Держдума рф остаточно ухвалила закон, який дозволяє визнавати квартири й будинки на ТОТ "безгосподарними" та конфісковувати їх. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Росія привласнюватиме житло українців на ТОТ

Закон не містить чітких критеріїв, за якими житло може бути визнано "нічийним", що дає окупаційній владі можливість самостійно визначати, чиї квартири чи будинки вилучати.

За словами нардепа Павла Фролова, таким чином, під загрозою опиняються не тільки вимушені переселенці, а й люди, які залишилися жити на окупованих територіях.

Експропріація триватиме до 2030 року, що збігається з завершенням п'ятого терміну путіна. Вилучене житло передаватимуть завезеним із росії військовим, чиновникам та освітянам.

"Фактично це узаконена "крадіжка" української власності, яка не має нічого спільного з міжнародним правом.

Україна має діяти рішуче та через правові механізми відібрати десятки мільярдів євро російських активів, які зберігаються у ЄС, спрямувавши ці кошти на компенсації українцям, яких пограбувала держава-агресор", – наголошує нардеп.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що окупаційний керівник Херсонщини Володимир Сальдо заявив про готовність передати Білорусі частину азовсько-чорноморського узбережжя під виглядом "курортних проєктів". Фактично це спроба розпоряджатися українською землею та залучати третю державу до її контролю. Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.

За даними ЦНС, переговори з білоруськими структурами тривали щонайменше з літа 2024 року. Обговорюються ділянки між Генічеськом і Арабатською Стрілкою, причому мова йде про довгострокове користування, а не туристичні плани. Сальдо називає це "обміном політичною лояльністю".