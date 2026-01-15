Останнім часом вітчизняний сектор ОПК супроводжують гучні розслідування. Зокрема, у серпні 2025 року в центрі скандалу опинилася компанія Fire Point (виробник дронів FP-1 та ракет "Фламінго"). За даними ЗМІ, НАБУ розпочало перевірку за фактом ймовірного роздування цін та маніпуляцій з обсягами постачання для оборонного відомства. Окремі джерела вказували на те, що кінцевим беніфіциаром компанії міг бути друг президента, а також екс-голови ОП Тімур Міндіч.

Турбулентність у секторі Deep Strike: чи стануть Culver Aviation та "Рамзай" наступними цілями НАБУ після падіння голови ОП

"Міндічгейт" (Операція "Мідас")

Новий виток скандалу, що отримав назву "Міндічгейт" (спецоперація "Мідас"), стався 10 листопада 2025 року. Тоді антикорупційні органи (НАБУ та САП) опублікували доказову базу — аудіозаписи, що підтверджують розкрадання близько 100 млн доларів в енергетичній галузі, зокрема через "Енергоатом". Головними дійовими особами на записах виявилися високопосадовці, які фігурують під оперативними псевдонімами:

• "Карлсон" — Тімур Міндіч, якого слідство вважає керівником злочинної групи,

• "Професор" ("Сигізмунд") — колишній міністр юстиції Герман Галущенко,

• "Че Гевара" — екс-віце-прем'єр Олексій Чернишов,

• "Шугармен" ("Шеф") — Олександр Цукерман, партнер Міндіча.

Тімур Міндіч встиг виїхати з України до Ізраїлю до початку обшуків. 13 листопада президент ввів у дію санкції РНБО проти нього, а 1 грудня Вищий антикорупційний суд заочно арештував бізнесмена.

Як Fire Point може бути пов’язаний з корупційною групою

Публікація "плівок" спровокувала нові викриття щодо Fire Point. Співвласник компанії Денис Штілерман під час пресконференції визнав факти спілкування з фігурантами "Міндічгейту". Він підтвердив, що Тимур Міндіч ще навесні 2024-го виявляв інтерес до придбання частки у бізнесі, але запевнив, що угода не відбулася. Своє подальше спілкування з Міндічем він назвав "спілкуванням на грунті спільного походження", нібито що вони "обидва євреї". Водночас Штілерман підтвердив роботу в штаті компанії Ігоря Фурсенка (фігуранта розслідування НАБУ) та визнав, що користувався послугами банкіра, який є братом іншого підозрюваного — Олександра Цукермана. Візити до "бек-офісу" "партнерів" Штілерман пояснив виключно питаннями керування власними фінансами.

Останній такий візит нібито відбувся у 2024 році.

Співвласник Fire Point Денис Штілерман. Фото: Слідство.Інфо

Через токсичну репутацію Міндіча та непрозору структуру власності Firepoint, чеський проєкт "Подарунок для Путіна" заблокував передачу 12,5 млн крон. Ці кошти, зібрані волонтерами на випуск ракет "Фламінго", не надійдуть Україні, доки існують сумніви щодо справжніх вигодоотримувачів компанії.

Відставка ймовірного "Алі-Баби"

Корупційна криза вдарила по найвищих ешелонах влади: за заявами опозиції, Андрій Єрмак був негласним учасником "плівок НАБУ". Нардеп Ярослав Железняк прямо пов’язав тодішнього очільника Офісу Президента з псевдонімом "Алі-Баба", звинувативши його в куруванні схем та тиску на антикорупціонерів. Попри впливовість посадовця, ранкові обшуки НАБУ 28 листопада 2025 року та суспільний резонанс стали точкою неповернення.

