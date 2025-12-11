Госдума России окончательно приняла закон, позволяющий признавать квартиры и дома на ВОТ "бесхозными" и конфисковывать их. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Россия будет присваивать жилье украинцев на ВОТ

Закон не содержит четких критериев, по которым жилье может быть признано "ничейным", что дает оккупационным властям возможность самостоятельно определять, чьи квартиры или дома изымать.

По словам нардепа Павла Фролова, таким образом, под угрозой оказываются не только вынужденные переселенцы, но и люди, оставшиеся жить на оккупированных территориях.

Экспроприация продлится до 2030 года, что совпадает с истечением пятого срока путина. Изъятое жилье будут передавать ввезенным из России военным, чиновникам и педагогам.

"Фактически это узаконенная "кража" украинской собственности, не имеющая ничего общего с международным правом.

Украина должна действовать решительно и через правовые механизмы отобрать десятки миллиардов евро российских активов, которые хранятся в ЕС, направив эти средства на компенсации украинцам, ограбленным государством-агрессором", – отмечает нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что оккупационный руководитель Херсонщины Владимир Сальдо заявил о готовности передать Беларуси часть азовско-черноморского побережья под видом "курортных проектов". Фактически это попытка распоряжаться украинской землей и привлекать третье государство к его контролю. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По данным ЦНС, переговоры с белорусскими структурами продолжались, по меньшей мере, с лета 2024 года. Обсуждаются участки между Геническом и Арабатской Стрелкой, причем речь идет о долгосрочном использовании, а не туристических планах. Сальдо называет это "обменом политической лояльности".