Понад 83 мільярди на допомогу: які програми для ВПО стануть пріоритетними у наступному році

Кабінет Міністрів України офіційно передав на розгляд Верховній Раді проєкт головного фінансового документа країни на 2027 рік, де зафіксовано суттєве розширення фінансування програм цивільного захисту та підтримки постраждалих громадян. Головний акцент у фіскальному плані на наступний рік уряд робить на подоланні житлової кризи серед евакуйованого населення.

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Народний депутат Павло Фролов деталізував ключові показники та динаміку видатків порівняно з поточним бюджетним періодом.

"Уряд подав на розгляд парламенту проєкт держбюджету-2027, у якому на заходи підтримки ВПО передбачено 83,2 млрд грн – це на 11,6 млрд грн більше, ніж у 2026 році, — повідомив парламентар, аналізуючи структуру поданого документа. Звернувши увагу на унікальність цьогорічних розрахунків, нардеп підкреслив: — Важливо, що вперше від початку повномасштабної війни видатки на допомогу на проживання ВПО не зменшуються, а порівняно з 2026 роком зростають майже на 0,9 млрд грн. Тобто номінальне збільшення загальних видатків становить близько 16,2%".

За оприлюдненими даними, левова частка коштів буде спрямована на виплату щомісячної допомоги та розгортання масштабних житлових ініціатив:

39,6 млрд грн — щомісячна державна допомога ВПО на проживання (+2,3%);

— щомісячна державна допомога ВПО на проживання (+2,3%); 12 млрд грн — фінансування пунктів та місць тимчасового проживання (+79,1%);

— фінансування пунктів та місць тимчасового проживання (+79,1%); 11,5 млрд грн — виплата компенсацій за повністю знищене майно (+6,5%);

— виплата компенсацій за повністю знищене майно (+6,5%); 8 млрд грн — житлові ваучери для переселенців із ТОТ та сертифікати "єВідновлення";

— житлові ваучери для переселенців із ТОТ та сертифікати "єВідновлення"; 5,5 млрд грн — фінансування компенсацій за програмою HOME (+5,8%);

— фінансування компенсацій за програмою HOME (+5,8%); 4 млрд грн — надання профільних соціальних послуг для переселенців (+100%);

— надання профільних соціальних послуг для переселенців (+100%); 3,7 млрд грн — державна програма пільгового кредитування "єОселя" (+37%);

— державна програма пільгового кредитування "єОселя" (+37%); 3,5 млрд грн — фінансування програм працевлаштування та зайнятості ВПО (+52,2%);

— фінансування програм працевлаштування та зайнятості ВПО (+52,2%); 3,4 млрд грн — відновлення пошкодженого житла за програмою "єВідновлення" (+6,3%);

— відновлення пошкодженого житла за програмою "єВідновлення" (+6,3%); 1,5 млрд грн — безпосереднє будівництво та капітальна реконструкція фонду тимчасового житла для ВПО.

Забезпечення людей постійним або тимчасовим житлом, а також їхня повноцінна адаптація на нових місцях стають головними векторами роботи міністерств.

"У 2027 році Уряд пріоритетними напрямами підтримки ВПО визначає збільшення фінансування житлових програм, надання соціальних послуг та інтеграцію у нові громади, — резюмував Павло Фролов, окреслюючи стратегічні завдання для профільного комітету. Посадовець підсумував: — Наша мета — зробити так, щоб люди отримали реальну опору та умови для самореалізації в безпечних регіонах країни".

Найближчим часом проєкт бюджету пройде процедуру обговорення у профільних комітетах Верховної Ради, де депутати зможуть внести свої правки перед фінальним голосуванням у сесійній залі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що влада Харкова продовжує повністю дотувати систему міських пасажирських перевезень, забезпечуючи безкоштовне пересування громадян у метрополітені, тролейбусах, трамваях та автобусах.