В последнее время отечественный сектор ОПК сопровождают громкие расследования. В частности, в августе 2025 года в центре скандала оказалась компания Fire Point (производитель дронов FP-1 и ракет Фламинго). По данным СМИ, НАБУ приступило к проверке по факту вероятного раздувания цен и манипуляций с объемами поставок для оборонного ведомства. Отдельные источники указывали на то, что конечным бенифициаром компании мог быть друг президента, а также экс-глава ОП Тимур Миндич.

Турбулентность в секторе Deep Strike: станут ли Culver Aviation и "Рамзай" следующими целями НАБУ после падения головы ОП

"Миндичгейт" (Операция "Мидас")

Новый виток скандала, получивший название "Миндичгейт" (спецоперация "Мидас"), произошел 10 ноября 2025 года. Тогда антикоррупционные органы (НАБУ и САП) опубликовали доказательную базу — аудиозаписи, подтверждающие хищение около 100 млн долларов в энергетической отрасли, в частности, через "Энергоатом". Главными действующими лицами на записях оказались высокопоставленные должностные лица, фигурирующие под оперативными псевдонимами:

• "Карлсон" – Тимур Миндич, которого следствие считает руководителем преступной группы,

• "Профессор" ("Сигизмунд") – бывший министр юстиции Герман Галущенко,

• "Че Гевара" – экс-вице-премьер Алексей Чернышев,

• "Шугармен" ("Шеф") – Александр Цукерман, партнер Миндича.

Тимур Миндич успел выехать из Украины в Израиль до начала обысков. 13 ноября президент ввел в действие санкции СНБО против него, а 1 декабря Высший антикоррупционный суд заочно арестовал бизнесмена.

Как Fire Point может быть связан с коррупционной группой

Публикация "пленок" спровоцировала новые разоблачения по Fire Point. Совладелец компании Денис Штиллерман во время пресс-конференции признал факты общения с фигурантами "Миндичгейта". Он подтвердил , что Тимур Миндич еще весной 2024-го проявлял интерес к приобретению доли в бизнесе, но заверил, что сделка не состоялась. Свое дальнейшее общение с Миндичем он назвал "общением на почве общего происхождения", будто бы они "оба еврея". В то же время Штиллерман подтвердил работу в штате компании Игоря Фурсенко (фигуранта расследования НАБУ) и признал, что пользовался услугами банкира, брата другого подозреваемого — Александра Цукермана. Визиты в "бэк-офис" "партнеров" Штиллерман объяснил исключительно вопросами управления собственными финансами.

Последний такой визит якобы прошел в 2024 году.

Совладелец Fire Point Денис Штиллерман. Фото: Следствие.

Из-за токсичной репутации Миндича и непрозрачной структуры собственности Firepoint, чешский проект "Подарок для Путина" заблокировал передачу 12,5 млн крон. Эти средства, собранные волонтерами на выпуск ракет "Фламинго", не поступят Украине, пока существуют сомнения по поводу настоящих выгодополучателей компании.

Отставка вероятного "Али-Бабы"

Коррупционный кризис ударил по самым высоким эшелонам власти: по заявлениям оппозиции Андрей Ермак был негласным участником "пленок НАБУ". Нардеп Ярослав Железняк прямо связал тогдашнего главу Офиса Президента с псевдонимом "Али-Баба", обвинив его в курировании схем и давлении на антикоррупционеров. Несмотря на влияние чиновника, утренние обыски НАБУ 28 ноября 2025 года и общественный резонанс стали точкой невозвращения.

Фото: Телеграмм-канал Ярослава Железняка

В тот же день Владимир Зеленский уволил Ермака, аргументируя это подготовкой к критически важным переговорам с Вашингтоном. По состоянию на декабрь 2025-го выяснилось, что после отставки экс-чиновник, вопреки собственным обещаниям, в ряды ВСУ не присоединился . Этот скандал вместе с кейсом Fire Point заставил журналистов придирчивее присмотреться к другим производителям дальнобойного вооружения.

Рамзай: Под прицелом ракеты, топливные схемы и наследие Богуслаева.

ЧАО "Рамзай", работающее на рынке с 1995 года, считается ветераном частного ОПК. Пока официальные отчеты рапортуют об успехах в электронике и защите вертолетов, реальность указывает на семейную империю Полевых, где разработка оружия соседствует со "схемами" на топливном рынке и возможными контактами с пророссийскими кругами. Основатель Юрий Полевой, возглавлявший в свое время офис белорусского "Билтехэкспорта" (сейчас под санкциями), не скрывает своего прошлого "оружейного барона" в горячих точках мира – от Ирака до Конго.

