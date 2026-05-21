logo

BTC/USD

77942

ETH/USD

2142.86

USD/UAH

44.23

EUR/UAH

51.3

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Беженцы Украинцы массово возвращаются домой: Украина неожиданно возглавила мировой рейтинг
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинцы массово возвращаются домой: Украина неожиданно возглавила мировой рейтинг

За год в страну вернулись около 1,7 миллиона человек, а Польша и другие страны Восточной Европы начали терять население из-за новой волны эмиграции

21 мая 2026, 08:18
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украина заняла первое место в мире по приросту населения за счет миграции. Как подсчитали журналисты Business Insider на основе данных Всемирного банка и Фонда народонаселения ООН, за прошлый год в страну вернулись около 1,7 миллиона украинцев, ранее покинувших страну из-за войны.

Украинцы массово возвращаются домой: Украина неожиданно возглавила мировой рейтинг

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

Исследование учитывало не абсолютное количество мигрантов, а их долю по отношению к населению страны. Согласно расчетам, Украина увеличила численность населения примерно на 4,4% всего за один год, что стало самым высоким показателем в мире.

Основной причиной такого скачка называют возвращение части беженцев, которые выехали за границу в первые годы полномасштабной войны. На фоне постепенной адаптации экономики и относительной стабилизации ряда регионов многие украинцы начали возвращаться домой.

Впрочем, журналисты отмечают, что использовали данные, согласно которым население Украины составляет около 39 миллионов человек. Эта цифра вызывает вопросы, поскольку соответствует либо довоенным оценкам, либо расчетам с учетом временно оккупированных территорий.

В пятерку стран с самым высоким миграционным приростом также вошли Оман, Сирия, Объединенные Арабские Эмираты и Сейшельские Острова.

Одновременно ряд европейских государств столкнулся с обратной тенденцией. В частности, Польша за прошлый год потеряла из-за эмиграции около 0,9% населения. Отток людей также фиксируется в Литва, Армения, Молдова, Эстония и Чехия.

Наибольшие миграционные потери в мире понесла Иордания – страна лишилась около 2,6% населения только за прошлый год.

Читайте также на портале "Комментарии" — будет большая война: Трамп ответил, сколько дней осталось у Ирана, чтобы заключить мир.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.businessinsider.com/countries-highest-net-migration#2-omans-net-migration-gain-was-equivalent-to-2-1-of-its-population-2
Теги:

Новости

Все новости