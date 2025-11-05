Тенденция начала меняться: в Германии сделали заявление об украинских беженцах

За последние три года доля граждан Украины трудоспособного возраста в Германии, которые трудоустроились, выросла более чем втрое, согласно данным исследования немецкого Федерального института демографических исследований, которые обнародованы во вторник, 4 ноября.

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

Указывается, что, если летом 2022 года после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину в Германии лишь 16% украинских беженцев имели работу, то через 3 года этот показатель уже составляет 51%.

"Многим украинкам и украинцам удалось найти работу после прохождения интеграционных и языковых курсов", — рассказал руководитель данного исследования Андреас Этте.

Обращает на себя внимание, что с 2022 года ученые каждые полгода опрашивали выбранных для участия в исследовании украинских беженцев. В прошлом году к участию в опросе привлекли и тех, кто нашел в Германии приют на более позднем этапе.

Отмечается, что за последние годы улучшилась не только ситуация с трудоустройством, но и уровень удовлетворенности работой среди украинцев.

Если сравнивать данные с 2023 годом, общая доля респондентов в возрасте от 20 до 50 лет, которые "довольны" или "очень довольны" своей работой, выросла с 87 до 94 %.

Согласно результатам исследования, наиболее квалифицированные украинцы прибыли в Германию во время первой волны бегства от войны в Украине. С тех пор средний уровень образования украинских беженцев снизился.

Авторы исследования решили отдельно выяснить, у кого больше желания остаться в Германии. Оказалось, что около четверти детей и подростков не хотят оставаться в этой стране, тогда как их родители, наоборот, хотят жить здесь всегда.

Указывается, что знание немецкого языка в этом плане, очевидно, является чрезвычайно важным, однако не решающим фактором. Приводятся данные, что почти половина детей и подростков из Украины оценивает свои знания немецкого как "хорошие" или "очень хорошие", а вот среди их родителей этот показатель составляет лишь 8%.

В материале говорится, что ключ к интеграции детей и подростков, кроме знания немецкого языка, лежит прежде всего во внешкольных занятиях и наличии друзей в стране.

