Як писали "Коментарі", українське бізнес-середовище періодично стрясають скандали, в яких підприємці звинувачують один одного у веденні бізнесу з Росією або уявляючи себе "патріотами" України. Найчастіше це відбувається на сторінках ЗМІ, але є й ті, хто любить відстоювати свою позицію в судах.

Павло Бартковський – власник ТОВ «Українські хімічні технології» та скандали

Одним із таких бізнесменів є власник ТОВ "Українські хімічні технології Лтд", а також низки інших компаній, Павло Бартковський, якого викривають у нечесному веденні бізнесу.

"Українські хімічні технології" — бізнес процвітає, у тому числі з Вімм-біль-дан

Хоча за даними аналітичного сервісу YouControl Павло Бартковський пов'язаний з 9 фірмами та зареєстрований як ФОП, його головний бізнес – ТОВ "Українські хімічні технології Лтд" (сфера діяльності – виробництво мила та миючих засобів, статутний фонд – 20 млн 740 тис. грн.).

Бізнес "Українські хімічні технології" йде, незважаючи на війну, просто чудово – порівняно з 2021-м роком компанія збільшила виторг майже вдвічі, з 80,7 млн грн. до 197,5 млн. грн. При цьому чистий прибуток зріс майже вп'ятеро – з 4,3 млн. грн. до 20,5 млн. грн. При цьому до війни доходи компанії падали: виторг зі 115,8 млн грн. 2020-го впала до 80,7 млн грн. 2021-го, а чистий прибуток з 11,8 млн. до 4,3 млн грн.

Сам власник компанії Павло Бартковський в інтерв'ю успіх пояснював просто:

— Гнучка адаптація;

— ефективне управління фінансами;

— допомога команді та підтримка;

— взаємодія із клієнтами;

— розвиток та підтримка репутації;

— Інноваційність компанії.

Деякі з цих порад у діяльності компанії можна розглянути докладніше. Так, серед клієнтів "Українські хімічні технології Лтд", яка позиціонує себе як лідера на ринку України з розробки та виробництва миючих та дезінфікуючих засобів, згадується Вімм-білль-данн. Зауважимо, що остання в Україні на 98,58% належить російській компанії "Вімм-білль-дан продукти" і є власністю американської PepsiCo, яка так і не припинила бізнес у країні-окупанті. Ймовірно, таким чином Павло Бартковський реалізує свій принцип взаємодії з клієнтами.

Зауважимо, що на сторінці сайту ТОВ "Українські хімічні технології Лтд", присвяченій клієнтам, із 4 зазначених компаній три – це м'ясокомбінати – "Кременчукм'ясо", "Ювілейний" (Дніпро) та "Роганський м'ясокомбінат" (Рогатин, Івано-Франківська область). І це невипадково, оскільки основним профілем компанії Павла Бартковського є продаж промислових дезінфекційних засобів на підприємства, які потребують особливої чистоти.

Більше того, в інтернеті можна знайти інформацію, що нібито саме на продажі таким підприємствам своєї продукції за завищеними цінами ТОВ "Українські хімічні технології Лтд" та Павло Бартковський і "піднялися". У деяких статтях йдеться про можливу змову та відкати для отримання контракту. Втім, жодних доказів таких тверджень немає.

Проте "Коментарі" виявили один цікавий тендер за участю дітища Павла Бартковського.

Тендер на 10 мільйонів в обмін на компенсацію у суді на 7,5 млн. грн.

ТОВ "Українські хімічні технології Лтд" не є активними учасниками державних тендерів, але все ж таки мають у своєму активі перемоги на аукціонах на суму в 24,8 млн грн. При цьому найбільша перемога майже на половину цієї суми – 10,9 млн грн., припадає на тендер для "Укрзалізниці" на пральні засоби та відбілювачі у березні 2025 року.

