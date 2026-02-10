Файлы, связанные с Джеффри Эпштейном, американским финансистом и осужденным преступником в сфере сексуальной эксплуатации, стали одним из величайших разоблачений современности. Эти документы, обнародованные Министерством юстиции США в конце января 2026 года, охватывают более 3 миллионов страниц текста, две тысячи видеозаписей и сто восемьдесят тысяч изображений. Они раскрывают сеть по связям Эпштейна с влиятельными лицами со всего мира, включая политиков, бизнесменов и знаменитостей. Анализ этих материалов показывает, как один человек мог манипулировать элитами потенциально для сбора компрометирующей информации.

По данным опроса, проведенного компанией Reuters/Ipsos в июле 2025 года, 69% американцев считают, что правительство скрывает детали о клиентах Эпштейна, что подчеркивает уровень недоверия официальным институтам. Этот скандал не только разоблачает моральные провалы элит, но и подвергает сомнению стабильность международных отношений, особенно в контексте геополитических конфликтов.

Ключевые фигуры, упомянутые в документах

Документы содержат упоминания о многочисленных публичных лицах, чьи имена появляются в электронной переписке, фотографиях и отчетах расследований. Например, имя президента США Дональда Трампа фигурирует сотни раз, включая список обвинений, составленный Федеральным бюро расследований в 2025 году на основе звонков в их горячую линию. Среди них – неподтвержденные утверждения о сексуальных злоупотреблениях, хотя Трамп не обвиняется ни в каких преступлениях. В электронной переписке Эпштейна с Гислен Максвелл, его сообщницей, отмечается, что Трамп "провел часы в моем доме" с одной из жертв, и Эпштейн называет его "не лающей собакой". Это свидетельствует о близких отношениях в прошлом, ведь Трамп сам в 2002 году называл Эпштейна "прекрасным парнем", который "любит красивых женщин, и многие из них помоложе". Анализ показывает, что такие связи могли быть инструментом влияния, ведь Эпштейн финансировал мероприятия, где встречались элиты, например ужин миллиардеров в 2014 году, где общая стоимость состояния 40 гостей равнялась 60% богатства всех американцев.

Другие фигуры включают бывшего президента Билла Клинтона, чьи фотографии с Эпштейном появились в первых партиях документов, обнародованных в декабре 2025 года. Клинтон упоминается в контексте полетов на частном самолете Эпштейна, хотя без обвинений в противоправных действиях. Бизнесмен Илон Маск появляется в переписке по поводу путешествий, а бывший принц Эндрю (ныне Эндрю Маунтбеттен-Виндзор) – в фотографиях и обвинениях в сексуальных контактах с несовершеннолетними, представленными Вирджинией Робертс Джуффре. Документы также упоминают Стивена Тиша, совладельца футбольной команды "Нью-Йорк Джайантс", в контексте обсуждения "украинской девушки", которую Эпштейн описывал как "редко говорящую правду, но веселую" россиянку. Такие детали иллюстрируют, как Эпштейн использовал свою сеть для манипуляций, потенциально собирая компромат на влиятельных лиц. В общем, файлы содержат более 6 миллионов страниц, детализирующих не только преступления, но и социальные связи, продолжавшиеся даже после осуждения Эпштейна в 2008 году за сексуальные преступления.

Упоминания о России и ее роли

Россия занимает центральное место в файлах, появляясь 5553 раза, а имя президента Владимира Путина – не менее 1005 раз. Документы раскрывают усилия Эпштейна установить контакт с Путиным, включая электронную переписку о "назначении" в Москве через посредника по имени Игр. Анализ материалов указывает на возможные связи Эпштейна с российскими спецслужбами, ведь он культивировал отношения с выпускниками Академии Федеральной службы безопасности России и бизнесменами, приближенными к Кремлю. К примеру, Мария Дрокова, бывшая пресс-секретарь кремлевского молодежного движения "Наши", упоминается 1627 раз, и в одном из писем Эпштейн просит ее организовать встречу с Путиным. Документы также содержат упоминания о молодых женщинах из России, которые Эпштейн пытался переправить в Европу и Соединенные Штаты, что может указывать на торговлю людьми.

Польский премьер-министр Дональд Туск, комментируя файлы, заявил : "Все больше комментаторов и экспертов по безопасности считают это крайне вероятным, что миссия Эпштейна по приближению к элитам всего мира включала российские спецслужбы". Он подчеркнул, что если Россия соорганизовывала эту схему, то может обладать компроматом на многих лидеров, что представляет угрозу национальной безопасности. Анализ показывает, что такие связи могли быть частью классической операции "медовая ловушка", где сексуальная эксплуатация используется для шантажа. ФБР США рассматривало Эпштейна как потенциального "менеджера состояния" для Путина, хотя доказательства остаются косвенными. Это подкрепляется данными о более чем 9000 упоминаний Москвы в документах, превышающих упоминания других столиц.

