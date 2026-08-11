В одній із європейських країн планують урізати виплати українцям: кого торкнуться нові правила

У кантоні Цюрих планують змінити правила соціальної допомоги для українців із захисним статусом S, які отримали дозвіл на проживання. Відповідний законопроєкт уряд кантону вже схвалив і передав на розгляд кантональної ради. Якщо документ ухвалять, нові правила можуть запрацювати з 1 березня 2027 року. Про це йдеться у пресрелізі уряду кантону Цюрих.

Українські біженці. Фото: з відкритих джерел

Зміни стали можливими після рішення Федеральної ради Швейцарії, яка надала кантонам право самостійно визначати рівень допомоги для людей зі статусом S, котрі водночас мають дозвіл на проживання.

Нині федеральні правила передбачають для таких людей звичайну соціальну допомогу на рівні зі швейцарськими громадянами. У Цюриху хочуть від цього відмовитися. Головна пропозиція уряду – прирівняти всіх осіб зі статусом S, незалежно від наявності дозволу на проживання, до категорії тимчасово прийнятих. Відповідно, виплати їм призначатимуть за спеціальними правилами.

Фактично нововведення стосуватиметься передусім тих українців, які вже отримали дозвіл на проживання. Люди зі статусом S без такого дозволу й зараз отримують допомогу за правилами для тимчасово прийнятих.

У кантоні пояснюють рішення необхідністю зберегти стимул до працевлаштування та інтеграції українців. Крім того, влада побоюється, що в разі вищих виплат люди зі статусом S можуть масово обирати саме Цюрих для проживання, оскільки швейцарські правила дозволяють змінювати кантон.

Питання набуває особливої актуальності у 2027 році. У березні перші українці, які отримали захист після початку повномасштабної війни, матимуть п’ять років перебування у Швейцарії – термін, після якого зазвичай відкривається можливість претендувати на дозвіл на проживання.

Водночас для добре інтегрованих українців зберігається можливість у виняткових випадках звернутися за окремим дозволом на проживання після п’яти років. Однак остаточні федеральні критерії для цього механізму ще не визначені.

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