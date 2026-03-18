Українці за кордоном: нове опитування показало, хто вже не планує повертатися ніколи
commentss НОВИНИ Всі новини

Українці за кордоном: нове опитування показало, хто вже не планує повертатися ніколи

Майбутнє очима молоді: попри війну, 78% юних українців бачать перспективи всередині країни

18 березня 2026, 07:18
Недилько Ксения

Нове дослідження соціологічної групи "Рейтинг", проведене восени 2025 року, виявило тривожну тенденцію серед українських мігрантів. Кількість тих, хто має намір повернутися на батьківщину, скоротилася на 10% порівняно з минулим роком. Якщо у 2024 році "32% українців за кордоном заявляли про бажання повернутися в Україну, то минулого року цей показник знизився до 22%".

Основними умовами для повернення респонденти називають три ключові фактори:

гарантії безпеки та стабільності;

активне економічне відновлення;

наявність гідних робочих місць.                                                                        

Ситуація серед молоді, яка зараз перебуває в Україні, виглядає стабільнішою: 68% опитаних не планують залишати країну. Водночас 29% розглядають варіант еміграції, мотивуючи це бойовими діями та пошуком кращих заробітків.

Цікавим є показник оптимізму: українська молодь виявляє більше віри у власне майбутнє вдома, ніж ті, хто вже перебуває в еміграції. Так, своє майбутнє вважають обнадійливим "в Україні — 78% респондентів, тоді як за кордоном — лише 59%".

Опитування проводилося у вересні 2025 року на платформі Rating Online серед 600 вимушених мігрантів та понад 2000 молодих людей усередині країни. Ці дані підкреслюють, що ключем до демографічного відновлення залишається саме безпековий та економічний прогрес.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Верховній Раді вже напрацьовують проєкт закону повоєнних виборів. Деякі зміни до організації волевиявлення надали у Центральній виборчій комісії. 



