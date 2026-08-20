Чи позбавлять українок захисту у ЄС: що мають довести жінки

Європейська комісія найближчими тижнями планує оприлюднити оновлені настанови щодо застосування правил тимчасового захисту для громадян України. Зокрема, країни ЄС отримають роз’яснення щодо категорій українців, які можуть втратити право на цей статус. Про це повідомив речник Єврокомісії Маркус Ламмерт.

Українці у ЄС. Фото: з відкритих джерел

За його словами, держави-члени вже отримали робочий документ із відповідями на поширені запитання, а тепер Брюссель готує більш детальні рекомендації для практичного застосування нових правил.

Водночас остаточне рішення щодо кожної конкретної людини ухвалюватимуть національні органи влади. Саме вони проводитимуть необхідні перевірки та оцінюватимуть, чи відповідає заявник умовам для отримання або збереження тимчасового захисту.

Окрему увагу Ламмерт звернув на питання військової служби. За його словами, рішення Ради ЄС не передбачає окремих правил для чоловіків і жінок. Під час застосування нових норм може враховуватися як обов’язок проходження військової служби, так і факт її проходження в минулому.

Це означає, що питання може стосуватися й українок, які є військовозобов’язаними. В Україні обов’язковому військовому обліку підлягають, зокрема, жінки з медичною та фармацевтичною освітою віком від 18 до 60 років.

Сам факт перебування на військовому обліку, втім, не означає автоматичного проходження служби. Дані таких жінок вносяться до реєстру "Оберіг", після чого вони отримують військово-обліковий документ.

Нові роз’яснення Єврокомісії мають визначити, як саме держави ЄС застосовуватимуть оновлені правила на практиці та які документи можуть вимагати від українців.

Також видання "Коментарі" повідомляло – в одній з країн ЄС вимагають негайно скасувати захист для українців.



