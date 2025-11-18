У Кабміні розкрили цифри: скільки українських біженців мають тимчасовий захист в ЄС

Із приблизно 7 мільйонів українців, які перебувають за кордоном через повномасштабну війну, 4,6 млн мають статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу. Про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповіла заступниця міністра соціальної політики, сім'ї та єдності Ілона Гавронська.

Українські біженці. Фото: з відкритих джерел

"Точні цифри потрібно завжди оновлювати, але орієнтовно можу сказати так: із тих близько 7 млн українців, які перебувають за кордоном у результаті повномасштабної війни, 4,6 млн — на тимчасовий захист у ЄС", — зазначила чиновниця.

За словами Гавронської, за різними дослідженнями, близько 2 млн осіб за період 2022-2023 років уже встигли виїхати та повернутися.

"Перші два роки повномасштабної війни це було дуже помітно. Тепер ми спостерігаємо певний баланс: постійно хтось виїжджає, хтось повертається. Через це цифра в 4,6 млн. на тимчасовому захисті тримається приблизно стабільною", — додала чиновник.

Читайте також на порталі "Коментарі" — всі українці, які прибули до Німеччини після 1 квітня 2025 року, у майбутньому вважатимуться прохачами притулку і, відповідно, отримуватимуть допомогу у меншому розмірі. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише німецький таблоїд "BILD".

У публікації йдеться, що міністр внутрішніх справ Олександр Добриндт і міністр соціальних справ Бербель Бас досягли угоди з цього питання: це скасовує особливий статус для біженців із охопленої війною країни майже через чотири роки. Українці, які прибули до 1 квітня, продовжать отримувати 563 євро на місяць, оплату оренди та комунальних послуг. Після введення нових правил розмір допомоги становитиме близько 441 євро на місяць, у тому числі 196 євро на особисті витрати та 245 євро на харчування та одяг. Влада пояснює крок "необхідністю вирівняти систему виплат". Спочатку планувалося ретроактивно виключити українців із програми базового доходу. Однак цьому чинили опір муніципалітети і федеральні землі. Один із високопоставлених членів коаліції заявив, що бюрократичний тягар був би надто великим, муніципалітети і землі збунтувалися б – цього не варто. Головне, що влада нарешті владнала це питання.



