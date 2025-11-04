logo

BTC/USD

104639

ETH/USD

3507.31

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.43

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Беженцы Еще в одной стране Европы заявили о массовом прибытии украинцев 18-22 лет: они просят о защите
commentss НОВОСТИ Все новости

Еще в одной стране Европы заявили о массовом прибытии украинцев 18-22 лет: они просят о защите

В Швейцарии резко возросло количество украинцев 18-22 лет

4 ноября 2025, 07:47
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

С начала сентября, когда украинские власти дали "зеленый свет" на выезд за границу мужчинам в возрасте 18-22 лет, в Швейцарии стремительно увеличилось возросло количество заявлений на получение статуса временной защиты S от этой возрастной категории.

Еще в одной стране Европы заявили о массовом прибытии украинцев 18-22 лет: они просят о защите

В Швейцарии резко возросло количество украинцев 18-22 лет. Фото: из открытых источников

По данным Государственного секретариата по вопросам миграции Швейцарии (SEM), через несколько дней после вступления в силу в августе новых правил выезда для украинцев в возрасте от 18 до 22 лет количество заявлений о предоставлении защиты от этой категории возросло по всей Европе.

Отмечается, что, если в конце августа в Швейцарии зарегистрировали только три заявления от мужчин из Украины 18-22 лет, в последующие недели их количество выросло до 33, 77, а затем стабильно до максимума в 185 в середине октября.

По данным SEM, увеличение количества заявлений на получение статуса защиты S, зарегистрированных в Швейцарии с сентября, главным образом связано с увеличением количества заявлений от представителей этой группы. Сейчас они составляют около 30% всех заявлений.

Однако, по данным SEM, в последние недели наблюдаются признаки стабилизации, а данные последних дней позволяют предположить, что пик заявок на получение статуса S от украинских мужчин 18-22 лет прошел.

В конце августа правительство Украины изменило правила пересечения государственной границы в условиях военного положения, разрешив мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать в другие страны.

Читайте также на портале "Комментарии" — с сентября 2025 года в украинский консультационный центр в Берлине за поддержкой начало обращаться намного больше молодых мужчин, чем обращалось до этого.

Как рассказала координатор центра Элина Венер, до этого молодые мужчины этой возрастной группы не были настолько представлены среди тех, кому предоставляется помощь. По ее словам, консультационный центр предоставил в сентябре более 440 консультаций, и 13% из них были предоставлены молодым мужчинам из Украины – это значительное увеличение по сравнению с летом, когда эти обращения составляли лишь 0,1% от общего количества.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.swissinfo.ch/eng/foreign-affairs/protection-requests-from-young-male-ukrainians-rise-in-switzerland/90266055
Теги:

Новости

Все новости