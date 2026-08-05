Україна втратила мільйони людей: омбудсмен назвав приголомшливу цифру громадян за кордоном

Понад 8,4 мільйона громадян України наразі перебувають за кордоном через російську агресію. Таку цифру озвучив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, наголосивши, що йдеться про наслідки війни, яка триває вже понад десять років.

Українські біженці. Фото: з відкритих джерел

За словами омбудсмена, мільйони українців були змушені залишити свої домівки, рятуючись від бойових дій, окупації та постійних російських обстрілів. Відповідне повідомлення він оприлюднив у своєму Telegram-каналі.

Дані Управління Верховного комісара ООН у справах біженців свідчать, що після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році за кордон виїхали понад 5,7 мільйона українців. Однак цифра, озвучена Лубінцем, охоплює весь період російської агресії, починаючи з 2014 року, включаючи тих, хто залишив країну після окупації Криму та початку війни на Донбасі.

Водночас, за останніми даними Євростату, статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу мають близько 4,38 мільйона українців. Найбільшу частину цієї категорії становлять жінки та діти, які виїхали через загрозу бойових дій.

Основний тягар прийому українських біженців взяли на себе Німеччина, Польща та Чехія. Саме в цих трьох країнах сьогодні проживає приблизно 2,65 мільйона громадян України.

Оприлюднені цифри вкотре демонструють масштаб гуманітарних наслідків російської агресії. Вимушена міграція стала одним із найбільших демографічних викликів для України, а повернення мільйонів людей після завершення війни залишатиметься одним із ключових завдань держави.

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