Более 83 миллиардов на помощь: какие программы для ВПЛ станут приоритетными в следующем году

Кабинет Министров Украины официально передал Верховной Раде проект главного финансового документа страны на 2027 год, где зафиксировано существенное расширение финансирования программ гражданской защиты и поддержки пострадавших людей. Главный акцент в фискальном плане на следующий год правительство делает на преодолении жилищного кризиса среди эвакуированного населения.

Иллюстративное фото

Народный депутат Павел Фролов детализировал ключевые показатели и динамику расходов по сравнению с текущим бюджетным периодом.

"Правительство подало на рассмотрение парламента проект госбюджета-2027, в котором на меры поддержки ВПЛ предусмотрено 83,2 млрд грн – это на 11,6 млрд грн больше, чем в 2026 году, – сообщил парламентарий, анализируя структуру поданного документа. Обратив внимание на уникальность расчетов этого года, нардеп подчеркнул: — Важно, что впервые с начала полномасштабной войны расходы на пособие на проживание ВПЛ не уменьшаются, а по сравнению с 2026 годом растут почти на 0,9 млрд грн. То есть, номинальное увеличение общих расходов составляет около 16,2%".

По обнародованным данным, львиная доля средств будет направлена на выплату ежемесячного пособия и развертывание масштабных жилищных инициатив:

39,6 млрд грн — ежемесячная государственная помощь ВПЛ на проживание (2,3%);

— ежемесячная государственная помощь ВПЛ на проживание (2,3%); 12 млрд грн — финансирование пунктов и мест временного проживания (79,1%);

— финансирование пунктов и мест временного проживания (79,1%); 11,5 млрд грн — выплата компенсаций за полностью уничтоженное имущество (6,5%);

— выплата компенсаций за полностью уничтоженное имущество (6,5%); 8 млрд грн — жилищные ваучеры для переселенцев из ВОТ и сертификаты "еВосстановление";

— жилищные ваучеры для переселенцев из ВОТ и сертификаты "еВосстановление"; 5,5 млрд грн — финансирование компенсаций по программе HOME (5,8%);

— финансирование компенсаций по программе HOME (5,8%); 4 млрд грн — предоставление профильных социальных услуг для переселенцев (100%);

— предоставление профильных социальных услуг для переселенцев (100%); 3,7 млрд грн — государственная программа льготного кредитования "еОселя" (37%);

— государственная программа льготного кредитования "еОселя" (37%); 3,5 млрд грн — финансирование программ трудоустройства и занятости ВПЛ (52,2%);

— финансирование программ трудоустройства и занятости ВПЛ (52,2%); 3,4 млрд грн — восстановление поврежденного жилья по программе "еВосстановление" (6,3%);

— восстановление поврежденного жилья по программе "еВосстановление" (6,3%); 1,5 млрд грн – непосредственное строительство и капитальная реконструкция фонда временного жилья для ВПЛ.

Обеспечение людей постоянным или временным жильем, а также полноценная их адаптация на новых местах становятся главными векторами работы министерств.

"В 2027 году правительство приоритетными направлениями поддержки ВПЛ определяет увеличение финансирования жилищных программ, предоставление социальных услуг и интеграцию в новые громады, — резюмировал Павел Фролов, очерчивая стратегические задачи для профильного комитета. Чиновник подытожил: — Наша цель — сделать так, чтобы люди получили реальную опору и условия для самореализации в безопасных регионах страны".

В ближайшее время проект бюджета пройдет процедуру обсуждения в профильных комитетах Верховной Рады, где депутаты смогут внести свои поправки перед финальным голосованием в сессионном зале.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что власти Харькова продолжают полностью дотировать систему городских пассажирских перевозок, обеспечивая бесплатное передвижение граждан в метрополитене, троллейбусах, трамваях и автобусах.