За даними системи Прозорро в тендері взяли участь одразу 6 компаній, які запросили за свій товар від 8,5 до 16,4 млн грн., що досить дивно, надто вже великий розкид цін. Зрештою, замовники провели "2-й тур" із трьома кандидатами, які просили за свій товар 8,5 млн грн, 9,8 млн грн. та 10,9 млн грн. Причому саме пропозиція з найвищою ціною, що належала ТОВ "Українські хімічні технології Лтд", у підсумку й перемогла.

При цьому ФОП, який просив за свій товар 8,5 млн грн. і компанія з пропозицією 9,8 млн. відмовилися від підписання договору, тому перемога фірми Павла Бартковського зрозуміла. Але справа в тому, що компанією, що відмовилася від тендеру, з пропозицією в 9,8 млн грн. виявилася ТОВ "Профі-дез" (сфера діяльності – оптова торгівля, статутний фонд – 5000 грн.) Олександра Дзюбана. Саме з ТОВ "Профі-дез" та її власником, з березня 2024 року судиться Павло Бартковський у рамках захисту честі, гідності та ділової репутації.

Судячи з судових документів Солом'янського районного суду Києва, Олександр Дзюбан, який колись працював у ТОВ "Українські хімічні технології Лтд", на своїй сторінці в соцмережі Facebook розмістив інформацію, що образила Павла Бартковського. Свою честь, гідність та ділову репутацію останній оцінив у 7,5 млн. грн.

Щоправда, з березня 2024-го жодних дій за позовом судячи з усього не велося – захист відповідача зажадав від Павла Бартковського надати інформацію і на цьому все зупинилося. Втім, можливо сторонам все ж таки вдалося домовитися, наприклад, що ТОВ "Профі-дез" поступається на тендері "Укрзалізниці", хто знає?

Павло Бартковський – справи судові та кримінальні

Втім, у Павла Бартковського судові справи не лише з ТОВ "Профі-дез" та Олександром Дзюбаном. Так, Головне управління Національної поліції у Київській області розслідує кримінальне провадження №12024110000000728 від грудня 2024 року за статтею "Шахрайство". Згідно з ним, низку ексспівробітників "Українські хімічні технології Лтд" підозрюють у заволодінні рецептурою вироблених на підприємстві коштів та випуск їх під іншою назвою на створеній ними після звільнення іншій фірмі. Як результат, збитки для виробника понад 5 млн. грн. Остання судова дія у справі датована вереснем 2025-го.

В іншій справі правоохоронці підозрюють ексдиректора ТОВ "Хімтайм" у розкраданні хімреактивів, що належать компанії, на загальну суму в 668,8 тис. грн. шляхом оформлення фіктивних документів щодо продажу товару. При цьому фізично ексдиректор уже перебував закордоном, куди виїхав після вторгнення РФ до України, ухиляючись від мобілізації.

Зважаючи на все, йдеться про Романа Рассоху, людину, яка до березня 2025 року була директором ТОВ "Хімтайм", а раніше керувала ТОВ "Прайт союз", яке також колись належало Павлу Бартковському. На користь цього говорить той факт, що в базі розшуку МВС України є Роман Рассоха. Щоправда, чому з "Хімтайму" його звільнили лише у березні 2025-го, незрозуміло.

Втім, сам Павло Бартківський, як виявилося, теж небезгрішний. Так, у вересні 2017 року Дніпровський районний суд Києва визнав його винним в адміністративному правопорушенні – заниженні податку на додану вартість ТОВ "Українські хімічні технології Лтд" на суму 127 139 гривень у 2014-2015 роках. Сам бізнесмен визнав себе винним і отримав покарання – штраф у 85 гривень та сплату судового збору у 320 гривень, дуже "справедливо" з боку суду за суми можливої шкоди для держави у 127 тисяч гривень.

Подібний факт 8-річної давності звучить досить цікаво на тлі нібито купівлі Павлом Бартковським нерухомості на суму понад 1 млн. дол. за часи війни.