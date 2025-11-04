Еще в одной стране Европы заявили о массовом прибытии украинцев 18-22 лет: они просят о защите

С начала сентября, когда украинские власти дали "зеленый свет" на выезд за границу мужчинам в возрасте 18-22 лет, в Швейцарии стремительно увеличилось возросло количество заявлений на получение статуса временной защиты S от этой возрастной категории.

В Швейцарии резко возросло количество украинцев 18-22 лет. Фото: из открытых источников

По данным Государственного секретариата по вопросам миграции Швейцарии (SEM), через несколько дней после вступления в силу в августе новых правил выезда для украинцев в возрасте от 18 до 22 лет количество заявлений о предоставлении защиты от этой категории возросло по всей Европе.

Отмечается, что, если в конце августа в Швейцарии зарегистрировали только три заявления от мужчин из Украины 18-22 лет, в последующие недели их количество выросло до 33, 77, а затем стабильно до максимума в 185 в середине октября.

По данным SEM, увеличение количества заявлений на получение статуса защиты S, зарегистрированных в Швейцарии с сентября, главным образом связано с увеличением количества заявлений от представителей этой группы. Сейчас они составляют около 30% всех заявлений.

Однако, по данным SEM, в последние недели наблюдаются признаки стабилизации, а данные последних дней позволяют предположить, что пик заявок на получение статуса S от украинских мужчин 18-22 лет прошел.

В конце августа правительство Украины изменило правила пересечения государственной границы в условиях военного положения, разрешив мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать в другие страны.

Как рассказала координатор центра Элина Венер, до этого молодые мужчины этой возрастной группы не были настолько представлены среди тех, кому предоставляется помощь. По ее словам, консультационный центр предоставил в сентябре более 440 консультаций, и 13% из них были предоставлены молодым мужчинам из Украины – это значительное увеличение по сравнению с летом, когда эти обращения составляли лишь 0,1% от общего количества.