Фото: Телеграм-канал Ярослава Железняка

Того ж дня Володимир Зеленський звільнив Єрмака, аргументуючи це підготовкою до критично важливих перемовин із Вашингтоном. Станом на грудень 2025-го з'ясувалося, що після відставки екс-посадовець, всупереч власним обіцянкам, до лав ЗСУ не приєднався. Цей скандал разом із кейсом Fire Point змусив журналістів прискіпливіше придивитися до інших виробників далекобійного озброєння.

"Рамзай": Під прицілом — ракети, паливні схеми та "спадок" Богуслаєва

ПрАТ "Рамзай", що працює на ринку з 1995 року, вважається ветераном приватного ОПК. Поки офіційні звіти рапортують про успіхи в електроніці та захисті гелікоптерів, реальність вказує на сімейну імперію Польових, де розробка зброї сусідує зі "схемами" на паливному ринку та можливими контактами з проросійськими колами. Засновник Юрій Польовий, який свого часу очолював офіс білоруського "Білтехекспорту" (зараз під санкціями), не приховує свого минулого "збройового барона" у гарячих точках світу – від Іраку до Конго.

"Адвокат" інтересів Богуслаєва

Протягом багатьох років "Рамзай" був невід’ємною частиною виробничого ланцюга "Мотор Січі". Юрій Польовий публічно заявляв про свою роль "промоутера" їхньої авіатехніки, підкреслюючи, що розробки його фірми виводять гелікоптери В’ячеслава Богуслаєва (якого наразі звинувачують у державній зраді) на якісно новий рівень. Зокрема, компанія інвестувала у створення прицільних комплексів ПМ-ЛКТ, над випробуваннями яких працювала спільно з "Мотор Січчю" та КБ "Луч".

Підвісний оптико-електронний модуль ПМ-ЛКТ. Фото: Мілітарний

"Схеми" з пальним: від військових баз до приватних АЗС

Доходи родини Польових формувалися не лише завдяки ВПК, а й через певні операції на ринку нафтопродуктів. У 2013 році правоохоронці викрили схему на базі дочірньої компанії "Рамзай" — ДП "НВФ "Укртехмет". Слідство стверджувало, що на нафтосховищі військової частини Т-0710 розгорнули нелегальне виробництво сурогату. Шляхом змішування компонентів ділки "роздували" об'єми бензину, який потім за накладними з ознаками недійсності начебто збували через мережу "Авіаком" Олексія Польового. Проте суд став на сторону Польового.

Фото: Opendatabot

Фінансові схеми та обхід експортного контролю

Репутаційне досьє фірми "Рамзай" містить низку епізодів, що може вказувати на системне нехтування законом. У 2021 році компанія стала об'єктом розслідування через підозри в ухиленні від сплати податків на 5,5 млн грн начебто шляхом оформлення фіктивних актів виконаних робіт. Крім того, підприємство фігурувало у справі про нелегальний ремонт РЛС для Азербайджану в обхід Державного експортного контролю.

Структури родини Польових неодноразово потрапляли в поле зору антимонопольних органів. Ще у 2014 році ДП "Укртехмет" та "Ємільчино-льон" були оштрафовані за змову на торгах. Останнє підприємство взагалі демонструє "аномальну" активність: у понад 230 паливних тендерах воно часто виступало єдиним учасником. Аналогічну картину "безальтернативності" демонстрував і сам "Рамзай" у мільйонних контрактах з "Укрспецекспортом" та структурами НАН України.

Culver Aerospace: Еволюція від волонтерства до капіталу гральної індустрії та впливу Банкової

За словами джерел в оборонному секторі, розробник адаптував свій БПЛА "Скіф" під ударні завдання, створивши дрон-камікадзе "Січень" (аналог "Шахеда"). Проте за успіхами конструкторів стоїть специфічна трансформація бізнесу: історія компанії демонструє, як скромне "гаражне" виробництво перетворилося на розгалужену мережу офшорів у Британії та на Кіпрі. Саме в цій структурі згодом з’явилися інтереси бізнесменів зі сфери казино та осіб, наближених до Андрія Єрмака.





