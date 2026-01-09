Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), що виникає внаслідок травматичних подій, став однією з найбільших проблем для цивільного населення України через тривалу війну. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, один з чотирьох українців ризикує розвинути ментальні розлади, включаючи ПТСР, що торкається мільйонів людей. Це не лише особиста трагедія, але й фактор, що суттєво впливає на економіку країни, знижуючи продуктивність праці, збільшуючи витрати на охорону здоров'я та уповільнюючи загальне відновлення. У 2026 році, коли війна триває вже майже 4 роки, ці наслідки можуть стати особливо помітними, а прогнози вказують на подальше погіршення ситуації без адекватних заходів.

Прихована загроза: як посттравматичний стрес серед українців коштує мільярди і гальмує відновлення країни

Поширення посттравматичного стресового розладу серед цивільних

За оцінками досліджень, проведених у 2025 році, поширеність ПТСР серед цивільного населення України коливається в широких межах, залежно від регіону та групи населення. Наприклад, середнє значення поширеності посттравматичного стресового розладу становить від 15,0% до 41,2%, тоді як для депресії цей показник варіюється від 19,6% до 54,8%, а для тривожних розладів – від 3,7% до 33,4%. Ці дані базуються на метааналізі, що охоплює як жителів України, так і українців за кордоном. Зокрема, у дослідженні 6993 українських біженців поширеність ПТСР та комплексного ПТСР сягнула 29,4%, з прямим та непрямим впливом війни як ключовими факторами. У регіонах, таких як Київська чи Львівська області, показники можуть бути нижчими, але в прифронтових зонах, як Харківська чи Донецька, вони перевищують 40%.

Дослідження, опубліковане в журналі Frontiers in Psychology, вказує, що лише 23,5–26% цивільних, які пережили травматичні події, діагностуються з посттравматичним стресовим розладом, але економічні наслідки війни посилюють ці проблеми, додаючи фінансові стреси до психологічних.

"Загрозою для молодих людей в Україні є значний ризик депресії, тривоги, безсоння та проявлення симптомів ПТСР через їхню експозицію до насильницьких подій, таких як обстріли, вибухи, окупація, насильство, напади та свідчення чи переживання смерті близьких", – зазначають дослідники Інститут психіатрії – КНУ імені Тараса Шевченка у своєму звіті 2025 року.

Серед підлітків ситуація не менш тривожна: дані 2024 року, актуалізовані в 2025, показують 10,5% поширеності ПТСР, що впливає на майбутнє покоління працездатного населення. У біженців, що проживають у Польщі, ймовірність діагнозу сягає 47,5%, з найпоширенішими симптомами, пов'язаними з війною. Загалом, за оцінками ООН, щонайменше 10 мільйонів українців перебувають у зоні ризику розвитку посттравматичного стресового розладу, включаючи цивільних, які пережили обстріли, втрати та насильство.

Вплив на ринок праці та продуктивність

Посттравматичний стресовий розлад безпосередньо знижує продуктивність праці, спричиняючи відсутність на роботі, зниження концентрації та хронічну втому. За даними Центру стратегічних та міжнародних досліджень, ментальні захворювання, включаючи ПТСР, призводять до відсутності на роботі та втрати продуктивності, що в макроекономічному масштабі уповільнює економічне зростання. У 2025 році економіка України зазнала значних втрат через це: кількість людей, які потребують допомоги, зменшилася на 13%, з 14,6 мільйона у 2024 до 12,7 мільйона у 2025, але це все одно впливає на ринок праці. Зокрема, у звіті Світового банку про швидку оцінку збитків та потреб зазначається, що проекти, спрямовані на покращення продуктивності праці та збереження робочих місць, є пріоритетними, оскільки війна спричинила дефіцит робочої сили через переміщення, еміграцію та необхідність перепідготовки військових.

Економічні втрати від ПТСР оцінюються в мільярди, про що вказує світовий досвід. "З макроекономічної перспективи, ментальні захворювання призводять до відсутності на роботі та втрати продуктивності та економічного зростання, з депресією та тривогою, що коштують глобальній економіці $1 трлн щорічно через втрачену продуктивність", – зазначають у Центрі стратегічних та міжнародних досліджень. У профілі ринку праці України на 2025/2026 роки прогнозується швидке зростання бідності через шоки, пов'язані з війною, що посилює вплив посттравматичного стресового розладу на зайнятість.

Витрати на лікування ПТСР становлять значну частину бюджету охорони здоров'я нашої держави. У 2025 році Всесвітня організація охорони здоров'я оцінила, що для надання українцям життєво важливих послуг охорони здоров'я, включаючи ментальну підтримку, потрібно $131 млн. Вартість ліків та лікування є бар'єром для 35% населення України. Дослідження про потенційний економічний вплив терапії з використанням метилендіоксиметамфетаміну для посттравматичного стресового розладу вказує, що лікування 1000 пацієнтів коштує $1,1 млн, але запобігає 19,2 смертям та додає 717 якісно скоригованих років життя, генеруючи чисті суспільні заощадження $2,6 млн за 3 роки.

Уповільнення економічного зростання та прогнози на 2026 рік

Економічне зростання України сповільнилося до 2% у 2025 році з 2,9% у 2024 через тривалу інвазію, що впливає на інвестиції та бізнес. Посттравматичний стресовий розлад посилює це, спричиняючи дефіцит робочої сили та студентів. Прогнози на 2026 рік вказують на подальше сповільнення економіки до 1,5%, з додатковими втратами через ментальне здоров'я, що оцінюють в $100 млрд. У звіті про відновлення України зазначається, що середньострокові та довгострокові ефекти на ринок праці будуть сильними негативними через демографічні зміни.

"ПТСР стає не тільки особистою трагедією для ветеранів, але й серйозним викликом для їхніх сімей та суспільства в цілому", – стверджують експерти в українському звіті 2025 року. Масштабне впровадження ефективних терапій може зберегти 48 000 життів та додати 1,5 мільйона якісно скоригованих років життя за десятиліття, з потенційними заощадженнями $5,6 млрд. Без інвестицій у ментальне здоров'я відновлення країни затримається, з ризиком зростання бідності та міграції.

Наразі, ПТСР є невидимою, але потужною силою, що гальмує економіку України. Щоб змінити ситуацію, необхідно впровадити комплексні програми, що поєднують лікування з економічною підтримкою, аби уникнути довгострокових втрат. Інвестиції в ментальне здоров'я не лише гуманітарна потреба, але й економічна імператива для стійкого відновлення.