Более 83 миллиардов на помощь: какие программы для ВПЛ станут приоритетными в следующем году

Кабинет Министров Украины официально передал Верховной Раде проект главного финансового документа страны на 2027 год, где зафиксировано существенное расширение финансирования программ гражданской защиты и поддержки пострадавших людей. Главный акцент в фискальном плане на следующий год правительство делает на преодолении жилищного кризиса среди эвакуированного населения.
Иллюстративное фото
Народный депутат Павел Фролов детализировал ключевые показатели и динамику расходов по сравнению с текущим бюджетным периодом.
"Правительство подало на рассмотрение парламента проект госбюджета-2027, в котором на меры поддержки ВПЛ предусмотрено 83,2 млрд грн – это на 11,6 млрд грн больше, чем в 2026 году, – сообщил парламентарий, анализируя структуру поданного документа. Обратив внимание на уникальность расчетов этого года, нардеп подчеркнул: — Важно, что впервые с начала полномасштабной войны расходы на пособие на проживание ВПЛ не уменьшаются, а по сравнению с 2026 годом растут почти на 0,9 млрд грн. То есть, номинальное увеличение общих расходов составляет около 16,2%".
По обнародованным данным, львиная доля средств будет направлена на выплату ежемесячного пособия и развертывание масштабных жилищных инициатив:
- 39,6 млрд грн — ежемесячная государственная помощь ВПЛ на проживание (2,3%);
- 12 млрд грн — финансирование пунктов и мест временного проживания (79,1%);
- 11,5 млрд грн — выплата компенсаций за полностью уничтоженное имущество (6,5%);
- 8 млрд грн — жилищные ваучеры для переселенцев из ВОТ и сертификаты "еВосстановление";
- 5,5 млрд грн — финансирование компенсаций по программе HOME (5,8%);
- 4 млрд грн — предоставление профильных социальных услуг для переселенцев (100%);
- 3,7 млрд грн — государственная программа льготного кредитования "еОселя" (37%);
- 3,5 млрд грн — финансирование программ трудоустройства и занятости ВПЛ (52,2%);
- 3,4 млрд грн — восстановление поврежденного жилья по программе "еВосстановление" (6,3%);
- 1,5 млрд грн – непосредственное строительство и капитальная реконструкция фонда временного жилья для ВПЛ.
Обеспечение людей постоянным или временным жильем, а также полноценная их адаптация на новых местах становятся главными векторами работы министерств.
"В 2027 году правительство приоритетными направлениями поддержки ВПЛ определяет увеличение финансирования жилищных программ, предоставление социальных услуг и интеграцию в новые громады, — резюмировал Павел Фролов, очерчивая стратегические задачи для профильного комитета. Чиновник подытожил: — Наша цель — сделать так, чтобы люди получили реальную опору и условия для самореализации в безопасных регионах страны".
В ближайшее время проект бюджета пройдет процедуру обсуждения в профильных комитетах Верховной Рады, где депутаты смогут внести свои поправки перед финальным голосованием в сессионном зале.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что власти Харькова продолжают полностью дотировать систему городских пассажирских перевозок, обеспечивая бесплатное передвижение граждан в метрополитене, троллейбусах, трамваях и автобусах.
Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.