Фото: gagadget

2014–2016: Шлях від волонтерства до створення "Скіфа"

Витоки компанії сягають 2014 року, коли Олександр Даниленко організував у Києві волонтерське об'єднання EyeTech. Невдовзі, у грудні того ж року, разом із Андрієм Каравановим та Павлом Гунченком він заснував ТОВ "НВП "Айтек"" (ITEC). Протягом наступних двох років команда активно постачала армії модернізовані розвідники Patriot, а у 2016-му презентувала свою знакову розробку — безпілотник "Скіф". Хоча спочатку "Скіф" позиціонувався як цивільний дрон для аерофотозйомки, саме він став фундаментом для майбутнього комерційного успіху проєкту.

Фото: youcontrol

2018–2021: Вхід Techiia і великих грошей.

Згодом проєкт потрапив у поле зору засновників холдингу Techiia — Олега Крота та Юрія Лазебнікова. Почалося створення юридичного фундаменту для поглинання стартапу:

- У 2018–2019 роках Олег Крот разом зі Світланою Аміргусейновою реєструють ТОВ "Глефа" (тоді "Панекспотрейд"), а разом з Юрієм Лазебніковим — ТОВ "Калвер Авіейшн" (тоді ТОВ “Калвер Хост”).

- У 2021 році холдинг Techiia офіційно інвестує в НВП "Айтек", запускаючи "Скіф" у серійне виробництво.

- В цьому ж році Крот і Лазебніков через кіпрську компанію Culver Aviation Technologies LTD стають власниками українських активів ТОВ “Науково-Виробниче підприємство “Айтек” та ТОВ “Калвер Авіейшн”. Саме НВП "Айтек" перейменовують на ТОВ "Калвер технолоджіс".

- Паралельно у Каліфорнії (США) засновують Culver Aviation Inc. для запуску системи моніторингу Menatir.





Фото: youcontrol

2023 рік: Ребрендинг, офшорний вектор та нові обличчя

Найбільш суттєва трансформація власності компанії відбулася у 2023 році, вже в розпал повномасштабного вторгнення. Під назвою Culver Aerospace розробник розгорнув мережу іноземних представництв, зареєструвавши Culver Aerospace Inc у Делавері (США), а також компанії на Кіпрі та у Великій Британії. Саме зміна юрисдикції на британську стала ключовим етапом: через неї до капіталу підприємства увійшли нові акціонери з вагомим політичним бекграундом, що фактично взяли під контроль українські активи.





Станом на липень 2024 року її акціонерами стали:

1. Олег Крот (35%, директор) і Юрій Лазебніков (35%)

Бізнеспартнери і співзасновники холдингу Techiia

ЗМІ неодноразово пов'язували Олега Крота і Юрія Лазебнікова з російським букмекером 1xBet, який з березня 2023 перебуває під санкціями.

У серпні 2023 року МВС оголосило Олега Крота в розшук, його підозрювали у привласненні 35 мільйонів доларів у криптовалюті, які належали бразильському інвестору Карлосу Фузіямі. Крот запропонував вкластися у будівництво готелю з казино і нібито обіцяв організувати видачу ліцензії на організацію та проведення азартних ігор через свої зв'язки. Карлос Фузіяма відомий як організатор криптосхеми Mining Express, яка ошукала інвесторів у різних країнах, включно з Україною. У березні 2024 року суд наклав арешт на частки Крота в компаніях, зокрема у ТОВ “Глефа”, ТОВ “Віплей Мерчендайз”, ТОВ “Віплей Ньюмедіа”, ТОВ “Калвер Авіейшн”, ТОВ “ІТМ Дата-Центр”. Подальший перебіг справи невідомий.

