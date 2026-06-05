Директори-мільйонери – як живуть керівники комунальних підприємств Львова

Незважаючи на серйозні проблеми з деякими галузями міського господарства Львова, які традиційно мають вирішувати влада та комунальні підприємства, справи там не найкраще. Однак при цьому керівництво львівських КП почувається більш ніж впевнено, адже багато хто з них отримує мільйонні зарплати і часто не соромиться їх витрачати.

Фото: портал "Коментарі"

Майже 2 мільйони гривень зарплати, свій бізнес, автопарк та нерухомість та майже мільйон доларів – найбагатший директор КП "Львівводоканал"

Вивчаючи статки директора КП "Львівводоканал" Дмитра Ваньковича, важко зрозуміти – навіщо він власне керує підприємством за зарплату 1 млн 961 тис. грн.? Найвища зарплата серед його колег насправді є лише малою частиною стану Ваньковича та доходів. Окрім зарплати Ванькович зазначив ще 540 тисяч інших доходів, з них 491 000 – оренда майна ФОП Дмитро Ванькович.

Так, директор КП активно займається бізнесом, будучи зареєстрованим як ФОП, вказуючи 2 компанії, що належать йому – "Агро-простір" та "Домінанта-плюс", і будучи членом "Кредитної спілки Львів". Щоправда якісь доходи від цих комерційних структур він не вказує, можливо тому, що обидві за даними аналітичного сервісу YouControl формально збиткові:

1) ТОВ "Агро-простір" (сфера діяльності – вирощування зернових, статутний фонд – 1,5 млн. грн.) за 36,46 млн грн. доходу має 8,3 млн. грн. збитків;

2) ПП "Домінанта-плюс" сфера діяльності – виробництво пластмасових виробів, статутний фонд – 500 тис. грн.) за доходу в 1 млн грн. Закінчила рік зі збитками у 250 тис. грн.

Але все це не заважає Дмитру Ваньковичу вести "марнотратний" спосіб життя. Наприклад, у 2024-му році він купив нову Toyota Camry, правда, ціну її не вказав, але навіть через 2 роки ця модель коштує в Україні близько 40 тисяч доларів. Зауважимо, що за 2024 рік він заробив близько 1,6 млн грн., що не покривало навіть його витрат на покупку авто. А ця Toyota Camry стала четвертою в автопарку директора КП "Львівводоканал". Також йому належать 2,3 га землі, 2 офіси, квартира, гараж, один цілий та один недобудований корівники.

Втім, все це директор КП може собі дозволити, адже у вигляді готівки, у банках та вигляді позики третім особам він має 900 тисяч доларів, трохи менше 7000 євро та 2,25 млн грн. Не рахуючи 700 тисяч доларів, які Дмитро Ванькович дав у борг, у нього на руках залишаються близько 11 млн грн. (200 тисяч доларів, і ті самі 7000 євро та 2,25 млн грн.), що еквівалентно 6-річним зарплатам на посаді голови "Львіводоканалу".

КП "Львівтеплоенерго" — зростання видатків на півмільярда, але зарплата мільйонна

Трохи відстає за рівнем зарплати за 2025-й рік від КП "Львівводоканал" директор КП "Львівтеплоенерго" Олександр Одинець, близько 1,7 млн. грн. млн. грн., що при обліку зростання доходу на 108 млн. грн. Визначає, що витрати "Львівтеплоенерго" у 2025 році зросли одразу на 0,5 млрд грн.

Але фінансовий стан директора КП та його родини більш ніж "заможний" – загальний дохід у 2,9 млн. грн., з яких 1 млн. 704 тис. грн. це власне його зарплата. Також йому належать 2 гібридні авто марки TOYOTA, житловий будинок на 72 квадрати і 4 земельні ділянки. Зрештою, сім'я директора КП володіє доларами США у сумі 26 тисяч, 10 800 євро та близько 204 тисяч гривень.

За ремонт автошляхів 1,5 млн. грн. на рік для директора КП "Львівавтодор" та 1 млн для голови електротранспорту

Не може поскаржитися на малу зарплату директор КП "Львівавтодор" Микола Власюк – керівництво підприємством у 2025 році йому принесло 1 млн 567 тис. грн. зарплати, а разом із пенсією у 465 тис., доходами дружини та іншим він отримав близько 2,3 млн грн.

