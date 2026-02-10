Файли, пов'язані з Джеффрі Епштейном, американським фінансистом і засудженим злочинцем у сфері сексуальної експлуатації, стали одним з найбільших викриттів сучасності. Ці документи, оприлюднені Міністерством юстиції США наприкінці січня 2026 року, охоплюють понад 3 мільйони сторінок тексту, дві тисячі відеозаписів і сто вісімдесят тисяч зображень. Вони розкривають мережу зв'язків Епштейна з впливовими особами з усього світу, включаючи політиків, бізнесменів і знаменитостей. Аналіз цих матеріалів показує, як один чоловік міг маніпулювати елітами, потенційно для збору компрометуючої інформації.

Фото: з відкритих джерел

За даними опитування, проведеного компанією Reuters/Ipsos у липні 2025 року, 69% американців вважають, що уряд приховує деталі про клієнтів Епштейна, що підкреслює рівень недовіри до офіційних інституцій. Цей скандал не лише викриває моральні провали еліт, але й ставить під сумнів стабільність міжнародних відносин, особливо в контексті геополітичних конфліктів.

Ключові фігури, згадані в документах

Документи містять згадки про численних публічних осіб, чиї імена з'являються в електронному листуванні, фотографіях і звітах розслідувань. Наприклад, ім'я президента США Дональда Трампа фігурує сотні разів, включаючи список звинувачень, складений Федеральним бюро розслідувань у 2025 році на основі дзвінків до їхньої гарячої лінії. Серед них – непідтверджені твердження про сексуальні зловживання, хоча Трамп не звинувачується в жодних злочинах. У електронному листуванні Епштейна з Гіслен Максвелл, його спільницею, зазначається, що Трамп "провів години в моєму будинку" з однією з жертв, і Епштейн називає його "собакою, що не гавкає". Це свідчить про близькі стосунки в минулому, адже Трамп сам у 2002 році називав Епштейна "чудовим хлопцем", який "любить красивих жінок, і багато з них молодші". Аналіз показує, що такі зв'язки могли бути інструментом впливу, адже Епштейн фінансував заходи, де зустрічалися еліти, наприклад, вечерю мільярдерів у 2014 році, де загальна вартість статків 40 гостей дорівнювала 60% багатства всіх американців.

Інші фігури включають колишнього президента Білла Клінтона, чиї фотографії з Епштейном з'явилися в перших партіях документів, оприлюднених у грудні 2025 року. Клінтон згадується в контексті польотів на приватному літаку Епштейна, хоча без звинувачень у протиправних діях. Бізнесмен Ілон Маск з'являється в листуванні щодо подорожей, а колишній принц Ендрю (тепер Ендрю Маунтбеттен-Віндзор) – у фотографіях і звинуваченнях у сексуальних контактах з неповнолітніми, поданих Вірджинією Робертс Джуффре. Документи також згадують Стівена Тіша, співвласника футбольної команди "Нью-Йорк Джайантс", у контексті обговорення "української дівчини", яку Епштейн описував як "росіянку, яка рідко каже правду, але веселу". Такі деталі ілюструють, як Епштейн використовував свою мережу для маніпуляцій, потенційно збираючи компромат на впливових осіб. Загалом, файли містять понад 6 мільйонів сторінок, що деталізують не лише злочини, але й соціальні зв'язки, які тривали навіть після засудження Епштейна в 2008 році за сексуальні злочини.

Згадки про Росію та її роль

Росія займає центральне місце в файлах, з'являючись 5553 рази, а ім'я президента Володимира Путіна – щонайменше 1005 разів. Документи розкривають зусилля Епштейна встановити контакт з Путіним, включаючи електронне листування про "призначення" в Москві через посередника на ім'я Ігор. Аналіз матеріалів вказує на можливі зв'язки Епштейна з російськими спецслужбами, адже він культивував стосунки з випускниками Академії Федеральної служби безпеки Росії та бізнесменами, наближеними до Кремля. Наприклад, Марія Дрокова, колишня прес-секретарка кремлівського молодіжного руху "Наші", згадується 1627 разів, і в одному з листів Епштейн просить її організувати зустріч з Путіним. Документи також містять згадки про молодих жінок з Росії, яких Епштейн намагався переправити до Європи та Сполучених Штатів, що може вказувати на торгівлю людьми.

Польський прем'єр-міністр Дональд Туск, коментуючи файли, заявив: "Дедалі більше коментаторів і експертів з безпеки вважають це вкрай ймовірним, що місія Епштейна щодо наближення до еліт усього світу включала російські спецслужби". Він наголосив, що якщо Росія співорганізовувала цю схему, то може володіти компроматом на багатьох лідерів, що становить загрозу національній безпеці. Аналіз показує, що такі зв'язки могли бути частиною класичної операції "медова пастка", де сексуальна експлуатація використовується для шантажу. ФБР США розглядало Епштейна як потенційного "менеджера статків" для Путіна, хоча докази лишаються непрямими. Це підкріплюється даними про понад 9000 згадок Москви в документах, що перевищує згадки інших столиць.