"Адвокат" интересов Богуслаева

На протяжении многих лет Рамзай был неотъемлемой частью производственной цепи Мотор Сечи. Юрий Полевой публично заявлял о своей роли "промоутера" их авиатехники, подчеркивая, что разработки его фирмы выводят вертолеты Вячеслава Богуслаева (которого сейчас обвиняют в государственной измене) на качественно новый уровень. В частности, компания инвестировала в создание прицельных комплексов ПМ-ЛКТ, над испытаниями которых работала совместно с "Мотор Сичью" и КБ "Луч".

Подвесной оптико-электронный модуль ПМ-ЛКТ. Фото: Милитарный

"Схемы" с горючим: от военных баз до частных АЗС

Доходы семьи Полевых формировались не только благодаря ВПК, но и из-за определенных операций на рынке нефтепродуктов. В 2013 году правоохранители разоблачили схему на базе дочерней компании "Рамзай" – ГП "НПФ "Укртехмет". Следствие утверждало, что на нефтехранилище воинской части Т-0710 развернули нелегальное производство суррогата. Путем смешивания компонентов дельцы "раздували" объемы бензина, который затем по накладным с признаками недействительности вроде бы сбывали через сеть "Авиаком" Алексея Полевого. Однако суд принял сторону Полевого.

Фото: Opendatabot

Финансовые схемы и обход экспортного контроля

Репутационное досье фирмы Рамзай содержит ряд эпизодов, что может указывать на системное пренебрежение законом. В 2021 году компания стала объектом расследования из-за подозрений в уклонении от уплаты налогов на 5,5 млн грн вроде бы путем оформления фиктивных актов выполненных работ. Кроме того, предприятие фигурировало по делу о нелегальном ремонте РЛС для Азербайджана в обход Государственного экспортного контроля.

Структуры семьи Полевых не раз попадали в поле зрения антимонопольных органов. Еще в 2014 году ГП "Укртехмет" и "Емильчино-лен" были оштрафованы за сговор на торгах. Последнее предприятие вообще демонстрирует "аномальную" активность: более чем в 230 топливных тендерах оно часто выступало единственным участником. Аналогичную картину безальтернативности демонстрировал и сам Рамзай в миллионных контрактах с Укрспецэкспортом и структурами НАН Украины.

Culver Aerospace: Эволюция от волонтерства до капитала игровой индустрии и влияния Банковой

По словам источников в оборонном секторе, разработчик адаптировал свой БПЛА "Скиф" под ударные задачи, создав дрон-камикадзе "Январь" (аналог "Шахеда"). Однако за успехами конструкторов стоит специфическая трансформация бизнеса: история компании демонстрирует, как скромное "гаражное" производство превратилось в разветвленную сеть оффшоров в Британии и Кипре. Именно в этой структуре впоследствии появились интересы бизнесменов из сферы казино и лиц, приближенных к Андрею Ермаку.





Фото: gagadget

2014–2016: Путь от волонтерства к созданию "Скифа"

Истоки компании доходят до 2014 года, когда Александр Даниленко организовал в Киеве волонтерское объединение EyeTech. Вскоре, в декабре того же года, вместе с Андреем Каравановым и Павлом Гунченко он основал ООО НПП "Айтек" ( ITEC ). В течение следующих двух лет команда активно снабжала армии модернизированными разведчиками Patriot, а в 2016-м презентовала свою знаковую разработку — беспилотник "Скиф". Хотя сначала "Скиф" позиционировался как гражданский дрон для аэрофотосъемки, именно он стал фундаментом для будущего коммерческого успеха проекта.

Фото: youcontrol

2018-2021: Вход Techiia и больших денег.

Впоследствии проект попал в поле зрения основателей холдинга Techiia — Олега Крота и Юрия Лазебникова . Началось создание юридического фундамента для поглощения стартапа:

- В 2018-2019 годах Олег Крот вместе со Светланой Амиргусейновой регистрируют ООО "Глефа" (тогда "Панекспотрейд"), а вместе с Юрием Лазебниковым – ООО "Калвер Авиэйшн" (тогда ООО "Калвер Хост").

- В 2021 году холдинг Techiia официально инвестирует в НПП "Айтек", запуская "Скиф" в серийное производство.

- В этом же году Крот и Лазебников через кипрскую компанию Culver Aviation Technologies LTD становятся владельцами украинских активов ООО "Научно-Производственное предприятие "Айтек" и ООО "Калвер Авиэйшн" . Именно НПП "Айтек" переименовывают в ООО "Калвер технолоджис" .

- Параллельно в Калифорнии (США) учреждают Culver Aviation Inc. для запуска системы мониторинга Menatir .