Компанії партнерів також фігурували у розслідуванні схеми розкрадання коштів, виділених міжнародними партнерами 300 мільйонів доларів для Мінсоцполітики з першим траншем у 100 мільйонів у 2017 році. 50 мільйонів гривень було витрачено на “консультаційні послуги” компанії “Ай Ті Ленд”, яка перерахувала гроші компаніям ТОВ “Технокон Інженірінг”, яка на той момент називалася ТОВ “Віплей Медіа”, і ТОВ “Віплей Мерчендайз”. Під час досудового розслідування провели обшуки і заблокували рахунки компаній. Справа була призупинена у 2019 році, компанії перевели в офшори, а конфіскації коштів не відбулося.

Фото: youcontrol

3. Власник "Укр Гейм Технолоджі" (казино Pin-Up) та ФК "Єдиний Простір".

Ігор Зотько є бенефіціаром онлайн-казино Pin-Up, до цього довгий час працював в Parimatch. У січні 2025 року ДБР його затримало, підозрюючи, що казино Pin-Up могло належати росіянам, а бізнес міг працювати на окупованих територіях і фінансувати війну проти України. У статті на сайті Інституту масової інформації також йдеться про те, що Зотько обговорював з власником Pin-Up Дмитром Пуніним і його дружиною Марією Ільїною організацію побиття журналіста Євгена Плінського. Дехто пов’язує Ільїну з юрособами, які мають зв’язок з імпортом вугілля з РФ в Україну, засновником проросійської партії "ОПЗЖ" Віктором Медведчуком.

Компанія "Єдиний Простір" Ігоря Зотька монопольно обробляє всі платежі у державному застосунку "Дія" (штрафи, податки тощо), отримуючи комісію 1,5–2,2%. Дохід компанії різко зріс під час війни.

4. Артем Колюбаєв (5%)

Кінопродюсер, голова Ради з держпідтримки кінематографії.

Колишній партнер голови Офісу Президента Андрія Єрмака по кінобізнесу. Згідно з журналістським розслідуванням, дружина Колюбаєва придбала будинок під Вашингтоном за 600 тисяч доларів, 250 з яких позичила у компанії A&D Mortgage, що належить росіянам і має офіс у Санкт-Петербурзі. Журналісти Bihus також повідомляли, що після призначення на посаду Андрія Єрмака, Артем Колюбаєв почав входити в пов’язаний з проросійськими політиками Віктором Медведчуком і Вадимом Столаром будівельний бізнес.

5. Олексій Кірющенко (5%)

Режисер серіалів "Слуга народу" і "Моя прекрасна няня"

Має російське громадянство. Був зареєстрований як приватний підприємець у Росії аж до вересня 2021 року. Окрім частки в компанії, що виробляє дрони, у серпні 2023 року став співвласником енерготрейдера "Ел-Енерго". Після цього компанія почала отримувати мільйонні державні підряди, підписавши контрактів на 750 млн грн з жовтня 2023 року по травень 2024 року.

6. Олександр Даниленко (10%)

CEO Culver Aerospace

Ентузіаст, який дав старт компанії. В розмові з журналістами не зміг пояснити як саме кінопродюсер Колюбаєв та режисер Кірющенко отримали частки в цьому бізнесі, а також яку саме роль вони виконують в компанії.

Відомо, що Колюбаєв та Кірющенко, вийшли зі складу юр.осіб компанії у жовтні 2024.

Таким чином, можна простежити тернистий шлях становлення Culver Aerospace. Шлях, від волонтерського проєкту до великої компанії зі складною офшорною структурою, серед власників якої були як люди, пов’язані з гральним бізнесом, так і представники близького оточення колишнього голови Офісу Президента. На жаль, не обійшлося і без зв’язків з Росією.

До чого тут Андрій Єрмак?

Імовірний зв’язок з колишнім головою ОП можна побачити у кожній з трьох компаній.

