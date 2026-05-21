Українці масово повертаються додому: Україна несподівано очолила світовий рейтинг

За рік до країни повернулися близько 1,7 мільйона людей, а Польща та інші країни Східної Європи почали втрачати населення через нову хвилю еміграції.

21 травня 2026, 08:18
Кравцев Сергей

Україна посіла перше місце у світі із приросту населення за рахунок міграції. Як підрахували журналісти Business Insider на основі даних Світового банку та Фонду народонаселення ООН, за минулий рік до країни повернулися близько 1,7 мільйона українців, які раніше залишили країну через війну.

Українські біженці. Фото: з відкритих джерел

Дослідження враховувало не абсолютну кількість мігрантів, а їхню частку по відношенню до населення країни. Згідно з розрахунками, Україна збільшила чисельність населення приблизно на 4,4% лише за один рік, що стало найвищим показником у світі.

Основною причиною такого стрибка називають повернення частини біженців, які виїхали за кордон у перші роки повномасштабної війни. На тлі поступової адаптації економіки та відносної стабілізації низки регіонів багато українців почали повертатися додому.

Втім, журналісти зазначають, що використали дані, згідно з якими населення України становить близько 39 мільйонів людей. Ця цифра викликає питання, оскільки відповідає або довоєнним оцінкам, або розрахункам з урахуванням тимчасово окупованих територій.

До п'ятірки країн із найвищим міграційним приростом також увійшли Оман, Сирія, Об'єднані Арабські Емірати та Сейшельські Острови.

Водночас низка європейських держав зіткнулася зі зворотною тенденцією. Зокрема Польща за минулий рік втратила через еміграцію близько 0,9% населення. Відтік людей також фіксується у Литва, Вірменія, Молдова, Естонія та Чехія.

Найбільші міграційні втрати у світі зазнала Йорданія – країна втратила близько 2,6% населення лише за минулий рік.

Джерело: https://www.businessinsider.com/countries-highest-net-migration#2-omans-net-migration-gain-was-equivalent-to-2-1-of-its-population-2