Україна в контексті файлів

Україна з'являється в файлах менш помітно, але з суттєвими геополітичними наслідками. Документи містять щонайменше 24 згадки про президента Володимира Зеленського, переважно в новинах і статтях, надісланих електронною поштою співробітникам ФБР під час його президентської кампанії 2019 року. В одному з листів Епштейн запитує про шанси суперника Петра Порошенка, ймовірно маючи на увазі Зеленського. Інше повідомлення стверджує, що Зеленський "шукає допомоги" і "керується ізраїльтянами", що може бути частиною дезінформації. Також згадується Ілля Пономарьов, колишній російський депутат, як потенційний "організатор повстання" проти Путіна.

Аналітики зазначають, що файли містять кореспонденцію з українськими модельними агенціями, наприклад, з директоркою київської агенції "Лінеа 12 Моделс" Машею Манюк, яка обговорювала моделі для роботи за кордоном з Жаном-Люком Брунелем, соратником Епштейна. Манюк заперечила будь-яку співпрацю, але це вказує на спроби вербування молодих жінок з України. Російська пропаганда намагалася використати файли для дискредитації українського уряду, фабрикуючи листи про нібито причетність Зеленського до торгівлі людьми, але українські ЗМІ спростували це, підкресливши, що згадки обмежуються новинами. Загалом, Україна постає як периферійний елемент, але аналіз показує ризик використання таких матеріалів для гібридної війни, особливо в контексті російської агресії.

Вплив на світову політику

Оприлюднення файлів спричинило глобальні потрясіння, особливо в Європі, де вони призвели до відставок високопосадовців. Наприклад, у Словаччині старший дипломат Мирослав Лайчак пішов у відставку після викриття його листування з Епштейном про молодих жінок і політичні питання, включаючи зустріч з Стівом Бенноном. У Норвегії та Польщі розпочалися розслідування можливих зв'язків Епштейна з російськими спецслужбами. Дональд Туск створив спеціальну групу для аналізу польських слідів, заявивши: "Якщо російські служби співорганізовували цю схему, це може означати лише одне – вони можуть мати компромат на багатьох лідерів, які активні сьогодні". Це підкреслює, як файли стали інструментом для політичних чисток і міжнародних розслідувань.

У Сполучених Штатах вплив менш драматичний через контроль Трампа над Міністерством юстиції, але файли посилили поляризацію. Опитування CNN/SSRS у липні 2025 року показало, що лише 3% американців задоволені кількістю оприлюдненої інформації, а 50% – незадоволені. Аналіз вказує на ризик шантажу: якщо Росія володіє компроматом, це може вплинути на рішення щодо України чи Ізраїлю. Файли також розкривають зусилля Беннона фінансувати європейських правих популістів, таких як Марін Ле Пен і Маттео Сальвіні, через Епштейна, що могло змінити результати європейських виборів 2019 року. Загалом, скандал демонструє, як приватні мережі впливають на глобальну політику, з потенційними наслідками для альянсів і конфліктів.

Наслідки для американсько-українських відносин

Файли Епштейна безпосередньо впливають на американсько-українські відносини, посилюючи напругу в контексті російської агресії. Згадки Зеленського та твердження про "ізраїльський контроль" можуть бути використані для дезінформації, як це робила російська речниця Марія Захарова, стверджуючи: "Файли Епштейна, оприлюднені цими днями в обсязі 3, 5 млн матеріалів, чітко демонструють, як західна еліта ставиться до дітей". Це частина кампанії з дискредитації України, де Росія звинувачує Київ у торгівлі людьми, хоча файли не містять доказів.

Аналіз показує, що можливі російські зв'язки Епштейна можуть вплинути на політику Трампа щодо України. У 2025 році Трамп підписав закон про оприлюднення файлів, але з затримками, що викликало підозри в приховуванні. Якщо компромат на американських лідерів існує, це може послабити підтримку України, адже файли містять обговорення "миру" між Києвом і Москвою, включаючи переговори в Об'єднаних Арабських Еміратах. Дональд Туск під час візиту до Києва в січні 2026 року заявив: "Є ті – поляки та мій уряд серед них – хто розуміє, що підтримка України в цій війні означає стояння на боці правди та справедливості". Це контрастує з потенційним зрушенням у Вашингтоні, де файли можуть стати інструментом для перегляду допомоги. За даними Міністерства юстиції, файли включають згадки про "українську дівчину" в контексті Тіша, що підкреслює вразливість регіону до експлуатації. В цілому, скандал загрожує стабільності відносин, посилюючи вплив Росії через непрямі канали.