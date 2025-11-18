В Кабмине раскрыли цифры: сколько украинских беженцев имеют временную защиту в ЕС

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Из приблизительно 7 миллионов украинцев, которые находятся за границей из-за полномасштабной войны, 4,6 млн имеют статус временной защиты в странах Европейского Союза. Об этом в интервью "Укринформу" рассказала замминистра социальной политики, семьи и единства Илона Гавронская.
Украинские беженцы. Фото: из открытых источников
По словам Гавронской, по разным исследованиям, около 2 млн человек за период 2022-2023 годов уже успели выехать и вернуться.
Читайте также на портале "Комментарии" — все украинцы, прибывшие в Германию после 1 апреля 2025 года, в будущем будут считаться просителями убежища и, соответственно, будут получать пособия в меньшем размере. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет немецкий таблоид "BILD".
В публикации говорится, что министр внутренних дел Александр Добриндт и министр социальных дел Бербель Бас достигли соглашения по этому вопросу: это отменяет особый статус для беженцев из охваченной войной страны спустя почти четыре года. Прибывшие до 1 апреля украинцы продолжат получать 563 евро в месяц, оплату аренды и коммунальных услуг. После введения новых правил размер помощи составит около 441 евро в месяц, в том числе 196 евро на личные расходы и 245 евро — на питание и одежду. Власти объясняют шаг "необходимостью выровнять систему выплат". Изначально планировалось ретроактивно исключить украинцев из программы базового дохода. Однако этому воспротивились муниципалитеты и федеральные земли. Один из высокопоставленных членов коалиции заявил, что бюрократическое бремя было бы слишком велико, муниципалитеты и земли взбунтовались бы – это того не стоило. Главное, что власти наконец-то уладили этот вопрос.