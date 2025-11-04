Ще в одній країні Європи заявили про масове прибуття українців 18-22 років: вони просять про захист

З початку вересня, коли українська влада дала "зелене світло" на виїзд за кордон чоловікам у віці 18-22 років, у Швейцарії стрімко збільшилася кількість заяв на отримання статусу тимчасового захисту S від цієї вікової категорії.

У Швейцарії різко зросла кількість українців 18-22 років. Фото: з відкритих джерел

За даними Державного секретаріату з питань міграції Швейцарії (SEM), за кілька днів після набуття чинності у серпні нових правил виїзду для українців віком від 18 до 22 років кількість заяв про надання захисту від цієї категорії зросла по всій Європі.

Зазначається, що, якщо наприкінці серпня у Швейцарії зареєстрували лише три заяви від чоловіків з України 18-22 років, наступні тижні їх кількість зросла до 33, 77, а потім стабільно до максимуму 185 у середині жовтня.

За даними SEM, збільшення кількості заяв на отримання статусу захисту S, зареєстрованих у Швейцарії з вересня, переважно пов'язане зі збільшенням кількості заяв від представників цієї групи. Нині вони становлять близько 30% усіх заяв.

Однак, за даними SEM, останніми тижнями спостерігаються ознаки стабілізації, а дані останніх днів дозволяють припустити, що пік заявок на отримання статусу S від українських чоловіків 18-22 років пройшов.

Наприкінці серпня уряд України змінив правила перетину державного кордону в умовах військового стану, дозволивши чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати до інших країн.

Читайте також на порталі "Коментарі" — з вересня 2025 року до українського консультаційного центру в Берліні за підтримкою почало звертатися набагато більше молодих чоловіків, ніж до цього зверталося.

Як розповіла координатор центру Еліна Венер, до цього молоді чоловіки цієї вікової групи не були настільки представлені серед тих, кому надається допомога. За її словами, консультаційний центр надав у вересні понад 440 консультацій, і 13% із них було надано молодим чоловікам з України – це значне збільшення порівняно з літом, коли ці звернення становили лише 0,1% від загальної кількості.