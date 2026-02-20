Скільки Росія витратила коштів на війну в Україні від початку повномасштабного вторгнення

Чотири роки повномасштабної агресії проти України перетворили російський федеральний бюджет на машину, заточену під одну мету — фінансування війни. За оцінками Служби зовнішньої розвідки України, станом на кінець грудня 2025 року агресія обійшлася російським платникам податків у 550 млрд. Ця сума еквівалентна 24 річним бюджетам Російської Федерації на вищу освіту або 22 бюджетам на охорону здоров’я. Щомісяця агресор витрачає на війну 1,32 трильйона рублів, або приблизно $16,6 млрд. І це лише прямі витрати, без урахування багатьох прихованих статей.

Навіть за офіційними даними, які публікує російське Міністерство фінансів, видатки лише за статтею "Національна оборона" зросли в рази порівняно з довоєнним періодом. Але реальна картина набагато серйозніша, бо Кремль свідомо приховує до 59% військового бюджету під "закритими" статтями. За перші 3 квартали 2025 року відкриті видатки склали 4,816 трильйона рублів, а закриті - 7,038 трильйона рублів. Частка закритих витрат зросла на 39% порівняно з попереднім роком.

Офіційні цифри проти реальності: чому дані розходяться

Російська влада традиційно публікує лише частину інформації. За даними незалежного проєкту "Калькулятор війни", тільки за статтею "Національна оборона" з 24 лютого 2022 року витрачено понад 40 трильйонів рублів. Щоденні видатки у 2025 році сягали майже 37 мільярдів рублів. При цьому не враховуються регіональні виплати контрактникам, компенсації сім’ям загиблих, витрати на окуповані території та численні позабюджетні канали фінансування.

Київська школа економіки, яка аналізує офіційні російські бюджетні дані, підрахувала, що з 2021 по 2025 рік на національну оборону та національну безпеку (включно з правоохоронними органами) пішло щонайменше 50,6 трильйона рублів, або приблизно 580–600 млрд за курсами різних років. Для періоду повномасштабної війни це нижня межа. "Росія не повністю звітує про те, скільки вона насправді витрачає", — зазначила аналітик Київської школи економіки Юлія Павитська. За її словами, реальні воєнні витрати значно вищі через приховані статті та позабюджетні механізми.

Німецька федеральна розвідувальна служба (Бундеснахріхтендienst) дійшла ще жорсткіших висновків. За її оцінками, реальні військові видатки Росії у 2022 році склали 106 мільярдів євро ($125 млрд), у 2023-му — 136 мільярдів євро ($160 млрд), у 2024-му — 202 мільярди євро ($238 млрд), а у 2025-му — вже 250 мільярдів євро ($295 млрд). Це на 66% більше, ніж офіційно визнає Кремль. У 2025 році військові видатки становили майже половину всього державного бюджету Росії та близько 10% валового внутрішнього продукту. "У цих цифрах конкретно матеріалізується зростаюча загроза Європі з боку Росії", — наголосили у німецькій розвідці.

Щоб наочно показати динаміку, представляємо таблицю офіційних і оціночних витрат за ключовими роками (у трильйонах рублів та мільярдах доларів за середньорічними курсами):

Рік Офіційна "Національна оборона" (трлн руб.) Розширені військові та безпекові видатки (трлн руб., оцінка КШЕ) Приблизний еквівалент у млрд дол. (оцінка) 2022 4,68 6,3 90–95 2023 6,41 8,5 95–105 2024 10,74 13,7 145–150 2025 13,49 (план) 16,5 165 2026 (план) — 16,8 165–170

Джерела: дані "Калькулятора війни", Київської школи економіки та російського федерального бюджету. Сукупно за 4 роки лише офіційна "оборона" перевищує 35 трильйонів рублів, а реальні воєнні витрати — значно більше.

Як Росія фінансує війну проти України

На початку агресії Кремль покладався на нафтогазові доходи та накопичені резерви. За даними Київської школи економіки, ліквідна частина Фонду національного добробуту зменшилася більш ніж удвічі. Сьогодні основні джерела — це внутрішні запозичення, підвищення податків і перерозподіл коштів з цивільних статей. У бюджеті на 2026 рік майже 40% усіх видатків (16,84 трильйона рублів) спрямовують на армію та силові структури, тоді як соціальні програми та інвестиції в економіку опустилися до багаторічних мінімумів. Дефіцит бюджету планують профінансувати боргами — 5,6 трильйона рублів.

Міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов у грудні 2025 року вперше публічно озвучив, що витрати на так звану "спеціальну військову операцію" у 2025 році становлять 5,1% ВВП, або близько 11 трильйонів рублів ($137,8 млрд). За його словами, у 2026 році цей рівень планують утримати або навіть трохи знизити, бо "є резерв для майбутніх витрат". Насправді ж зниження номінальних цифр у бюджеті на 2026 рік на 11% не означає зменшення реального навантаження — просто частина витрат перекладається на регіони та приховані канали.

Яку ціну платять росіяни за агресію

Війна вже забрала у росіян не лише гроші, а й майбутнє. Інфляція тримається на високому рівні, ключова ставка ЦБ РФ перевищувала минулого року 20%, а реальні доходи населення стискаються через зростання цін на продукти, житло та послуги. За оцінками Служби зовнішньої розвідки України, "Кремль перекладає тягар фінансування війни на населення через нові податки та зростання цін. За умов, коли будь-яка антивоєнна критика карається як "зрада", простір для публічного невдоволення практично зник. Унаслідок цього з 2022 по 2025 рік ціни для росіян постійно зростали".

Економісти попереджають: модель, коли половина бюджету йде на війну, не може працювати вічно. Навіть наближені до влади аналітики визнають ризики рецесії у 2026 році. Виробництво в оборонній галузі вже сповільнюється — зростання у деяких секторах впало з 28–30% до 4–5%. Дефицит робочої сили через мобілізацію та еміграцію сягає сотень тисяч осіб. За даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), економічне зростання Росії у 2025 році сповільнилося до 0,6%, а виробництво почало падати.

Чи витримає Росія ще один рік війни

Експерти розходяться в оцінках. Юлія Павитська з Київської школи економіки вважає, що "Росія зараз фінансує війну через запозичення та внутрішнє перерозподілення, заганяючи напругу глибше в федеральний бюджет. Це не стале рішення назавжди… Воно купує час, а не стабільність". Роман Сульжик, аналітик з тієї ж установи, додає: "У них було близько $250 млрд ліквідних резервів на початку війни, і вони фактично вичерпані… Тепер вони відчуватимуть кожен шок. Ймовірність серйозної фінансової кризи вища, ніж рік тому, але все ще не гарантована — десь 10–20%".

Чотири роки війни показали: Росія здатна витрачати сотні млрд, перекладаючи тягар на власних громадян і майбутні покоління. Але резерви вичерпуються, економіка перегрівається, а соціальне невдоволення росте під ковдрою репресій. Кожний додатковий місяць агресії робить відновлення Росії після війни дедалі дорожчим і менш імовірним. $550 млрд — це не просто цифра. Це ціна, яку росіяни вже заплатили і продовжують платити за імперські амбіції Кремля, позбавляючи себе шкіл, лікарень, доріг і нормального майбутнього.