Fire Point

В інтерв’ю співвласник Fire Point Денис Штілерман розповідав, що контракт з Данією ледь не зірвався через інформацію про те, що менеджерка компанії Ірина Терех може бути племінницею Андрія Єрмака. Тоді їй довелося писати афідевіт про відсутність родинних зв'язків з головою ОП, аби не зірвати угоду через конфлікт інтересів

Власник компанії Єгор Скалига раніше був дотичним до кіновиробництва. У 2017 році Скалига та Єрмак підписували відкритий лист до президента Петра Порошенка на підтримку Держкіно. Пізніше Скалига було у складі знімальної групи у проєкті "Бабин Яр. Контекст", знятого на замовлення Меморіального центру Голокосту “Бабин Яр”. “Тексти” називали Андрія Єрмака одним з головних лобістів центру в уряді.

Грант на зйомку фільму отримала компанія ТОВ “Солар Медіа Інтертейнмент”, заснована Сергієм Лавренюком. Сергія, в свою чергу, називають бізнес-партнером Артема Колюбаєва.

Фото: X FakeOff

Culver Aviation

Ключовою фігурою є Артем Колюбаєв, колишній бізнес-партнер Андрія Єрмака. Як стверджують журналісти, саме після входження Колюбаєва (разом із російським режисером Кірющенком) у капітал, приватна компанія отримала "зелене світло" від держави: доступ до проєкту "Армія дронів" та "нормальні контракти".

За словами Юрія Ніколова, Нацкомісія з цінних паперів, яку очолює колишній позаштатний радник Єрмака Руслан Магомедов, дозволяла іншій компанії Колюбаєва виводити валюту за кордон під час війни. Ця думка підтверджується і в матеріалі Української Правди: “Тобто виходить, що святковий вояж, вибачте, службове відрядження керівника офісу НКЦПФР Михайла Янчука до Фінляндії оплатила компанія, одним із засновників якої ще в минулому році був Артем Колюбаєв, тоді як для іншої компанії, одним із засновників якої був Артем Колюбаєв, Комісія з цінних паперів та фондового ринку погодила виведення коштів за кордон за рік до того”.

ПрАТ "Рамзай"

Зв’язок між "Рамзай" і Fire Point можна побачити через засновника і директора ТОВ “Радіонікс” Станіслава Завʼялова, бізнес-партнером власника "Рамзай" Юрія Польового. У 2015 році вони разом заснували ТОВ “Українські оборонні технології”, а в 2020 подали 2 заявки на винаходи: “Рухома наземна радіолокаційна станція” та “Модуль формувача зондувальних сигналів радіолокаційних станцій “П-18-Э1/Э2”. Вони також спільно виконували військові контракти, наприклад, модернізацію систем ППО "Печора" для Ефіопії.

У травні 2024 року Єгор Скалига, власник ТОВ “Файєр Поінт”, разом з Артемом Устюговим та Андрієм Завʼяловим, сином Станіслава Завʼялова, заснував компанію ТОВ “Проект 900” через юридичну особу FirePoint. “Проект 900” займається виробництвом вибухових речовин.

стверджує, що Андрій Єрмак витіснив команду Мінцифри з ринку дронів, аби особисто контролювати фінансові потоки. Нагляд за ресурсами Держспецзв'язку перейшов до Ростислава Замлинського — довіреної особи голови ОП, відомого за резонансними закупівлями часів Резнікова. Зв’язки з Офісом простежуються і в кадрових змінах "Агенції оборонних закупівель" (АОЗ) у січні 2025 року: реєстрацію Арсена Жумаділова проводив нотаріус Андрій Лігун, який працює у ГО, заснованій самим Єрмаком та його партнером Артемом Колюбаєвим.

Що тепер буде з ринком Deep Strike?

Майбутнє ринку Deep Strike: замість монополії, вибудованої навколо Офісу Президента, на галузь чекає трансформація. Хоча перерозподіл сфер впливу несе ризики для стабільності постачань, це створює умови для демонтажу корупційних схем. Очищення від посередників може нарешті замінити лояльність до влади реальною ефективністю озброєння.