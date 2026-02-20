Сколько Россия потратила средств на войну в Украине с начала полномасштабного вторжения

Четыре года полномасштабной агрессии против Украины превратили российский федеральный бюджет в машину, заточенную под одну цель – финансирование войны. По оценкам Службы внешней разведки Украины, по состоянию на конец декабря 2025 года агрессия обошлась российским налогоплательщикам в 550 млрд. Эта сумма эквивалентна 24-летним бюджетам Российской Федерации на высшее образование или 22 бюджетам на здравоохранение. Ежемесячно агрессор тратит на войну 1,32 триллиона рублей, или примерно $16,6 млрд. И это лишь прямые затраты, не считая многих скрытых статей.

Фото: коллаж comments.ua

Даже по официальным данным, публикуемым российским Министерством финансов, расходы только по статье "Национальная оборона" выросли в разы по сравнению с довоенным периодом. Но реальная картина гораздо более серьезная, потому что Кремль сознательно скрывает до 59% военного бюджета под закрытыми статьями. За первые 3 квартала 2025 года открытые расходы составили 4,816 триллиона рублей, а закрытые – 7,038 триллиона рублей. Доля закрытых расходов выросла на 39 % по сравнению с предыдущим годом.

Официальные цифры против реальности: почему данные расходятся

Российские власти традиционно публикуют только часть информации. По данным независимого проекта "Калькулятор войны", только по статье "Национальная оборона" с 24 февраля 2022 года израсходовано более 40 триллионов рублей. Ежедневные расходы в 2025 году достигали почти 37 миллиардов рублей. При этом не учитываются региональные выплаты контрактникам, компенсация семьям погибших, расходы на оккупированные территории и многочисленные внебюджетные каналы финансирования.

Киевская школа экономики, анализирующая официальные российские бюджетные данные, подсчитала, что с 2021 по 2025 год на национальную оборону и национальную безопасность (включая правоохранительные органы) ушло по меньшей мере 50,6 триллиона рублей, или примерно 580–600 млрд по курсам разных лет. Для периода полномасштабной войны это нижняя граница. "Россия не полностью отчитывается о том, сколько она действительно тратит", — отметила аналитик Киевской школы экономики Юлия Павитская. По ее словам, реальные военные расходы значительно выше скрытых статей и внебюджетных механизмов.

Немецкая федеральная разведывательная служба (Бундеснахрихтендиенст) пришла к более жестким выводам. По ее оценкам , реальные военные расходы России в 2022 году составили 106 миллиардов евро ($125 млрд), в 2023-м — 136 миллиардов евро ($160 млрд), в 2024-м — 202 миллиарда евро ($238 млрд), а в 2025-м миллиардов евро (2025-м — 2). Это на 66% больше, чем официально признает Кремль. В 2025 году военные расходы составляли около половины всего государственного бюджета России и около 10% валового внутреннего продукта. "В этих цифрах конкретно материализуется растущая угроза Европе со стороны России", — подчеркнули в немецкой разведке.

Чтобы наглядно показать динамику, представляем таблицу официальных и оценочных расходов по ключевым годам (в триллионах рублей и миллиардах долларов по среднегодовым курсам):

Год Официальная "Национальная оборона" (трлн руб.) Расширенные военные и расходы на безопасность (трлн руб., оценка КШЭ) Приблизительный эквивалент в млрд дол. (оценка) 2022 4,68 6,3 90–95 2023 6,41 8,5 95–105 2024 10,74 13,7 145–150 2025 13,49 (план) 16,5 165 2026 (план) - 16,8 165–170

Источники: данные "Калькулятора войны", Киевской школы экономики и российского федерального бюджета. Совокупно за 4 года только официальная "оборона" превышает 35 триллионов рублей, а реальные военные расходы – гораздо больше.

Как Россия финансирует войну против Украины

В начале агрессии Кремль полагался на нефтегазовые доходы и накопленные резервы. По данным Киевской школы экономики, ликвидная часть Фонда национального благосостояния уменьшилась более чем вдвое. Сегодня основные источники – это внутренние заимствования, повышение налогов и перераспределение средств из гражданских статей. В бюджете на 2026 год почти 40% всех расходов (16,84 триллиона рублей) направляют на армию и силовые структуры, в то время как социальные программы и инвестиции в экономику опустились до многолетних минимумов. Дефицит бюджета планируют профинансировать долгами – 5,6 триллиона рублей.

Министр обороны России Андрей Белоусов в декабре 2025 года впервые публично озвучил, что расходы на так называемую "специальную военную операцию" в 2025 году составляют 5,1% ВВП или около 11 триллионов рублей ($137,8 млрд). По его словам, в 2026 году этот уровень планируют удержать или даже немного снизить, потому что есть резерв для будущих расходов. На самом же деле снижение номинальных цифр в бюджете на 2026 год на 11 % не означает уменьшения реальной нагрузки — просто часть расходов переводится на регионы и скрытые каналы.

Какую цену платят россияне за агрессию

Война уже унесла у россиян не только деньги, но и будущее. Инфляция держится на высоком уровне, ключевая ставка ЦБ РФ превышала в прошлом году 20%, а реальные доходы населения сжимаются из-за роста цен на продукты, жилье и услуги. По оценкам Службы внешней разведки Украины, "Кремль переводит бремя финансирования войны на население из-за новых налогов и роста цен. В условиях, когда любая антивоенная критика карается как "измена", пространство для публичного недовольства практически исчезло. В результате с 2022 по 2025 год цены для россиян постоянно росли".

Экономисты предупреждают: модель, когда половина бюджета уходит на войну, не может работать вечно. Даже приближенные к власти аналитики признают риск рецессии в 2026 году. Производство в оборонной отрасли уже замедляется – рост в некоторых секторах упал с 28–30% до 4–5%. Дефицит рабочей силы из-за мобилизации и эмиграции достигает сотен тысяч человек. По данным Центра стратегических и международных исследований (CSIS), экономический рост России в 2025 году замедлился до 0,6%, а производство начало падать.

Выдержит ли Россия еще один год войны

Эксперты расходятся в оценках. Юлия Павитская из Киевской школы экономики считает , что "Россия сейчас финансирует войну из-за заимствования и внутреннего перераспределения, загоняя напряжение глубже в федеральный бюджет. Это не постоянное решение навсегда… Оно покупает время, а не стабильность". Роман Сульжик, аналитик из того же учреждения, добавляет: "У них было около 250 млрд долларов ликвидных резервов в начале войны, и они фактически исчерпаны… Теперь они будут испытывать каждый шок. Вероятность серьезного финансового кризиса выше года назад, но все еще не гарантирована — где-то 10–20%".

Четыре года войны показали: Россия способна тратить сотни млрд, перекладывая бремя на собственных граждан и будущие поколения. Но резервы иссякают, экономика перегревается, а социальное недовольство растет под одеялом репрессий. Каждый дополнительный месяц агрессии делает восстановление России после войны все более дорогим и менее вероятным. $550 млрд – это не просто цифра. Это цена, которую россияне уже заплатили и продолжают платить за имперские амбиции Кремля, лишая себя школ, больниц, дорог и нормального будущего.