Проклятое место – удастся ли первому заместителю главы Госэконинспекции Дмитрию Зарубе избежать подозрений от правоохранителей

Иногда возникает ощущение, что некоторые органы государственной власти в Украине прокляты, настолько часто они фигурируют в коррупционных скандалах. И яркий пример тому – Государственная экологическая инспекция Украины, чей нынешний и. о. Александр Субботенко объяснил 653 тысячи долларов в своей декларации "кладом" в гараже бабушки, где он и нашел эти деньги. Еще же до войны в интернете писали, что с 2016 по 2021 года подозрения в коррупции получили 4 руководителя инспекции.

Дмитрий Заруба. Фото: портал "Комментарии"

На этом фоне отнюдь не праздным становится вопрос – удастся ли Александру Субботенко удержаться в Госэкоинспекции, хотя бы в статусе исполняющего обязанности, ведь прокуратура уже зарегистрировала уголовное производство по факту возможного внесения недостоверных сведений в его ежегодную декларацию. И если не удастся, станет ли первый его заместитель Дмитрий Заруба, главой инспекции.

"Комментарии" решили получше изучить фигуру возможного будущего председателя Госэкоинспекции, тем более что сам он уже возглавлял ее в статусе "и. о.".

Путь Зарубы: из политологов в экологи

Уроженец Днепропетровской области 1975 года, Дмитрий Васильевич Заруба в 1998-м году получил высшее образование по специальности "политология". И можно сказать трудился по этой специальности до 2010 года, будучи помощником целого ряда народных депутатов Украины, а также общественным активистом. Так, в 2003 году он возглавил Всеукраинскую молодежную хостел-ассоциацию, а с 2006 года руководил общественной организацией "Ассоциация малых гостиниц и апартаментов Украины".

Впрочем, помимо диплома политолога Заруба успел изучить "Финансы" и "Экологию" в Государственной экологической академии последипломного образования и управления.

В 2010-м году он попал на государственную службу и сразу на довольно высокий пост — заместитель главы Государственной службы туризма и курортов. А в начале 2012 года Заруба возглавил Национальный музей народной архитектуры и быта "Пирогово". В этой должности Заруба продержался до октября 2014 года.

Впоследствии он трудился уже в столичных коммунальных предприятиях – сперва в КП Киевской городской государственной администрации "Киевский центр развития городской среды", а затем в коммунальном объединении "Киевзеленстрой". В феврале 2021-го стал первым заместителем председателя Государственной экологической инспекции Украины, перед этим недолго поработав в ней главным специалистом.

Заметим, что Дмитрий Заруба имеет опыт руководящей работы – в июле 2019 года он был назначен исполняющим обязанности главы КП "Киевзеленстрой", а в ноябре 2021-го почти месяц в таком же статусе руководил уже Госэкоинспекцией.

Вместо музея – точка общепита и "наливайки"

На фоне многих прошлых и нынешних руководителей Государственной экологической инспекции Украины репутация Дмитрия Зарубы кажется почти белоснежной – в его "пассиве" лишь один скандал, да и тот в далеком 2013-м году.

Так, после назначения на пост директора Национального музея народной архитектуры и быта "Пирогово" в 2012-м году он заявил о желании направить работу учреждения на заработок денег, поскольку ему необходимы 20 млн грн. Это не нашло понимания у многих сотрудников, которые спустя год обвинили его в превращении музея в сеть "наливаек", кадровых чистках и увольнении более 20 сотрудников, из которых лишь 7 пенсионеры со стажем работы от 18 до 41 года, и пренебрежении научной работой.

Сам Дмитрий Заруба признал организацию при музее различных торговых и развлекательных точек, но это позволило заработать в 2012-м году 5 миллионов гривен. Эта концепция нашла поддержку не у всех работников музея, пояснял тогда Заруба, однако он продолжает уделять большое внимание научной работе и считает его обвинения не отвечающим действительности.

Заметим, что в разное время Дмитрий Заруба был соучредителем ряда коммерческих структур, правда имели ли они отношение к происходившему в 2012 году вокруг музея – неизвестно.

Как бы то ни было, осенью 2014 года будущий глава Госэкоинспекции был уволен. Впоследствии он стал первым заместителем директора КП "Киевский центр развития городской среды". И именно там "Комментарии" обнаружили то, что может заинтересовать антикоррупционеров.

Загадка на 88 тысяч долларов и 2,5 миллиона гривен

Судя по последней декларации за 2025-й год, Дмитрий Заруба — человек весьма обеспеченный: ему и супруге принадлежат 2 квартиры, жилой дом и 2 земельных участка, доход составил 1 млн 687 тыс. грн. (1 млн 539 тыс. грн зарплата), а денежные активы – 45 000 долларов и 450 тысяч гривен. А уже в 2026-м году он купил CHEVROLET BLAZER 2020 года выпуска за 580 тысяч гривен, хотя по данным сайтов автопродаж цена такого авто теперь начинается с 1 млн. грн., впрочем, на фоне ранних деклараций первого замглавы Госэкоинспекции это пустяки.

Так, в своей первой декларации за 2016-й год тогда еще первый заместитель директора КП "Киевский центр развития городской среды" Дмитрий Заруба отчитался о наличии у него 77 000 долларов, правда 65 000 из них он взял в долг у некоей Галины Кучеренко. На что именно брал такую сумму в долг Дмитрий Заруба неизвестно, но спустя 3 года, в декларации за 2019-й год этого долга уже не было, а денежные активы составили 35 700 долларов и 2 млн 507 тыс. грн., из которых 2,3 млн принадлежали его жене Оксане, занимавшейся предпринимательской деятельностью.

