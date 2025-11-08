«Повернувся живим, але не додому»: чому 70 % ветеранів війни досі чекають на психолога

Війна закінчується не на лінії фронту. Для сотень тисяч українців, які пройшли через пекло АТО та повномасштабної війни, справжня битва починається вдома — з флешбеками, тривогою, що не дає спати, і думками, від яких хочеться втекти назавжди. За даними Міністерства у справах ветеранів України, станом на жовтень 2025 року в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни зареєстровано понад 1,5 мільйона осіб, з яких майже 1 млн 300 тисяч — учасники бойових дій. Але лише 30 % з них отримали хоч одну професійну психологічну консультацію за останні 2 роки. Решта 70 % стоять у чергах, що розтягуються на 8–14 місяців, або шукають порятунку в приватних чат-ботах і 12-хвилинних онлайн-сесіях у "Дії".

Ветерани, які повернулися з війни, не можуть отримати психологічну допомогу через шалені черги

Черги, що вбивають повільніше за кулі

Державні центри психологічної реабілітації — це 47 установ по всій країні, підпорядкованих МОЗ і Мінветеранів. У 2024 році вони прийняли 68 400 ветеранів, але заявок було 214 200. Середній час очікування на індивідуальну сесію — 11,4 місяці. У Київському центрі "Лісова поляна" черга сягає 14 місяців, у Харківському — 9, у Львівському — 8. Цифри взяті з офіційного звіту МОЗ за січень–жовтень 2025 року.

Чому так? На одного психолога припадає 340 ветеранів. Для порівняння: у США норма — 1 до 80, в Ізраїлі — 1 до 120. В Україні на всю систему психологічної допомоги ветеранам у бюджеті-2025 закладено лише 1,28 млрд грн — це 0,04 % від загальних видатків на оборону. Кожна сесія другого рівня (індивідуальна терапія) коштує державі 400 грн, третього (мультидисциплінарна команда) — 1200 грн. За рік один психолог може провести 960 сесій. Якби держава профінансувала ще 500 фахівців, черги скоротилися б удвічі. Але замість цього Мінветеранів урізає бюджет на 57 % — з 13,6 млрд у 2024 до 5,8 млрд у 2025.

12 хвилин у "Дії" проти ПТСР

Коли черга вбиває надію, ветерани йдуть у цифру. У "Дії" з’явився модуль "Психологічна підтримка" — 12-хвилинні аудіо-сесії з елементами когнітивно-поведінкової терапії. За 2025 рік ним скористалися 142 000 разів. Ефективність його викликає запитання: 42 % користувачів повідомили про зниження тривоги на 20–30 % за шкалою GAD-7. Але 58 % сказали: "Це як пластир на кульове поранення".

Приватні платформи заповнюють вакуум. Mental Help — 30-хвилинні чати, Razom.live — 3 безкоштовні сесії по 30 хв. Найцікавіший кейс — Telegram-бот "Faino Psy Bot". За 40 грн/хв він проводить кризову інтервенцію: дихальні вправи, заземлення, план безпеки. За 2025 рік бот обробив 28 700 звернень від ветеранів. 87 % користувачів відмовилися від суїцидальних думок після першої сесії. Цифра з внутрішнього звіту розробників, оприлюдненого на конференції "Ментальне здоров’я 2025".

Ветеран Віталій: 8 місяців у черзі, 6 сеансів за свої гроші — і повернення до сім’ї

"Повернувся з фронту в 2018-му, думав — найгірше позаду. Але почав прокидатися ночами в холодному поту, з відчуттям, ніби все ще на передовій. Дружина боялася спати в одній кімнаті — мої крики в снах лякали дітей. Записався на психолога через Мінветеранів, але черга розтягнулася на 8 місяців. Не дочекався, бо розумів: ще місяць — і втратить шлюб. Пішов до приватного терапевта самотужки, за свої гроші", — розповідає 35-річний Віталій, ветеран 93-ї механізованої бригади, у інтерв’ю виданню "Reporter".

Сьогодні Віталій — не лише ветеран, а й психолог з магістерським дипломом 2024 року. Він сам пройшов шлях від скептицизму ("я ж мужик, сам впораюся") до визнання:

"Робота з психотерапевтом дуже допомагає. Хоч спочатку сам ставився до цього скептично, а зараз рекомендую іншим ветеранам".

Його історія — не поодинока. За даними Мінветеранів 2025, лише 30 % ветеранів отримали повний курс реабілітації. Решта 70 % — або чекають 8–12 місяців, або шукають приватну допомогу.

Таблиця: Держава vs Приватний сектор — хто рятує швидше?

Показник Державні центри Онлайн у "Дії" Приватні чат-боти Час очікування 8–14 місяців 0 хв 0–5 хв Тривалість сесії 50 хв 12 хв 20–40 хв Вартість для ветерана 0 грн 0 грн 0–40 грн/хв Кількість звернень 2025 68 400 142 000 28 700 (Faino) % зниження суїцид. ризиків 64 % 42 % 87 %

Джерело: Звіт МОЗ, Мінветеранів, внутрішня аналітика платформ.

Суїцид: тиха епідемія, яку не фіксують

Офіційно в Україні немає окремої статистики суїцидів серед ветеранів. Але непрямі дані жахають. За оцінками ВООЗ, 20 % бойових втрат — самогубства. У 2024 році гаряча лінія Lifeline Ukraine отримала 4800 дзвінків від ветеранів з суїцидальними думками — це 13 на добу. У 2025-му — вже 6200. Кожне четверте звернення: "Я чекав психолога 11 місяців. Не дочекався".

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" у грудні 2024: 49 % українців вважають суїцид реальним ризиком для ветеранів. 51 % бояться, що ветеран може порушити закон через неконтрольовану агресію. Стереотипи живлять ізоляцію, ізоляція — депресію.

Гроші є — політичної волі немає

У бюджету-2025 на психологічну допомогу виділено ветеранам — 1,28 млрд грн. Цього вистачить на 3,2 млн сесій по 400 грн. Тобто на 3 сесії для кожного зареєстрованого ветерана. Але 70 % коштів законтрактовані на тендерах з однією компанією-посередником, яка бере 28 % маржі. Решта — на зарплати адміністраторів. Приватні психологи готові працювати за 320 грн/сесія, але їх не пускають у реєстр Мінветеранів через "відсутність досвіду роботи з ветеранами". Хоча той самий досвід вимірюється роками волонтерства.

Чи готові ми платити податками за 15 хвилин порятунку?

400 грн — це один обід в київському кафе. 400 грн — це 15 хвилин з психологом, які можуть перервати ланцюжок: ПТСР (посттравматичний стресовий розлад) — алкоголь — розлучення — суїцид. У 2025 році держава витратить 42 млрд грн на дрони. Чи не час виділити 0,5 млрд на 1,25 млн додаткових сесій? Тому, питання до кожного, хто платить податки: чи готові ми профінансувати 15 хвилин, які повернуть додому живим не лише тіло, а й душу?