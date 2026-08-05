Украина потеряла миллионы людей: омбудсмен назвал потрясающую цифру граждан за границей

Более 8,4 миллиона граждан Украины находятся за рубежом из-за российской агрессии. Такую цифру озвучил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, подчеркнув, что речь идет о последствиях войны, которая длится уже более десяти лет.

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

По словам омбудсмена, миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от боевых действий, оккупации и постоянных российских обстрелов. Соответствующее сообщение он обнародовал в своем Telegram-канале.

Данные Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев свидетельствуют, что после начала полномасштабного вторжения в 2022 году за границу выехали более 5,7 миллионов украинцев. Однако цифра, озвученная Лубинцем, охватывает весь период российской агрессии, начиная с 2014 года, включая тех, кто покинул страну после оккупации Крыма и начала войны в Донбассе.

В то же время, по последним данным Евростата, статус временной защиты в странах Европейского Союза имеют около 4,38 миллионов украинцев. Наибольшую часть этой категории составляют женщины и дети, уехавшие из-за угрозы боевых действий.

Основной груз приема украинских беженцев взяли на себя Германия, Польша и Чехия. Именно в этих трех странах сегодня проживает около 2,65 миллиона граждан Украины.

Обнародованные цифры демонстрируют масштаб гуманитарных последствий российской агрессии. Вынужденная миграция стала одним из самых больших демографических вызовов для Украины, а возвращение миллионов людей после завершения войны будет оставаться одной из ключевых задач государства.

Также издание "Комментарии" сообщало – ЕС закручивает гайки: кому из украинских беженцев теперь могут отказать в защите.



