултуске открыла уголовное производство по статье о создании опасности для других лиц и смерти по неосторожности. Также следователи проверяют, была ли ребенку предоставлена необходимая медицинская помощь и не стала ли неосторожность причиной трагедии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о трагическом случае, когда 11-летний ребенок скончался после популярной игры в TikTok.

Также "Комментарии" писали, что в Киеве 17-летняя мать оставила младенца в закрытой квартире на четыре дня.