Все частіше українські чиновники високого рангу потрапляють у скандали через любов до гарного життя. В результаті багато хто з них намагається, як то кажуть, "ловчити", вказуючи у своїх деклараціях активну торгівлю цінними паперами для виправдання високих доходів, як, наприклад, заступник голови НБУ Дмитро Олійник.

Любитель BMW, який заробив 100 тисяч доларів на землі в курортній зоні – що відомо про заступника міністра економіки Ігоря Зубовича

Однак коли "Коментарі" зацікавилися нещодавно призначеним заступником міністра економіки, навколишнього середовища та сільського господарства України Ігорем Зубовичем з'ясувалося, що він такими "дрібницями" себе не турбував.

З бізнесу в екологи та на держслужбу

Згідно з офіційною біографією Ігор Олегович Зубович народився 1981-го року і отримав кілька вищих освіт, базову з яких — Національний авіаційний університет за спеціальністю “Землевпорядкування та кадастр”. Ще до закінчення вузу він зайнявся приватним бізнесом, у 2006 році відкривши ФОП для торгівлі секонд-хендом.

Наступні 9 років він працював у Київській області, побувавши співробітником Київської обласної державної адміністрації, Головного управління Держкомзему у Київській області .

З 2018-го Ігор Зубович перевівся до Державної екологічної інспекції, очоливши її херсонську "філію", потім обійняв посаду начальника Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу (Миколаївська та Одеська області).

Подальша кар'єра була ще більш швидкою та успішною – з 2 грудня став в. о. голови Державної екологічної інспекції України, а у серпні 2025-го пересів у крісло заступника міністра економіки з профільних екологічних питань.

Зауважимо, що Ігоря Зубовича на посаді голови Держекоінспекції можна вважати одним із двох "щасливчиків" – з 2016 року четверо із 6 керівників цього відомства були звинувачені правоохоронцями у незаконному збагаченні.

Три BMW для держчиновника : звідки гроші

Вперше про свій матеріальний стан Ігор Зубович, тоді ще головний спеціаліст Сектору із запобігання корупції у Державній екологічній інспекції України, звітував у декларації за 2016 рік. Що тоді впадало у вічі у матеріальному добробуті держслужбовця?

Відповідь – три легкові автомобілі BMW : Х3, Х5 та М2, які він купив у тому самому 2016-му році, при цьому не вказавши, звідки у нього власне гроші на це. Так, Х3 і Х5 йому дісталися з пробігом — 2011 і 2014 років випуску відповідно, але М2 ним був придбаний новим.

Зауважимо, що навіть зараз, через 9 років, BMW М2 випуску 2016 року можна купити за 30-35 тисяч доларів, а Х3 та Х5 2011 та 2014 років обійдуться як мінімум у 14 та 19 тисяч доларів відповідно.

При цьому всі доходи Ігоря Зубовича на той момент становили 82 500 гривень, причому 50 000 із них він отримав у подарунок від батька – Олега Зубовича. Власна зарплата майбутнього заступника міністра тоді склала 15 456 гривень, ще 16 794 гривні у вигляді соціальної допомоги отримала його дружина Наталія.

У вигляді грошових активів сімейство майбутнього заступника міністра мало 115 тисяч гривень та 6500 доларів. З урахуванням курсу долара у 2016-му році у 27 гривень, активи та доходи Ігоря Зубовича становили близько 7300 доларів, а разом із 6500 доларами накопичень, близько 14 тисяч у.о. Іншими словами, заявлених у 2016 році активів Ігоря Зубовича навряд чи вистачило б на покупку хоча б однієї BMW Х3 2011 року випуску. Звідки в нього взялися гроші на покупку ще дорожчих Х5 та М2 – загадка.

Дивно, що таких питань до свого "колеги" — фахівця із запобігання корупції, за 6 років не з'явилося у співробітників Національного агентства із запобігання корупції. До 2022 року Ігор Зубович позбувся трьох своїх авто, придбавши BMW Х5 2014 року випуску і заплатив за нього 1 млн 40 тис. грн., що за тодішнього курсу в 30 гривень за долар загалом відповідало ринковим цінам.

Земля у Затоці зі скандалом та судами, але з прибутком у 100 тисяч доларів

Втім, не лише трьома BMW примітний Ігор Зубович, але і своєю нерухомістю, одну з яких – квартиру в Києві площею 73 квадратні метри та ціною 2,1 млн грн. він отримав, мабуть, від матері. У всякому разі , в декларації за 2022 рік дарувальником значиться Ніна Петрівна Зубович.

