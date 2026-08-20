Лишат ли украинок защиты в ЕС: что должны доказать женщины

Европейская комиссия в ближайшие недели планирует обнародовать обновленные руководства по применению правил временной защиты для граждан Украины. В частности, страны ЕС получат разъяснения по категориям украинцев, которые могут потерять право на этот статус. Об этом сообщил спикер Еврокомиссии Маркус Ламмерт.

Украинцы в ЕС. Фото: из открытых источников

По его словам, государства-члены уже получили рабочий документ с ответами на часто задаваемые вопросы, а теперь Брюссель готовит более подробные рекомендации для практического применения новых правил.

В то же время окончательное решение по каждому конкретному человеку будут принимать национальные органы власти. Именно они будут проводить необходимые проверки и оценивать, отвечает ли заявитель условиям для получения или сохранения временной защиты.

Особое внимание Ламмерт обратил на вопросы военной службы. По его словам, решение Совета ЕС не предусматривает отдельных правил для мужчин и женщин. При применении новых норм может учитываться как обязанность прохождения военной службы, так и факт ее прохождения в прошлом.

Это означает, что вопрос может касаться и украинок, военнообязанных. В Украине обязательному военному учету подлежат женщины с медицинским и фармацевтическим образованием в возрасте от 18 до 60 лет.

Сам факт нахождения на военном учете, впрочем, не означает автоматического прохождения службы. Данные таких женщин вносятся в реестр Оберег, после чего они получают военно-учетный документ.

Новые разъяснения Еврокомиссии должны определить, как именно государства ЕС будут применять обновленные правила на практике и какие документы могут потребовать украинцев.

Также издание "Комментарии" сообщало — в одной из стран ЕС требуют немедленно отменить защиту для украинцев.



