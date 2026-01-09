Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), возникающее в результате травматических событий, стало одной из самых больших проблем для гражданского населения Украины из-за длительной войны. По данным Всемирной организации здравоохранения, один из четырех украинцев рискует развить ментальные расстройства, включая ПТСР, затрагивающую миллионы людей. Это не только личная трагедия, но и фактор, существенно влияющий на экономику страны, снижая производительность труда, увеличивая расходы на здравоохранение и замедляя общее восстановление. В 2026 году, когда война длится почти 4 года, эти последствия могут стать особенно заметными, а прогнозы указывают на дальнейшее ухудшение ситуации без адекватных мер.

Скрытая угроза: как посттравматический стресс среди украинцев стоит миллиарды и тормозит восстановление страны

Распространение посттравматического стрессового расстройства среди гражданских

По оценкам исследований, проведенных в 2025 году, распространенность ПТСР среди гражданского населения Украины колеблется в широких пределах в зависимости от региона и группы населения. Например, среднее значение распространенности посттравматического стрессового расстройства составляет от 15,0 до 41,2%, тогда как для депрессии этот показатель варьируется от 19,6 до 54,8%, а для тревожных расстройств – от 3,7 до 33,4%. Эти данные базируются на метаанализе, охватывающем как жителей Украины, так и украинцев за границей. В частности, в исследовании 6993 украинских беженцев распространенность ПТСР и комплексного ПТСР достигла 29,4% с прямым и косвенным влиянием войны как ключевыми факторами. В регионах, таких как Киевская или Львовская области, показатели могут быть ниже, но в прифронтовых зонах, как Харьковская или Донецкая, они превышают 40%.

Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Psychology, показывает, что только 23,5–26% гражданских, переживших травматические события, диагностируются с посттравматическим стрессовым расстройством, но экономические последствия войны усугубляют эти проблемы, добавляя финансовые стрессы к психологическим.

"Угрозой для молодых людей в Украине является значительный риск депрессии, тревоги, бессонницы и проявления симптомов ПТСР из-за их экспозиции к насильственным событиям, таким как обстрелы, взрывы, оккупация, насилие, нападения и свидетельства или переживания смерти близких", — отмечают исследователи Институт психиатрии года.

Среди подростков ситуация не менее тревожная: данные 2024 года, актуализированные в 2025 году, показывают 10,5% распространенности ПТСР, что влияет на будущее поколение трудоспособного населения. У проживающих в Польше беженцев вероятность диагноза достигает 47,5%, с наиболее распространенными симптомами, связанными с войной. По оценкам ООН, по меньшей мере 10 миллионов украинцев находятся в зоне риска развития посттравматического стрессового расстройства, включая гражданских, переживших обстрелы, потери и насилие.

Влияние на рынок труда и производительность

Посттравматическое стрессовое расстройство непосредственно снижает производительность труда, что приводит к отсутствию на работе, снижению концентрации и хронической усталости. По данным Центра стратегических и международных исследований, ментальные заболевания, включая ПТСР, приводят к отсутствию на работе и потере производительности, что в макроэкономическом масштабе замедляет экономический рост. В 2025 году экономика Украины понесла значительные потери из-за этого: количество нуждающихся в помощи уменьшилось на 13%, с 14,6 миллиона в 2024 до 12,7 миллиона в 2025, но это все равно влияет на рынок труда. В частности, в отчете Всемирного банка о скорой оценке убытков и потребностей отмечается, что проекты, направленные на улучшение производительности труда и сохранение рабочих мест, являются приоритетными, поскольку война повлекла за собой дефицит рабочей силы из-за перемещения, эмиграции и необходимости переподготовки военных.

Экономические потери ПТСР оцениваются в миллиарды, о чем указывает мировой опыт. "Из макроэкономической перспективы, ментальные заболевания приводят к отсутствию на работе и потере производительности и экономического роста, с депрессией и тревогой, которые стоят глобальной экономике $1 трлн ежегодно из-за утраченной производительности", – отмечают в Центре стратегических и международных исследований. В профиле рынка труда Украины на 2025/2026 годы прогнозируется быстрый рост бедности из-за шоков, связанных с войной, что усиливает влияние посттравматического стрессового расстройства на занятость.

Расходы на лечение ПТСР составляют значительную часть бюджета здравоохранения нашего государства. В 2025 году Всемирная организация здравоохранения оценила , что для предоставления украинцам жизненно важных услуг здравоохранения, включая ментальную поддержку, требуется $131 млн. Стоимость лекарств и лечения является барьером для 35% населения Украины . Исследование о потенциальном экономическом влиянии терапии с использованием метилендиоксиметамфетамина для посттравматического стрессового расстройства указывает, что лечение 1000 пациентов стоит $1,1 млн, но предотвращает 19,2 смерти и добавляет 717 качественно скорректированных лет жизни, генерируя чистые общественные сбережения.

Замедление экономического роста и прогнозы на 2026 год

Экономический рост Украины замедлился до 2% в 2025 году с 2,9% в 2024 из-за длительной инвазии, что влияет на инвестиции и бизнес. Посттравматическое стрессовое расстройство усугубляет это, вызывая дефицит рабочей силы и студентов. Прогнозы на 2026 год указывают на дальнейшее замедление экономики до 1,5%, с дополнительными потерями из-за ментального здоровья, которые оценивают в $100 млрд . . В отчете о восстановлении Украины отмечается, что среднесрочные и долгосрочные эффекты на рынок труда будут сильными негативными из-за демографических изменений.

"ПТСР становится не только личной трагедией для ветеранов, но и серьезным вызовом для их семей и общества в целом", – утверждают эксперты в украинском отчете 2025 года. Масштабное внедрение эффективных терапий может сохранить 48 000 жизней и прибавить 1,5 миллиона качественно скорректированных лет жизни за десятилетие, с потенциальными сбережениями $5,6 млрд . . Без инвестиций в ментальное здоровье восстановление страны задержится с риском роста бедности и миграции.

Пока ПТСР является невидимой, но мощной силой, тормозящей экономику Украины. Чтобы изменить ситуацию, необходимо внедрить комплексные программы, объединяющие лечение с экономической поддержкой, чтобы избежать долгосрочных потерь. Инвестиции в ментальное здоровье не только гуманитарная потребность, но и экономическая императива для устойчивого обновления.