Украина в контексте файлов

Украина появляется в файлах менее заметно, но с существенными геополитическими последствиями. Документы содержат по меньшей мере 24 упоминания о президенте Владимире Зеленском, преимущественно в новостях и статьях, отправленных по электронной почте сотрудникам ФБР во время его президентской кампании 2019 года. В одном из писем Эпштейн спрашивает о шансах соперника Петра Порошенко, вероятно, имея в виду Зеленского. Другое сообщение утверждает, что Зеленский "ищет помощи" и "управляется израильтянами", что может быть частью дезинформации. Также упоминается Илья Пономарев, бывший российский депутат как потенциальный "организатор восстания" против Путина.

Аналитики отмечают, что файлы содержат корреспонденцию с украинскими модельными агентствами, например с директором киевского агентства "Линеа 12 Моделс" Машей Манюк, которая обсуждала модели для работы за границей с Жаном-Люком Брунелем, соратником Эпштейна. Манюк отрицала любое сотрудничество, но это указывает на попытки вербовки молодых женщин из Украины. Российская пропаганда пыталась использовать файлы для дискредитации украинского правительства, фабрикуя письма о якобы причастности Зеленского к торговле людьми, но украинские СМИ опровергли это, подчеркнув, что упоминания ограничиваются новостями. В целом Украина выступает как периферийный элемент, но анализ показывает риск использования таких материалов для гибридной войны, особенно в контексте российской агрессии.

Влияние на мировую политику

Обнародование файлов повлекло за собой глобальные потрясения, особенно в Европе, где они привели к отставкам чиновников. Например, в Словакии старший дипломат Мирослав Лайчак ушел в отставку после разоблачения его переписки с Эпштейном о молодых женщинах и политических вопросах, включая встречу со Стивом Бенноном. В Норвегии и Польше началось расследование возможных связей Эпштейна с российскими спецслужбами. Дональд Туск создал специальную группу для анализа польских следов, заявив: "Если российские службы соорганизовывали эту схему, это может означать только одно – они могут иметь компромат на многих лидеров, активных сегодня". Это подчеркивает, как файлы стали инструментом политических чисток и международных расследований.

В Соединенных Штатах влияние менее драматично из-за контроля Трампа над Министерством юстиции, но файлы усилили поляризацию. Опрос CNN/SSRS в июле 2025 года показал, что только 3% американцев удовлетворены количеством обнародованной информации, а 50% — недовольны. Анализ указывает на риск шантажа: если Россия владеет компроматом, это может повлиять на решение по Украине или Израилю. Файлы также раскрывают усилия Беннона финансировать европейских правых популистов, таких как Марин Ле Пен и Маттео Сальвини через Эпштейна, что могло изменить результаты европейских выборов 2019 года. В целом скандал демонстрирует, как частные сети влияют на глобальную политику, с потенциальными последствиями для альянсов и конфликтов.

Последствия для американо-украинских отношений

Файлы Эпштейна оказывают непосредственное влияние на американо-украинские отношения, усиливая напряжение в контексте российской агрессии. Упоминания Зеленского и утверждения об "израильском контроле" могут быть использованы для дезинформации, как это делала российская пресс-секретарь Мария Захарова, утверждая: "Файлы Эпштейна, обнародованные на днях в объеме 3,5 млн материалов, четко демонстрируют, как западная элита относится к детям". Это часть кампании по дискредитации Украины, где Россия обвиняет Киев в торговле людьми, хотя файлы не содержат доказательств.

Анализ показывает, что возможные российские связи Эпштейна могут повлиять на политику Трампа по отношению к Украине. В 2025 году Трамп подписал закон об обнародовании файлов, но с задержками, что вызвало подозрения в сокрытии. Если компромат на американских лидеров существует, то это может ослабить поддержку Украины, ведь файлы содержат обсуждение "мира" между Киевом и Москвой, включая переговоры в Объединенных Арабских Эмиратах. Дональд Туск во время визита в Киев в январе 2026 заявил: "Есть те – поляки и мое правительство среди них – кто понимает, что поддержка Украины в этой войне означает стояние на стороне правды и справедливости". Это контрастирует с потенциальным сдвигом в Вашингтоне, где файлы могут стать инструментом просмотра помощи. По данным Министерства юстиции, файлы включают упоминания об "украинской девушке" в контексте Тиша, что подчеркивает уязвимость региона к эксплуатации. В целом скандал грозит стабильности отношений, усиливая влияние России через косвенные каналы.