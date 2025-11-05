Тенденція почала змінюватися: у Німеччині зробили заяву про українських біженців

За останні три роки частка громадян України працездатного віку в Німеччині, які працевлаштувалися, зросла більш ніж утричі, згідно з даними дослідження німецького Федерального інституту демографічних досліджень, оприлюднених у вівторок, 4 листопада.

Українські біженці. Фото: з відкритих джерел

Вказується, що якщо влітку 2022 року після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну в Німеччині лише 16% українських біженців мали роботу, то через 3 роки цей показник вже становить 51%.

"Багато українок та українців вдалося знайти роботу після проходження інтеграційних та мовних курсів", — розповів керівник даного дослідження Андреас Етте.

Привертає увагу, що з 2022 року вчені кожні півроку опитували обраних для участі у дослідженні українських біженців. Минулого року до участі в опитуванні залучили і тих, хто знайшов у Німеччині притулок на пізнішому етапі.

Зазначається, що за останні роки покращилася не лише ситуація із працевлаштуванням, а й рівень задоволеності роботою серед українців.

Якщо порівнювати дані з 2023 роком, загальна частка респондентів віком від 20 до 50 років, які "задоволені" або "дуже задоволені" своєю роботою, зросла з 87 до 94%.

Згідно з результатами дослідження, найкваліфікованіші українці прибули до Німеччини під час першої хвилі втечі від війни в Україні. З того часу середній рівень освіти українських біженців знизився.

Автори дослідження вирішили окремо з'ясувати, хто має більше бажання залишитися в Німеччині. Виявилося, що близько чверті дітей та підлітків не хочуть залишатися в цій країні, тоді як їхні батьки навпаки хочуть жити тут завжди.

Вказується, що знання німецької мови у цьому плані, очевидно, є надзвичайно важливим, проте не вирішальним чинником. Наводяться дані, що майже половина дітей та підлітків з України оцінює свої знання німецької як "хороші" або "дуже хороші", а ось серед їхніх батьків цей показник становить лише 8%.

У матеріалі йдеться, що ключ до інтеграції дітей та підлітків, крім знання німецької мови, лежить насамперед у позашкільних заняттях та наявності друзів у країні.

