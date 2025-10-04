Все чаще украинские чиновники высокого ранга попадают в скандалы из-за любви к красивой жизни. В результате многие из них стараются, что называется, "ловчить", указывая в своих декларациях активную торговлю ценными бумагами для оправдания высоких доходов, как например, заместитель председателя НБУ Дмитрий Олейник.

Любитель BMW, заработавший 100 тысяч долларов на земле в курортной зоне – что известно о замминистре экономики Игоре Зубовиче

Однако, когда "Комментарии" заинтересовались недавно назначенным заместителем министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Игоре Зубовичем выяснилось, что он такими "мелочами" себя не утруждал.

Из бизнеса в экологи и на госслужбу

Согласно официальной биографии Игорь Олегович Зубович родился в 1981-м году и получил несколько высших образований, базовое из которых — Национальный авиационный университет по специальности “Землеустройство и кадастр”. Еще до окончания вуза он занялся частным бизнесом, в 2006-м году открыв ФОП для торговли секонд-хендом.

Следующие 9 лет он трудился в Киевской области, побывав сотрудником Киевской областной государственной администрации, Главного управления Госкомзема в Киевской области.

С 2018-го Игорь Зубович перевелся в Государственную экологическую инспекцию, возглавив ее херсонский "филиал", потом занял должность начальника Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа (Николаевская и Одесская области).

Дальнейшая карьера была еще более быстрой и успешной – с 2 декабря стал и. о. председателя Государственной экологической инспекции Украины, а в августе 2025-го пересел в кресло замминистра экономики по профильным экологическим вопросам.

Заметим, что Игоря Зубовича на посту главы Госэкоинспекции можно считать одним из двух "счастливчиков" – с 2016 года четверо из 6 руководителей этого ведомства были обвинены правоохранителями в незаконном обогащении.

Три BMW для госчиновника : откуда деньги

Впервые о своем материальном состоянии Игорь Зубович, тогда еще главный специалист Сектора по предотвращению коррупции в Государственной экологической инспекции Украины, отчитался в декларации за 2016-й год. Что тогда бросалось в глаза в материальном благосостоянии госслужащего?

Ответ – три легковых автомобиля BMW: Х3, Х5 и М2, которые он купил в том самом 2016-м году, при этом не указав, откуда у него собственно деньги на это. Так, Х3 и Х5 ему достались с пробегом – 2011 и 2014 годов выпуска соответственно, но М2 им был приобретен новеньким.

Заметим, что даже сейчас, спустя 9 лет, BMW М2 выпуска 2016 года можно купить за 30-35 тысяч долларов, а Х3 и Х5 2011 и 2014 годов обойдутся как минимум в 14 и 19 тысяч долларов соответственно.

При этом все доходы Игоря Зубовича на тот момент составили 82 500 гривен, причем 50 000 из них он получил в подарок от отца – Олега Зубовича. Собственная же зарплата будущего замминистра тогда составила 15 456 гривен, еще 16 794 гривны в виде социальной помощи получила его супруга Наталья.

В виде денежных активов семейство будущего замминистра имело 115 тысяч гривен и 6500 долларов. С учетом курса доллара в 2016-м году в 27 гривен, активы и доходы Игоря Зубовича составили около 7300 долларов, а вместе с 6500 долларами накоплений, около 14 тысяч у.е. Иными словами, заявленных в 2016-м году активов Игоря Зубовича вряд ли хватило бы на покупку хотя бы одной BMW Х3 2011 года выпуска. Откуда у него взялись деньги на покупку еще более дорогих Х5 и М2 – загадка.

Странно, что таких вопросов к своему "коллеге" — специалисту по предотвращению коррупции, за 6 лет не появилось у сотрудников Национального агентства по предотвращению коррупции. К 2022-у году Игорь Зубович избавился от трех своих авто, приобретя BMW Х5 2014 года выпуска, заплатив за него 1 млн 40 тыс. грн. что при тогдашнем курсе в 30 гривен за доллар в целом соответствовало рыночным ценам.

Земля в Затоке со скандалом и судами, но с прибылью в 100 тысяч долларов

Впрочем, не только тремя BMW примечателен Игорь Зубович, но и своей недвижимостью, одну из которых – квартиру в Киеве площадью в 73 квадратных метра и ценой в 2,1 млн грн. он получил вероятно, от матери. Во всяком случае, в декларации за 2022-й год дарителем значится Нина Петровна Зубович.

