В Кабмине раскрыли цифры: сколько украинских беженцев имеют временную защиту в ЕС

Из приблизительно 7 миллионов украинцев, которые находятся за границей из-за полномасштабной войны, 4,6 млн имеют статус временной защиты в странах Европейского Союза. Об этом в интервью "Укринформу" рассказала замминистра социальной политики, семьи и единства Илона Гавронская.

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

"Точные цифры нужно всегда обновлять, но ориентировочно могу сказать так: из тех около 7 млн украинцев, которые находятся за границей в результате полномасштабной войны, 4,6 млн — на временной защите в ЕС", — отметила чиновница.

По словам Гавронской, по разным исследованиям, около 2 млн человек за период 2022-2023 годов уже успели выехать и вернуться.

"Первые два года полномасштабной войны это было очень заметно. Теперь мы наблюдаем определенный баланс: постоянно кто-то выезжает, кто-то возвращается. Из-за этого цифра в 4,6 млн на временной защите держится примерно стабильной", — добавила чиновник.

Читайте также на портале "Комментарии" — все украинцы, прибывшие в Германию после 1 апреля 2025 года, в будущем будут считаться просителями убежища и, соответственно, будут получать пособия в меньшем размере. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет немецкий таблоид "BILD".

В публикации говорится, что министр внутренних дел Александр Добриндт и министр социальных дел Бербель Бас достигли соглашения по этому вопросу: это отменяет особый статус для беженцев из охваченной войной страны спустя почти четыре года. Прибывшие до 1 апреля украинцы продолжат получать 563 евро в месяц, оплату аренды и коммунальных услуг. После введения новых правил размер помощи составит около 441 евро в месяц, в том числе 196 евро на личные расходы и 245 евро — на питание и одежду. Власти объясняют шаг "необходимостью выровнять систему выплат". Изначально планировалось ретроактивно исключить украинцев из программы базового дохода. Однако этому воспротивились муниципалитеты и федеральные земли. Один из высокопоставленных членов коалиции заявил, что бюрократическое бремя было бы слишком велико, муниципалитеты и земли взбунтовались бы – это того не стоило. Главное, что власти наконец-то уладили этот вопрос.



