Украинцы массово возвращаются домой: Украина неожиданно возглавила мировой рейтинг

Украина заняла первое место в мире по приросту населения за счет миграции. Как подсчитали журналисты Business Insider на основе данных Всемирного банка и Фонда народонаселения ООН, за прошлый год в страну вернулись около 1,7 миллиона украинцев, ранее покинувших страну из-за войны.

Украинские беженцы.

Исследование учитывало не абсолютное количество мигрантов, а их долю по отношению к населению страны. Согласно расчетам, Украина увеличила численность населения примерно на 4,4% всего за один год, что стало самым высоким показателем в мире.

Основной причиной такого скачка называют возвращение части беженцев, которые выехали за границу в первые годы полномасштабной войны. На фоне постепенной адаптации экономики и относительной стабилизации ряда регионов многие украинцы начали возвращаться домой.

Впрочем, журналисты отмечают, что использовали данные, согласно которым население Украины составляет около 39 миллионов человек. Эта цифра вызывает вопросы, поскольку соответствует либо довоенным оценкам, либо расчетам с учетом временно оккупированных территорий.

В пятерку стран с самым высоким миграционным приростом также вошли Оман, Сирия, Объединенные Арабские Эмираты и Сейшельские Острова.

Одновременно ряд европейских государств столкнулся с обратной тенденцией. В частности, Польша за прошлый год потеряла из-за эмиграции около 0,9% населения. Отток людей также фиксируется в Литва, Армения, Молдова, Эстония и Чехия.

Наибольшие миграционные потери в мире понесла Иордания – страна лишилась около 2,6% населения только за прошлый год.