Но куда интереснее история его земельных участках, которых у него в 2016-м году было целых 5, а к 2025-у остался только один. Причем 3 участка общей площадью на 2016-й год 2417 квадратных метра, из которых на сегодняшний день остался всего один – на 917 "квадратов", расположены в поселке городского типа Затока в Одесской области.

Стоимость принадлежащей ему земли в 2016-м году Зубович указывал в 1 млн 60 тыс. грн., правда, каким образом он ее приобрел – а речь тогда тоже шла о 2016-м годе, непонятно.

Но согласно данным аналитического сервиса YouControl, свою землю Игорь Зубович получил якобы с нарушением закона, во всяком случае, такого мнения придерживается ООО "Курортстрой", которое судится за, в том числе, эту землю с 2017 года.

Так, согласно данным судебных реестров с 2004 по 2015 годы ООО "Курортстрой" арендовало земельный участок с кадастровым номером 5110300000:02:005:0004 площадью 2,004 га. Однако, несмотря на срок договора в 25 лет – до 2029-го, аренда была расторгнута на 14 лет раньше, а впоследствии решением Затокского поселкового совета земля была поделена на 35 участков и роздана другим лицам. Сразу 3 земельных участка получил Игорь Зубович.

Заметим, что судебные баталии за эти 2 га успели пройти все инстанции вплоть до Верховного суда Украины, где по состоянию на осень 2024-го года благополучно "зависли". Впрочем, это мало беспокоило Игоря Зубовича, который в 2019-м году продал два земельных участка в Затоке площадью 500 и 1000 квадратов.

Во всяком случае в декларации за 2019-й год в списке доходов заведующего Сектора координации деятельности территориальных органов тогда Государственной экологической инспекции Украины Игоря Зубовича появились пункты о продаже двух объектов недвижимости за 2 млн 489 тыс. грн. Заметим, что в декларации за 2018-й год земля еще была, а годом позднее уже нет.

При тогдашнем курсе доллара около 24 гривен, рядовой чиновник Госэкоинспекции Игорь Зубович выручил около 103 тысяч долларов за 1500 квадратных метров земли в курортном поселке Затока, то есть около 7000 долларов за "сотку". Для сравнения, сейчас в той же Затоке 1 сотка стоит от 6000 долларов.

Эта сделка тем более выгодна, что сумма продажи более чем вчетверо превышает нормативную денежную оценку, указанную в декларациях Игоря Зубовича – 630 тысяч гривен.

В целом, благосостояние Игоря Зубовича выросло – теперь он хранит наличными 90 тысяч долларов, и "мелочь" вроде 19800 гривен на счету в банке. При этом только зарплата тогда еще и. о. главы Госэкоинспекции составила 559 398 гривен. Любопытно, что его жена Наталья, будучи заместителем начальника отдела управления объектами государственной собственности и критической инфраструктуры Управления обеспечения и документооборота в Минюсте зарабатывает больше – 671 196 гривен зарплаты и 66 656 гривен пенсии. При этом она хранит 400 тысяч гривен наличными и 16 сентября купила TESLA MODEL S 2023 года выпуска за 1 млн 846 тыс. грн.

Экология в Украине – территория взяток

Заметим, что повышение Игоря Зубовича до замминистра экономики показывает явное доверие к нему, ведь из 6 руководителей ведомства с 2016 года только он и Егор Фирсов не были обвинены в коррупции или незаконном обогащении. Наиболее "ярким" оказался Андрей Малеванный, по версии НАБУ замешанный в хищениях 115 млн грн. еще в бытность руководства управлением экологии и природных ресурсов Киевской городской государственной администрации.

В то же время хотя официально вопросов к Игорю Зубовичу нет, несоответствия доходов и расходов есть. Да и коррупционные скандалы при руководителе Госэкоинспекции Игоре Зубовиче также случались. Так, тот же самый НАПК, не интересовавшийся доходами самого Зубовича, вместе с Государственным бюро расследований обнаружили незаконное обогащение главы Государственной экологической инспекции Карпатского округа на 19,3 млн грн. По данным же Офиса генерального прокурора Украины начальник Госэкоинспекции в Донецкой области с главным бухгалтером за счет выплаты завышенных зарплат якобы завладели 2,9 млн грн. в 2022-2024 годах

А как известно, "кадры делают короля". Однако вышеизложенные факты не помешали Игорю Зубовичу занять достойное место за столом Кабинета Министров Украины.