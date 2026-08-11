В одной из европейских стран планируют урезать выплаты украинцам: кого коснутся новые правила

В кантоне Цюрих планируют изменить правила социальной помощи для украинцев с защитным статусом S, получивших вид на жительство. Соответствующий законопроект правительство кантона уже одобрило и передало на рассмотрение кантонального совета. Если документ будет принят, новые правила могут заработать с 1 марта 2027 года. Об этом говорится в пресс-релизе правительства кантона Цюрих.

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

Изменения стали возможны после решения Федерального совета Швейцарии, предоставившего кантонам право самостоятельно определять уровень помощи для людей со статусом S, которые одновременно имеют вид на жительство.

В настоящее время федеральные правила предусматривают для людей обычную социальную помощь на уровне со швейцарскими гражданами. В Цюрихе хотят от этого отказаться. Главное предложение правительства – приравнять всех лиц со статусом S, независимо от наличия вида на жительство, к категории временно принятых. Соответственно выплаты им будут назначаться по специальным правилам.

Фактически нововведение будет касаться, прежде всего, тех украинцев, которые уже получили вид на жительство. Люди со статусом S без такого разрешения и сейчас получают пособие по правилам для временно принятых.

В кантоне объясняют решение необходимостью сохранить стимул к трудоустройству и интеграции украинцев. Кроме того, власти опасаются, что в случае более высоких выплат люди со статусом S могут массово выбирать именно Цюрих для проживания, поскольку швейцарские правила позволяют менять кантон.

Вопрос приобретает особую актуальность в 2027 году. В марте первые украинцы, получившие защиту после начала полномасштабной войны, получат пять лет пребывания в Швейцарии – срок, после которого обычно открывается возможность претендовать на вид на жительство.

В то же время, для хорошо интегрированных украинцев сохраняется возможность в исключительных случаях обратиться за отдельным видом на жительство после пяти лет. Однако окончательные федеральные критерии для этого механизма еще не определены.

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