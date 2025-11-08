«Вернулся живым, но не домой»: почему 70% ветеранов войны до сих пор ждут психолога

Война кончается не на линии фронта. Для сотен тысяч украинцев, прошедших через ад АТО и полномасштабной войны, настоящая битва начинается дома — с флешбеками, не дающей спать тревогой и мыслями, от которых хочется убежать навсегда. По данным Министерства по делам ветеранов Украины, по состоянию на октябрь 2025 года в Едином государственном реестре ветеранов войны зарегистрировано более 1,5 миллиона человек, из которых почти 1 млн 300 тысяч – участники боевых действий. Но только 30% из них получили хотя бы одну профессиональную психологическую консультацию за последние 2 года. Остальные 70% стоят в очередях, растягивающихся на 8–14 месяцев, или ищут спасения в частных чат-ботах и 12-минутных онлайн-сессиях в "Дие".

Очереди, убивающие медленнее пулей

Государственные центры психологической реабилитации – это 47 учреждений по всей стране, подчиненных Минздраву и Минветеранам. В 2024 году они приняли 68 400 ветеранов, но заявок было 214 200. Среднее время ожидания индивидуальной сессии — 11,4 месяца. В Киевском центре "Лесная поляна" очередь достигает 14 месяцев, в Харьковском – 9, во Львовском – 8. Цифры взяты из официального отчета Минздрава за январь-октябрь 2025 года.

Почему? На одного психолога приходится 340 ветеранов. Для сравнения: в США норма – 1 до 80, в Израиле – 1 до 120. В Украине на всю систему психологической помощи ветеранам в бюджете-2025 заложено лишь 1,28 млрд грн – это 0,04 % от общих расходов на оборону. Каждая сессия второго уровня (индивидуальная терапия) стоит государству 400 грн, третьего (мультидисциплинарная команда) – 1200 грн. В год один психолог может провести 960 сессий. Если бы государство профинансировало еще 500 специалистов, очереди сократились бы вдвое. Но вместо этого Минветеранов урезает бюджет на 57% — с 13,6 млрд в 2024 году до 5,8 млрд в 2025 году.

12 минут в "Дие" против ПТСР

Когда очередь убивает надежду, ветераны уходят в цифру. В "Дие" появился модуль "Психологическая поддержка" – 12-минутные аудио-сессии с элементами когнитивно-поведенческой терапии. За 2025 год им воспользовались 142 000 раз. Эффективность его вызывает вопрос: 42% пользователей сообщили о снижении тревоги на 20–30% по шкале GAD-7. Но 58% сказали: "Это как пластырь на пулевое ранение".

Частные платформы заполняют вакуум. Mental Help – 30-минутные чаты, Razom.live – 3 бесплатные сессии по 30 мин. Самый интересный кейс – Telegram-бот "Faino Psy Bot". За 40 грн/мин он проводит кризисную интервенцию: дыхательные упражнения, заземление, план безопасности. За 2025 год бот обработал 28 700 обращений от ветеранов. 87% пользователей отказались от суицидальных мнений после первой сессии. Цифра из внутреннего отчета разработчиков, опубликованного на конференции "Ментальное здоровье 2025".

Ветеран Виталий: 8 месяцев в очереди, 6 сеансов за свои деньги – и возвращение в семью

"Вернулся с фронта в 2018-м, думал – худшее позади. Но начал просыпаться по ночам в холодном поту, с ощущением, будто все еще на передовой. Жена боялась спать в одной комнате – мои крики в снах пугали детей. Записался на психолога из-за Минветеранов, но очередь растянулась на 8 месяцев. Не дождался, потому что понимал: еще месяц и потеряет брак. Пошел к частному терапевту своими силами", — рассказывает 35-летний Виталий, ветеран 93-й механизированной бригады, в интервью изданию "Reporter".

Сегодня Виталий – не только ветеран, но и психолог с магистерским дипломом 2024 года. Он сам прошел путь от скептицизма ("я же мужик, сам справлюсь") до признания:

"Работа с психотерапевтом очень помогает. Хотя сначала сам относился к этому скептически, а сейчас рекомендую другим ветеранам".

Его история – не единичная. По данным Минветеранов 2025 года, только 30% ветеранов получили полный курс реабилитации. Остальные 70% — либо ждут 8–12 месяцев, либо ищут частную помощь.

Таблица: Государство vs Частный сектор – кто спасает быстрее?

Показатель Государственные центры Онлайн в "Дие" Частные чат-боты Время ожидания 8–14 месяцев 0 мин 0–5 мин Продолжительность сессии 50 мин 12 мин 20–40 мин Стоимость для ветерана 0 грн 0 грн 0–40 грн/мин Количество обращений 2025 68 400 142 000 28 700 (Faino) % снижение суицида. рисков 64% 42% 87 %

Источник: Отчет Минздрава, Минветеранов, внутренняя аналитика платформ.

Суицид: тихая эпидемия, которую не фиксируют

Официально в Украине нет отдельной статистики суицидов среди ветеранов. Но косвенные данные ужасают. По оценкам ВОЗ, 20% боевых потерь – самоубийства. В 2024 году горячая линия Lifeline Ukraine получила 4800 звонков от ветеранов с суицидальными мыслями – это 13 в сутки. В 2025-м уже 6200. Каждое четвертое обращение: "Я ждал психолога 11 месяцев. Не дождался".

Опрос Социологической группы "Рейтинг" в декабре 2024 года: 49% украинцев считают суицид реальным риском для ветеранов. 51% боятся, что ветеран может нарушить закон из-за неконтролируемой агрессии. Стереотипы питают изоляцию, изоляция – депрессию.

Деньги есть – политической воли нет

В бюджете-2025 на психологическую помощь выделено ветеранам – 1,28 млрд грн. Этого хватит на 3,2 млн сессий по 400 грн. То есть, на 3 сессии для каждого зарегистрированного ветерана. Но 70% средств законтрактовано на тендерах с одной компанией-посредником, которая берет 28% маржи. Остальные – на зарплаты администраторов. Частные психологи готовы работать за 320 грн/сессия, но их не пускают в реестр Минветеранов из-за "отсутствия опыта работы с ветеранами". Хотя тот же опыт измеряется годами волонтерства.

Готовы ли мы платить налогами за 15 минут спасения?

400 грн – это один обед в киевском кафе. 400 грн – это 15 минут с психологом, которые могут прервать цепочку: ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство) – алкоголь – развод – суицид. В 2025 году государство потратит 42 млрд. грн. на дроны. Не пора ли выделить 0,5 млрд на 1,25 млн дополнительных сессий? Поэтому вопрос к каждому, кто платит налоги: готовы ли мы профинансировать 15 минут, которые вернут домой живым не только тело, но и душу?