Украинцы за границей: новый опрос показал, кто уже не планирует возвращаться никогда

Новое исследование социологической группы "Рейтинг", проведенное осенью 2025 г., выявило тревожную тенденцию среди украинских мигрантов. Число тех, кто намерен вернуться на родину, сократилось на 10% по сравнению с прошлым годом. Если в 2024 году "32% украинцев за границей заявляли о желании вернуться в Украину, то в прошлом году этот показатель снизился до 22%".

Основными условиями для возвращения респонденты называют три ключевых фактора:

гарантии безопасности и стабильности;

активное экономическое восстановление;

наличие достойных рабочих мест.

Ситуация среди находящейся в Украине молодежи выглядит более стабильной: 68% опрошенных не планируют покидать страну. В то же время, 29% рассматривают вариант эмиграции, мотивируя это боевыми действиями и поиском лучших заработков.

Интересен показатель оптимизма: украинская молодежь проявляет больше веры в собственное будущее дома, чем те, кто уже находится в эмиграции. Так, свое будущее считают обнадеживающим "в Украине — 78% респондентов, тогда как за рубежом — только 59%".

Опрос проводился в сентябре 2025 года на платформе Rating Online среди 600 вынужденных мигрантов и более 2000 молодых людей внутри страны. Эти данные подчеркивают, что ключом к демографическому восстановлению остается именно безопасный и экономический прогресс.