Как показывает несложный подсчет, чтобы добиться выплаты долга в 65 тысяч долларов и нарастить активы с 12 000 до 35 700 долларов, Дмитрию Зарубе нужно было найти 88 700 долларов и собственно 2,5 млн грн. И тут и начинаются странности.

Так, совокупный доход за 2017-2019 года заявленный Дмитрием Зарубой составил 2 млн 284 тысяч гривен, правда 963 тысячи гривен из них пришлись на подарок от жены Оксаны в неденежной форме. Таким образом доход чиновника деньгами составил примерно 1 млн 321 тыс. грн. Еще 1,9 млн грн — это доход Оксаны Зарубы как ФОП в 2017-м и 2019 годах, в 2018-м никакого дохода супруги указано уже не было. Таким образом общий доход деньгами семьи Дмитрия Зарубы за 2017-2019 года составил примерно 3 млн 221 тыс. грн.

На то, чтобы найти 88 700 долларов и 2,5 млн грн., семейство Заруб должно было заработать за 3 года не менее 4,8 млн грн., с учетом того, что на покупку долларов при среднем курсе в 27 гривен понадобилось бы 2,3 млн грн, и еще 2,5 млн грн. на собственно гривневую "заначку".

Как можно заметить, на то чтобы объяснить такой рост благосостояния семейству Заруб не хватает 1,6 млн грн., и это без учета расходов, которые в повседневной жизни неминуемы. Впрочем, в электронных декларациях самого Дмитрия Зарубы звучат 3 фирмы, в которых он владеет от 10% до 50%, но вот никаких доходов от них замдиректора КП не декларирует, то есть либо он скрывал свои доходы от этих компаний, либо доход он с них почему-то не получал. Но при обоих вариантах объяснения к Дмитрию Зарубе должны были возникнуть вопросы – утаивания денег с фирм или же откуда ему удалось найти средства на то, чтобы расплатиться с долгами.

Впрочем, более глубокое изучение вопроса позволяет задаться вопросом – а был ли вообще долг?

Долга могло и не быть, но хорошо быть политологом – везде есть связи, вплоть до "Слуг народа"

Несоответствие доходов семьи Дмитрия Зарубы необходимым средствам для выплаты долга Галине Кучеренко в 65 тысяч долларов и наращивания своих активов в валюте США и гривне, может иметь 2 возможных объяснения:

1) у Дмитрия Зарубы были некие доходы, сведения о которых он не счел нужным вносить в декларацию;

2) задолженность существовала только в электронной декларации и позволила Дмитрию Зарубе легализовать десятки тысяч долларов.

О том, на чем может заработать деньги, которые нельзя показывать в электронных декларациях мог бы рассказать один из бывших директоров "Киевзеленстроя", которого подозревают в хищении 4,9 млн грн.

Что же касается второго объяснения, то важно понимать – кто собственно дал в долг Дмитрию Зарубе такую крупную сумму, ведь это явно был не чужой человек, который знал будущего первого заместителя Госэкоинспекции лично.

"Комментарии" не могут утверждать наверняка, но весьма вероятно, что Галина Васильевна Кучеренко, упоминаемая в декларации Дмитрия Зарубы, является уроженкой Днепропетровска, которая работала в органах государственной власти в 1990-х годах.

Так, на сайте Верховной Рады Украины можно найти Постановление Центризбиркома от 18 декабря 1997 года, в котором под №32 в списке кандидатов в народные депутаты от избирательного блока "Европейский выбор Украины" числится жительница тогда еще Днепропетровска Галина Кучеренко. Отметим, что как раз в 1997-м году Дмитрий Заруба получал профессию политолога как рз в Днепропетровском государственном университете и вполне мог участвовать в выборах и таким образом имел возможность познакомиться с Галиной Кучеренко.

В 2012-м году Галина Кучеренко фигурирует как региональный координатор движения "Честно" по Днепропетровской области от общественной организации "Народный контроль". До августа 2024-го Галина Кучеренко владела ООО "Гала продакш" (сфера деятельности – изготовление мебели, уставной фонд – 500 000 гривен).

"Комментарии" не берутся утверждать, что во всех случаях речь идет об одном и том же человеке, но в 1997-м Дмитрий Заруба вполне мог на почве выборов познакомиться с ней. В 2012-м она вполне могла заниматься общественной деятельностью, а позже бизнесом и помочь своему старому знакомому деньгами или их легализацией.

В целом, образование политолога и опыт работы в данной сфере сам Дмитрий Заруба явно активно использует. Так, по данным аналитического сервиса YouControl, с 2002 по 2019-й год он успел побывать помощником у 5 народных депутатов разного политического спектра – от беспартийных до "Слуг народа". В числе последних, кстати, Анна Бондар, о которой "Комментарии" писали ранее.

Почему ответ на вопрос о происхождении долга в 65 тысяч долларов и того, из каких средств был этот долг выплачен, так важен, говорят не только скандалы с руководством Госэкоинспекции. Так, даже региональные руководители инспекции, кстати в родной для Зарубы Днепропетровской области, умудряются накапливать и хранить дома более одного миллиона долларов.

Тем временем "Комментарии" посчитали сколько зарабатывают директора столичных КП и как оказалось, некоторые из них превосходят по зарплате и накоплениям Дмитрия Зарубу, и весьма сильно.