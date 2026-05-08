Статус ВПО не повинен бути довічним: Ігор Терехов пропонує обмежити його п’ятирічним терміном

Голова Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов виступив із пропозицією реформувати систему підтримки внутрішньо переміщених осіб. На його переконання, статус переселенця має бути обмежений у часі, щоб стимулювати швидшу інтеграцію людей у нові громади.

Терехов наголосив, що наразі в Україні бракує комплексної державної стратегії, яка б вела людину від евакуації до повного облаштування на новому місці. Натомість пропонується впровадити "єдиний маршрут", де місцеве самоврядування та держава діятимуть спільно, забезпечуючи індивідуальну підтримку.

"Вважаю, цей статус переселенців не має бути довічним. Його треба давати, приміром, на п’ять років. Протягом цього часу держава разом із органами місцевого самоврядування зобов'язана зробити так, щоб люди повністю інтегрувалися в громаду", — заявив Ігор Терехов.

За задумом Асоціації, такий підхід звільнить людей від необхідності самостійно оббивати пороги різних інстанцій. Замість цього ВПО мають отримувати скоординовану допомогу, яка допоможе їм стати повноцінними членами громад або підготує до повернення додому, якщо з’явиться така можливість.

"Ми з колегами запропонували концепцію єдиного маршруту для переселенців — коли держава і громада працюють як єдина система. Щоб людина не ходила по інституціях, щось випрошуючи, а отримала індивідуальний соціальний супровід", — підкреслив він.

