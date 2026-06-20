Прокляте місце – чи вдасться першому заступнику голови Держеконінспекції Дмитру Зарубі уникнути підозр від правоохоронців

Іноді виникає відчуття, що деякі органи державної влади в Україні прокляті, настільки часто вони фігурують у корупційних скандалах. І яскравий приклад тому – Державна екологічна інспекція України, чий нинішній в. о. Олександр Суботенко пояснив 653 тисячі доларів у своїй декларації "скарбом" у гаражі бабусі, де він і знайшов ці гроші. Ще ж до війни в інтернеті писали, що з 2016 по 2021 роки підозри в корупції отримали 4 керівники інспекції.

Дмитро Заруба. Фото: портал "Коментарі"

На цьому тлі аж ніяк не пустим стає питання – чи вдасться Олександру Суботенку втриматися в Держекоінспекції, хоча б у статусі виконувача обов'язків, адже прокуратура вже зареєструвала кримінальне провадження за фактом можливого внесення недостовірних відомостей до його щорічної декларації. І якщо не вдасться, чи стане його перший заступник Дмитро Заруба, головою інспекції.

"Коментарі" вирішили краще вивчити постать можливого майбутнього голови Держекоінспекції, тим більше, що сам він уже очолював її у статусі "в. о.".

Шлях Заруби: з політологів в екологи

Уродженець Дніпропетровської області 1975 року Дмитро Васильович Заруба 1998-го року здобув вищу освіту за спеціальністю "політологія". І можна сказати, працював за цією спеціальністю до 2010 року, будучи помічником цілої низки народних депутатів України, а також громадським активістом. Так, 2003 року він очолив Всеукраїнську молодіжну хостел-асоціацію, а з 2006 року керував громадською організацією "Асоціація малих готелів та апартаментів України".

Втім, окрім диплома політолога Заруба встиг вивчити "Фінанси" та "Екологію" у Державній екологічній академії післядипломної освіти та управління.

2010-го року він потрапив на державну службу і відразу на досить високу посаду — заступник голови Державної служби туризму та курортів. А на початку 2012 року Заруба очолив Національний музей народної архітектури та побуту "Пирогово". На цій посаді Заруба протримався до жовтня 2014 року.

Згодом він працював уже у столичних комунальних підприємствах – спочатку у КП Київської міської державної адміністрації "Київський центр розвитку міського середовища", а потім у комунальному об'єднанні "Київзеленбуд". У лютому 2021 став першим заступником голови Державної екологічної інспекції України, перед цим недовго попрацювавши в ній головним спеціалістом.

Зауважимо, що Дмитро Заруба має досвід керівної роботи – у липні 2019 року його було призначено виконувачем обов'язків голови КП "Київзеленбуд", а у листопаді 2021-го майже місяць у такому ж статусі керував уже Держекоінспекцією.

Замість музею – точка громадського харчування та "наливайки"

На тлі багатьох минулих та нинішніх керівників Державної екологічної інспекції України репутація Дмитра Заруби видається майже білою – у його "пасиві" лише один скандал, та й той далекого 2013-го року.

Так, після призначення на посаду директора Національного музею народної архітектури та побуту "Пирогово" у 2012-му році він заявив про бажання направити роботу установи на заробіток грошей, оскільки їй потрібні 20 млн грн. Це не знайшло розуміння у багатьох співробітників, які через рік звинуватили його в перетворенні музею на мережу "наливок", кадрових чистках та звільненні понад 20 співробітників, з яких лише 7 пенсіонери зі стажем роботи від 18 до 41 року, та зневажання наукової роботи.

Сам Дмитро Заруба визнав організацію при музеї різних торгових та розважальних точок, але це дозволило заробити у 2012 році 5 мільйонів гривень. Ця концепція знайшла підтримку не у всіх працівників музею, пояснював тоді Заруба, проте він продовжує приділяти велику увагу науковій роботі та вважає його звинувачення таким, що не відповідає дійсності.

Зауважимо, що в різний час Дмитро Заруба був співзасновником низки комерційних структур, щоправда, чи мали вони відношення до музею, що відбувалося в 2012 році, – невідомо.

Як би там не було, восени 2014 року майбутнього главу Держекоінспекції було звільнено. Згодом він став першим заступником директора КП "Київський центр розвитку міського середовища". І саме там "Коментарі" виявили те, що може зацікавити антикорупціонерів.

Загадка на 88 тисяч доларів та 2,5 мільйона гривень

Судячи з останньої декларації за 2025-й рік, Дмитро Заруба — людина дуже забезпечена: їй та дружині належать 2 квартири, житловий будинок та 2 земельні ділянки, дохід склав 1 млн 687 тис. грн. (1 млн 539 тис. грн зарплата), а грошові активи – 45 000 доларів та 450 тисяч гривень. А вже 2026-го року він купив CHEVROLET BLAZER 2020 року випуску за 580 тисяч гривень, хоча, за даними сайтів автопродажів, ціна такого авто тепер починається з 1 млн. грн. , втім, на тлі ранніх декларацій першого заступника голови Держекоінспекції це дрібниці.

Так, у своїй першій декларації за 2016 рік тоді ще перший заступник директора КП "Київський центр розвитку міського середовища" Дмитро Заруба прозвітував про наявність у нього 77 000 доларів, щоправда 65 000 з них він позичив у якоїсь Галини Кучеренко. На що саме брав таку суму в борг Дмитро Заруба невідомо, але через 3 роки, у декларації за 2019 рік цього боргу вже не було, а грошові активи склали 35 700 доларів і 2 млн 507 тис. грн., з яких 2,3 млн належали його дружині Оксані, яка займалася підприємцем.