Фото: youcontrol

2023: Ребрендинг, оффшорный вектор и новые лица

Наиболее существенная трансформация собственности компании произошла в 2023 году, уже в разгар полномасштабного вторжения. Под названием Culver Aerospace разработчик развернул сеть иностранных представительств, зарегистрировав Culver Aerospace Inc в Делавере (США), а также компании на Кипре и Великобритании . Именно смена юрисдикции на британскую стала ключевым этапом: через нее в капитал предприятия вошли новые акционеры с весомым политическим бэкграундом, фактически взявшим под контроль украинские активы.





По состоянию на июль 2024 года ее акционерами стали:

1. Олег Крот (35%, директор) и Юрий Лазебников (35%)

Бизнес-партнеры и соучредители холдинга Techiia

СМИ неоднократно связывали Олега Крота и Юрия Лазебникова с российским букмекером 1xBet, который с марта 2023 года находится под санкциями.

В августе 2023 года МВД объявило Олега Крота в розыск, его подозревали в присвоении 35 миллионов долларов в криптовалюте, принадлежавших бразильскому инвестору Карлосу Фузиами. Крот предложил уложиться в строительство гостиницы из казино и якобы обещал организовать выдачу лицензии на организацию и проведение азартных игр через свои связи. Карлос Фузияма известен как организатор криптосхемы Mining Express, которая обманула инвесторов в разных странах, включая Украину. В марте 2024 года суд наложил арест на доли Крота в компаниях, в частности в ООО "Глефа" , ООО "Виплей Мерчендайз" , ООО "Виплей Ньюмедиа" , ООО "Калвер Авиэйшн" , ООО "ИТМ Дата-Центр" . Дальнейший ход дела неизвестен.

Компании партнеров также фигурировали в расследовании схемы хищения средств, выделенных международными партнерами в 300 миллионов долларов для Минсоцполитики с первым траншем в 100 миллионов в 2017 году. 50 миллионов гривен было потрачено на "консультационные услуги" компании "Ай Ти Ленд", которая перечислила деньги компаниям ООО "Технокон Инжениринг" , которая на тот момент называлась ООО "Виплей Медиа", и ООО "Виплей Мерчендайз" . В ходе досудебного расследования провели обыски и заблокировали счета компаний. Дело было приостановлено в 2019 году, компании перевели в оффшоры, а конфискации средств не произошло.

Фото: youcontrol

3. Владелец "Укр Гейм Технолоджи" (казино Pin-Up) и ФК "Единое Пространство".

Игорь Зотько является бенефициаром онлайн-казино Pin-Up, до этого долгое время работавший в Parimatch. В январе 2025 года ДБР его задержало, подозревая, что казино Pin-Up могло принадлежать россиянам, а бизнес мог работать на оккупированных территориях и финансировать войну против Украины. В статье на сайте Института массовой информации также говорится, что Зотько обсуждал с владельцем Pin-Up Дмитрием Пуниным и его женой Марией Ильиной организацию избиения журналиста Евгения Плинского. Некоторые связывают Ильину с юрлицами, имеющими связь с импортом угля из РФ в Украину, основателем пророссийской партии "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком.

Компания "Единое Пространство" Игоря Зотько монопольно обрабатывает все платежи в государственном приложении "Дия" (штрафы, налоги и т.п.), получая комиссию 1,5–2,2%. Доход компании резко возрос во время войны.

4. Артем Колюбаев (5%)

Кинопродюсер, председатель Совета по господдержке кинематографии.

Бывший партнер главы Офиса Президента Андрея Ермака по кинобизнесу. Согласно журналистскому расследованию, жена Колюбаева приобрела дом под Вашингтоном за 600 тысяч долларов, 250 из которых одолжила у принадлежащей россиянам компании A&D Mortgage, имеющей офис в Санкт-Петербурге. Журналисты Bihus также сообщали, что после назначения на должность Андрея Ермака, Артем Колюбаев начал входить в связанный с пророссийскими политиками Виктором Медведчуком и Вадимом Столаром строительный бизнес.

5. Алексей Кирющенко (5%)

Режиссер сериалов "Слуга народа" и "Моя прекрасная няня"

Имеет русское гражданство. Был зарегистрирован как частный предприниматель в России до сентября 2021 года. Кроме доли в производящей дроны компании в августе 2023 года стал совладельцем энерготрейдера "Эл-Энерго". После этого компания начала получать миллионные государственные подряды, подписав контракты на 750 млн грн с октября 2023 года по май 2024 года.