Але куди цікавіша історія його земельних ділянок, яких у нього в 2016-му році було цілих 5, а до 2025-го залишилася лише одна. Причому 3 ділянки загальною площею на 2016 рік 2417 квадратних метра, з яких на сьогоднішній день залишилася лише одна – на 917 "квадратів", розташовані в селищі міського типу Затока в Одеській області.

Вартість землі, що належить йому, в 2016-му році Зубович вказував в 1 млн 60 тис. грн., правда, яким чином він її придбав – а мова тоді теж йшла про 2016 рік, незрозуміло.

Але згідно з даними аналітичного сервісу YouControl, свою землю Ігор Зубович отримав нібито з порушенням закону, принаймні такої думки дотримується ТОВ "Курортбуд", яке судиться за, в тому числі, цю землю з 2017 року.

Так, згідно з даними судових реєстрів з 2004 по 2015 роки ТОВ "Курортбуд" орендувало земельну ділянку з кадастровим номером 5110300000:02:005:0004 площею 2,004 га. Однак , незважаючи на термін договору у 25 років – до 2029-го, оренда була розірвана на 14 років раніше, а згодом рішенням Затокської селищної ради земля була поділена на 35 ділянок та роздана іншим особам. Одразу 3 земельні ділянки отримав Ігор Зубович.

Зауважимо, що судові баталії за ці 2 га встигли пройти всі інстанції аж до Верховного суду України, де станом на осінь 2024 року благополучно "зависли". Втім, це мало турбувало Ігоря Зубовича, який у 2019-му році продав дві земельні ділянки у Затоці площею 500 та 1000 квадратів.

Принаймні у декларації за 2019 рік у списку доходів завідувача Сектора координації діяльності територіальних органів тоді Державної екологічної інспекції України Ігоря Зубовича з'явилися пункти про продаж двох об'єктів нерухомості за 2 млн 489 тис. грн. Зауважимо, що у декларації за 2018 рік земля ще була, а роком пізніше вже немає.

За тодішнього курсу долара близько 24 гривень рядовий чиновник Держекоінспекції Ігор Зубович виручив близько 103 тисяч доларів за 1500 квадратних метрів землі в курортному селищі Затока, тобто близько 7000 доларів за "сотку". Для порівняння, зараз у тій же Затоці 1 сотка коштує від 6000 доларів.

Ця угода тим вигідніша, що сума продажу більш ніж у чотири рази перевищує нормативну грошову оцінку, зазначену в деклараціях Ігоря Зубовича – 630 тисяч гривень.

Загалом статки Ігоря Зубовича виросли – тепер він зберігає готівкою 90 тисяч доларів, і "дрібничку" у розмірі 19800 гривень на рахунку в банку. При цьому лише зарплата тоді ще в. о. голови Держекоінспекції склала 559 398 гривень. Цікаво, що його дружина Наталя, будучи заступником начальника відділу управління об'єктами державної власності та критичної інфраструктури Управління забезпечення та документообігу в Мін'юсті, заробляє більше – 671 196 гривень зарплати та 66 656 гривень пенсії. При цьому вона зберігає 400 тисяч гривень готівкою та 16 вересня купила TESLA MODEL S 2023 року випуску за 1 млн. 846 тис. грн.

Екологія в Україні – територія хабарів

Зауважимо, що підвищення Ігоря Зубовича до заступника міністра економіки показує явну довіру до нього, адже з 6 керівників відомства з 2016 року тільки його та Єгора Фірсова не звинуватили в корупції чи незаконному збагаченні. Найбільш "яскравим" виявився Андрій Мальований, за версією НАБУ замішаний у розкраданнях 115 млн. грн. ще під час керівництва управлінням екології та природних ресурсів Київської міської державної адміністрації.

У той же час, хоча офіційно питань до Ігоря Зубовича немає, невідповідності доходів і витрат є. Та й корупційні скандали за керівника Держекоінспекції Ігоря Зубовича також траплялися. Так, той самий НАЗК, який не цікавився доходами самого Зубовича, разом із Державним бюро розслідувань виявили незаконне збагачення голови Державної екологічної інспекції Карпатського округу на 19,3 млн. грн. За даними ж Офісу генерального прокурора України начальник Держекоінспекції в Донецькій області з головним бухгалтером за рахунок виплати завищених зарплат, нібито заволоділи 2,9 млн грн. у 2022-2024 роках.

А як відомо, "кадри роблять короля". Проте вищезазначені факти не завадили Ігорю Зубовичу зайняти гідне місце за столом Кабінету Міністрів України.