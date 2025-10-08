Как писали "Комментарии", украинскую бизнес-среду периодически сотрясают скандалы, в которых предприниматели обвиняют друг друга в ведении бизнеса с Россией или представляя себя "патриотами" Украины. Чаще всего это происходит на страницах СМИ, но есть и те, кто любит отстаивать свою позицию в судах.

Павел Бартковский – владелец ООО «Украинские химические технологии» и скандалы

Одним из таких бизнесменов является владелец ООО "Украинские химические технологии Лтд", а также ряда других компаний, Павел Бартковский, которого уличают в нечестном ведении бизнеса.

"Украинские химические технологии" — бизнес процветает, в том числе с Вимм-биль-дан

Хотя по данным аналитического сервиса YouControl Павел Бартковский связан с 9 фирмами и зарегистрирован как ФОП, его главный бизнес – ООО "Украинские химические технологии Лтд" (сфера деятельности – производство мыла и моющих средств, уставной фонд – 20 млн 740 тыс. грн.).

Бизнес "Украинские химические технологии" идет, несмотря на войну, просто отлично – в сравнении с 2021-м годом компания увеличила выручку почти вдвое, с 80,7 млн грн. до 197,5 млн грн. При этом чистая прибыль выросла почти впятеро – с 4,3 млн грн. до 20,5 млн грн. При этом, до войны доходы компании падали: выручка со 115,8 млн грн. в 2020-м упала до 80,7 млн грн. в 2021-м, а чистая прибыль с 11,8 млн. до 4,3 млн грн.

Сам владелец компании Павел Бартковский в интервью успех объяснял просто:

- гибкая адаптация;

- эффективное управление финансами;

- помощь команде и поддержка;

- взаимодействие с клиентами;

- развитие и поддержка репутации;

- инновационность компании.

Некоторые из этих советов в деятельности компании можно рассмотреть подробнее. Так, среди клиентов "Украинские химические технологии Лтд", которая позиционирует себя как лидера на рынке Украины по разработке и производству моющих и дезинфицирующих средств, упоминается Вимм-билль-данн. Заметим, последняя в Украине на 98,58% принадлежит российской компании "Вимм-билль-дан продукты" и является собственностью американской PepsiCo, которая так и не прекратила бизнес в стране-оккупанте. Вероятно, таким образом Павел Бартковский реализует свой принцип "взаимодействие с клиентами".

Заметим, что на странице сайта ООО "Украинские химические технологии Лтд", посвященной клиентам, из 4 указанных компаний три – это мясокомбинаты — "Кременчугмясо", "Юбилейный" (Днепр) и "Роганский мясокомбинат" (Рогатин, Ивано-Франковская область). И это неслучайно, так как основным профилем компании Павла Бартковского является продажа промышленных дезинфекционных средств на предприятия, которые нуждаются в особой чистоте.

Более того, в интернете можно найти информацию, что якобы именно на продаже таким предприятиям своей продукции по завышенным ценам ООО "Украинские химические технологии Лтд" и Павел Бартковский и "поднялись". В некоторых статьях речь идет о возможном сговоре и откатах для получения контракта. Впрочем, каких-либо доказательств таких утверждений нет.

Тем не менее, "Комментарии" обнаружили один весьма любопытный тендер с участием детища Павла Бартковского.

Тендер на 10 миллионов в обмен на компенсацию в суде на 7,5 млн грн.

ООО "Украинские химические технологии Лтд" не являются активными участниками государственных тендеров, но все же имеют в своем активе победы на аукционах на сумму в 24,8 млн грн. При этом самая крупная победа почти на половину этой суммы – 10,9 млн грн., приходится на тендер для "Укрзализныци" на стиральные средства и отбеливатели в марте 2025 года.

Согласно данным системы Прозорро в тендере приняли участие сразу 6 компаний, запросившие за свой товар от 8,5 до 16,4 млн грн., что довольно странно, слишком уж велик разброс цен. В конце концов, заказчики провели "2-й тур" с тремя кандидатами, просившими за свой товар 8,5 млн грн, 9,8 млн. грн. и 10,9 млн грн. Причем именно предложение с самой высокой ценой, принадлежавшее ООО "Украинские химические технологии Лтд", в итоге и победило.

При этом, ФОП, просивший за свой товар 8,5 млн грн. и компания с предложением 9,8 млн. отказались от подписания договора, потому победа фирмы Павла Бартковского объяснима. Но дело в том, что отказавшейся от тендера компанией с предложением в 9,8 млн грн. оказалась ООО "Профи-дез" (сфера деятельности – оптовая торговля, уставной фонд – 5000 грн) Александра Дзюбана. Именно с ООО "Профи-дез" и ее владельцем, с марта 2024 года судится Павел Бартковский в рамках защиты чести, достоинства и деловой репутации.

Судя по судебным документам Соломенского районного суда Киева, некогда работавший в ООО "Украинские химические технологии Лтд" Александр Дзюбан на своей странице в соцсети Facebook разместил информацию, оскорбившую Павла Бартковского. Свои честь, достоинство и деловую репутацию последний оценил в 7,5 млн грн.

Правда с марта 2024-го никаких действий по иску судя по всему не велось – защита ответчика потребовала от Павла Бартковского предоставить информацию и на этом все остановилось. Впрочем, возможно сторонам все же удалось договориться, например, что ООО "Профи-дез" уступает на тендере "Укрзализныци", кто знает?

Павел Бартковский – дела судебные и криминальные

Впрочем, у Павла Бартковского судебные дела не только с ООО "Профи-дез" и Александром Дзюбаном. Так, Главное управление Национальной полиции в Киевской области расследует уголовное производство №12024110000000728 от декабря 2024 года по статье "Мошенничество". Согласно ему, ряд экс-сотрудников "Украинские химические технологии Лтд" подозревают в завладении рецептурой производимых на предприятии средств и выпуск их под другим названием на созданной ими после увольнения другой фирме. Как результат, убытки для производителя более 5 млн грн. Последнее судебное действие по делу датировано сентябрем 2025-го.

В другом деле правоохранители подозревают экс-директора ООО "Химтайм" в хищении принадлежащих компании химреактивов на общую сумму в 668,8 тыс. грн. путем оформления фиктивных документов о продаже товара. При этом физически экс-директор уже находился заграницей, куда выехал после вторжения РФ в Украину, уклоняясь от мобилизации.

Судя по всему, речь идет о Романе Рассохе, человеке, который до марта 2025 года был директором ООО "Химтайм", а ранее руководил ООО "Прайт союз", которое также когда-то принадлежало Павлу Бартковскому. В пользу этого говорит тот факт, что в базе розыска МВД Украины присутствует Роман Рассоха. Правда, почему из "Химтайма" его уволили только в марте 2025-го, непонятно.

Впрочем, сам Павел Бартковский, как оказалось, тоже небезгрешен. Так в сентябре 2017 года Днепровский районный суд Киева признал его виновным в административном правонарушении – занижении налога на добавленную стоимость ООО "Украинские химические технологии Лтд" на сумму в 127 139 гривен в 2014-2015 годах. Сам бизнесмен признал себя виновным и получил наказание – штраф в 85 гривен и уплату судебного сбора в 320 гривен, весьма "справедливо" со стороны суда при сумме возможного ущерба для государства в 127 тысяч гривен.

Подобный факт 8-летней давности звучит довольно любопытно на фоне якобы покупки Павлом Бартковским недвижимости на сумму более 1 млн дол. за время войны.