6. Александр Даниленко (10%)

CEO Culver Aerospace

Энтузиаст, давший старт компании. В разговоре с журналистами не смог объяснить, как именно кинопродюсер Колюбаев и режиссер Кирющенко получили доли в этом бизнесе, а также какую роль они выполняют в компании.

Известно, что Колюбаев и Кирющенко вышли из состава юр.лиц компании в октябре 2024 года.

Таким образом можно проследить тернистый путь становления Culver Aerospace. Путь от волонтерского проекта до крупной компании со сложной оффшорной структурой, среди владельцев которой были как люди, связанные с игорным бизнесом, так и представители близкого окружения бывшего главы Офиса Президента. К сожалению, не обошлось и без связей с Россией.

При чем здесь Андрей Ермак?

Вероятную связь с бывшим главой ОП можно увидеть в каждой из трех компаний.

Fire Point

В интервью совладелец Fire Point Денис Штилерман рассказывал, что контракт с Данией чуть не сорвался из-за информации о том, что менеджер компании Ирина Терех может быть племянницей Андрея Ермака. Тогда ей пришлось писать афидевит об отсутствии родственных связей с главой ОП, чтобы не сорвать соглашение из-за конфликта интересов

Владелец компании Егор Скалига ранее был причастен к кинопроизводству. В 2017 году Скалига и Ермак подписывали открытое письмо президенту Петру Порошенко в поддержку Госкино. Позже Скалига была в составе съемочной группы в проекте "Бабий Яр. Контекст", снятого по заказу Мемориального центра Холокоста Бабий Яр. "Тексты" называли Андрея Ермака одним из главных лоббистов центра в правительстве.

Грант на съемку фильма получила компания ООО "Солар Медиа Интертейнмент" , основанная Сергеем Лавренюком. Сергея, в свою очередь, называют бизнес-партнером Артема Колюбаева.

Фото: X FakeOff

Culver Aviation

Ключевой фигурой является Артём Колюбаев, бывший бизнес-партнер Андрея Ермака. Как утверждают журналисты, именно после вхождения Колюбаева (вместе с российским режиссером Кирющенко) в капитал, частная компания получила "зеленый свет" от государства: доступ к проекту "Армия дронов" и "нормальные контракты".

По словам Юрия Николова, Нацкомиссия по ценным бумагам, возглавляемая бывшим внештатным советником Ермаком Русланом Магомедовым, позволяла другой компании Колюбаева выводить валюту за границу во время войны. Это мнение подтверждается и в материале Украинской Правды: “То есть получается, что праздничный вояж, извините, служебную командировку руководителя офиса НКЦБФР Михаила Янчука в Финляндию оплатила компания, одним из основателей которой еще в прошлом году был Артем Колюбаев, тогда как для другой компании, одним из основателей которой был Артем согласовала вывод средств за границу за год до этого”.

ЧАО "Рамзай"

Связь между "Рамзай" и Fire Point можно увидеть через основателя и директора ООО "Радионикс" Станислава Завьялова, бизнес-партнером владельца "Рамзай" Юрия Полевого . В 2015 году они вместе основали ООО "Украинские оборонные технологии" , а в 2020 подали 2 заявки на изобретения: "Рухома наземная радиолокационная станция" и "Модуль формирователя зондирующих сигналов радиолокационных станций "П-18-Э1/Э2". Они также совместно выполняли военные контракты, например Эфиопия.

В мае 2024 года Егор Скалига , владелец ООО "Файер Поинт" , вместе с Артемом Устюговым и Андреем Завьяловым, сыном Станислава Завьялова, основал компанию ООО "Проект 900" через юридическое лицо FirePoint. "Проект 900" занимается производством взрывчатых веществ.

утверждает , что Андрей Ермак вытеснил команду Минцифры с рынка дронов, чтобы лично контролировать финансовые потоки. Надзор за ресурсами Госспецсвязи перешел к Ростиславу Замлинскому — доверенному лицу главы ОП, известному за резонансными закупками времен Резникова. Связи с Офисом прослеживаются и в кадровых изменениях "Агентства оборонных закупок" (АОЗ) в январе 2025 года: регистрацию Арсена Жумадилова проводил работающий в ГО нотариус Андрей Лигун, основанный самим Ермаком и его партнером Артемом Колюбаевым.

Что теперь будет с рынком Deep Strike?

Будущее рынка Deep Strike: вместо монополии, выстроенной вокруг Офиса Президента, отрасль ждет трансформация. Хотя перераспределение сфер влияния несет риски для стабильности поставок, это создает условия для демонтажа коррупционных схем. Очистка от посредников может наконец-то заменить лояльность к власти реальной эффективностью вооружения.