Як показує нескладний підрахунок, щоб добитися виплати боргу в 65 тисяч доларів та наростити активи з 12 000 до 35 700 доларів, Дмитру Зарубі потрібно було знайти 88 700 доларів та власне 2,5 млн грн. І тут і починаються дива.

Так, сукупний дохід за 2017-2019 роки заявлений Дмитром Зарубою склав 2 млн 284 тисячі гривень, щоправда 963 тисячі гривень з них припали на подарунок від дружини Оксани в негрошової формі. Таким чином, доход чиновника грошима склав приблизно 1 млн 321 тис. грн. Ще 1,9 млн грн — це дохід Оксани Заруби як ФОП у 2017-му та 2019 роках, у 2018-му жодного доходу подружжя зазначено вже не було. Таким чином, загальний дохід грошима сім'ї Дмитра Заруби за 2017-2019 роки склав приблизно 3 млн 221 тис. грн.

На те, щоб знайти 88 700 доларів та 2,5 млн грн., сімейство Заруб мало заробити за 3 роки не менше 4,8 млн грн., з урахуванням того, що на купівлю доларів при середньому курсі в 27 гривень знадобилося б 2,3 млн грн, і ще 2,5 млн грн. на власне гривневу "заначку".

Як можна помітити, на те, щоб пояснити таке зростання добробуту сімейству Заруб не вистачає 1,6 млн грн., і це без урахування витрат, які у повсякденному житті є неминучими. Втім, в електронних деклараціях самого Дмитра Заруби звучать 3 фірми, в яких він володіє від 10% до 50%, але ніяких доходів від них заступник директора КП не декларує, тобто або він приховував свої доходи від цих компаній, або дохід він з них чомусь не отримував. Але за обох варіантів пояснення до Дмитра Заруби мали виникнути питання – приховування грошей із фірм або звідки йому вдалося знайти кошти на те, щоб розплатитися з боргами.

Втім, глибше вивчення питання дозволяє запитати себе – а чи був взагалі борг?

Боргу могло і не бути, але добре бути політологом – скрізь є зв'язки, аж до "Слуг народу"

Невідповідність доходів сім'ї Дмитра Заруби необхідним коштам для виплати боргу Галині Кучеренко в 65 тисяч доларів та нарощування своїх активів у валюті США та гривні може мати 2 можливі пояснення:

1) у Дмитра Заруби були деякі доходи, відомості про які він не вважав за потрібне вносити до декларації;

2) заборгованість існувала лише в електронній декларації та дозволила Дмитру Зарубі легалізувати десятки тисяч доларів.

Про те, на чому може заробити гроші, які не можна показувати в електронних деклараціях, міг би розповісти один із колишніх директорів "Київзеленбуду", якого підозрюють у розкраданні 4,9 млн грн.

Що ж до другого пояснення, то важливо розуміти – хто власне дав у борг Дмитру Зарубу таку велику суму, адже це явно була не чужа людина, яка знала майбутнього першого заступника Держекоінспекції особисто.

"Коментарі" не можуть стверджувати напевно, але цілком імовірно, що Галина Василівна Кучеренко, яка згадується у декларації Дмитра Заруби, є уродженкою Дніпропетровська, яка працювала в органах державної влади у 1990-х роках.

Так, на сайті Верховної Ради України можна знайти Постанову Центрвиборчкому від 18 грудня 1997 року, в якій за №32 у списку кандидатів у народні депутати від виборчого блоку "Європейський вибір України" числиться мешканка тоді ще Дніпропетровська Галина Кучеренко. Зазначимо, що якраз у 1997 році Дмитро Заруба отримував професію політолога як рз у Дніпропетровському державному університеті і цілком міг брати участь у виборах і таким чином мав можливість познайомитися з Галиною Кучеренко.

2012-го року Галина Кучеренко фігурує як регіональний координатор руху "Чесно" по Дніпропетровській області від громадської організації "Народний контроль". До серпня 2024 року Галина Кучеренко володіла ТОВ "Гала продакш" (сфера діяльності – виготовлення меблів, статутний фонд – 500 000 гривень).

"Коментарі" не беруться стверджувати, що у всіх випадках йдеться про одну й ту саму людину, але 1997-го Дмитро Заруба цілком міг на ґрунті виборів познайомитися з нею. 2012-го вона цілком могла займатися громадською діяльністю, а пізніше бізнесом і допомогти своєму старому знайомому грошима або їхньою легалізацією.

Загалом, освіта політолога та досвід роботи у цій сфері сам Дмитро Заруба явно активно використовує. Так, за даними аналітичного сервісу YouControl , з 2002 по 2019 рік він встиг побувати помічником у 5 народних депутатів різного політичного спектру – від безпартійних до "Слуг народу". Серед останніх, до речі, Ганна Бондар, про яку "Коментарі" писали раніше .

Чому відповідь на питання про походження боргу в 65 тисяч доларів і того, з яких коштів був цей борг виплачений, така важлива, кажуть не лише скандали з керівництвом Держекоінспекції. Так, навіть регіональні керівники інспекції, до речі в рідній для Заруби Дніпропетровської області, примудряються накопичувати та зберігати будинки понад один мільйон доларів.

Тим часом "Коментарі" порахували скільки заробляють директори столичних КП і, як виявилося, деякі з них перевершують із зарплати та накопичень Дмитра Зарубу, і дуже сильно.