Щоправда, керівництво підприємством Миколою Власюком явно не йде на користь "Львівавтодору" — за 2025-й рік зафіксовано збитки в 543 млн грн., і підприємство фігурує в низці кримінальних проваджень.

Загалом керівники комунальних підприємств транспортної сфери у Львові отримують "хороші гроші". Наприклад, голова КП "Львівелектротранс" Ірина Іванишин заробила 2025-го 1 млн 61 тис. грн. зарплати, і це на тлі збитків підприємства 295 млн грн. При цьому у її власності 3 квартири, машиномісце, авто, 14 тисяч доларів та 29 800 євро.

У директора КП "АТП 1" Сергія Клімчука зарплата ще більше – 1 млн 354 тис. грн. та ще близько 900 тисяч доходів від відсотків та дружини Крістіни Клімчук. Також їм належать 514 тисяч гривень, 2 авто та 5 об'єктів нерухомості. При цьому зауважимо, що у жовтні 2025 року він купив квартиру площею 112 метрів за 3,8 млн грн., хоча за підсумками 2024-го мав 1,3 млн грн., 10 тисяч доларів і дохід за рік близько 1,7 млн грн. Покрити брак Клімчук зміг за рахунок позики 1,5 млн грн. у когось Володимира Стірни, який до 2023-го був ФОПом, і чи могли у нього бути такі гроші для позики Сергію Клімчуку – незрозуміло.

При цьому збиток КП "АТП 1", директором якого є Сергій Клімчук, за 2025 рік склав 155 млн грн.

Мільйони зарплати за прибирання сміття

Протягом багатьох років проблема сміття залишається "ахіллесовою п'ятою" Львова та способом для директорів профільних підприємств пояснювати свої високі зарплати.

Так, директор КП "Адміністратор послуги з управління побутовими відходами" Петро Кінаш отримав зарплату в 1 млн 56 тис. грн., а його родина володіє легковим авто та 11 об'єктами нерухомості (у тому числі 3 квартири). Втім, цей добробут можна пояснити підприємницькою діяльністю дружини Христини, результати якої склали 8,3 млн. грн. При цьому готівкою сім'ї Кінаш належать 12 тисяч доларів, 5 тисяч євро та 222 тисячі гривень, щоправда, на дружині директора "Адміністратор послуги з управління побутовими відходами" ще "висить" кредит у 1,5 млн грн., за яким одна з квартир є запорукою.

КП "Зелене місто" мало стати головною "ударною силою" у боротьбі з Грибовицьким полігоном відходів, який завдав величезного удару по іміджу Львова та його мера Андрія Садового у 2016-му році. Підприємство планувало побудувати сміттєпереробний завод та рекультивувати звалище, щоправда судячи з останніх новин та відмови працювати з одним із підрядників, до виконання завдання ще далеко.

Як би там не було, керівник КП Олександр Єгоров заробив за минулий рік 950 тисяч гривень та ще 5 млн грн на продажу нерухомості. Його дружина Марина Полякова заробила ще близько 3 млн. грн. як підприємець від своїх 6 фірм, та від продажу свого майна. Подружжю належать 9 об'єктів нерухомості (2 не добудовані) та 3 авто. Особисто Олександр Єгоров володіє 65 000 доларів, 900 000 гривень та 47 000 євро, ще 38 000 євро у Марини Полякової.

Підприємництво та туризм цінують на мільйон

Львівська область вважається одним із центрів розвитку малого бізнесу, для підтримки якого мерія створила навіть спеціальне комунальне підприємство – Центр підтримки підприємництва на чолі з Юлією Войтеховою. За 2025 рік директор КПотримала зарплату в 1 млн 342 тис. грн., що не завадило їй з чоловіком отримати за держпрограмами підтримки ще 18 тисяч гривень. Хоча, можливо, причина тому кредит у 500 тисяч гривень, які подружжя виплачує за куплену у 2018-му році квартиру (обійшлася в 1,5 млн грн.).

Також Львів вважається одним із центрів українського туризму. Директор спеціалізованого КП "Центр розвитку туризму міста Львова" Віра Косменко отримала зарплату 919 тисяч гривень за підсумками 2025-го. Зауважимо, що це майже втричі більше, ніж дохід її чоловіка-підприємця Андрія Косменка (339 тисяч, з яких 290 тисяч витрачено на покупку авто), а ось свого житла у подружжя, судячи з декларації, немає.

ЗМІ та айтішники Львова не бідують

Директор на перший погляд скромного КП "Міський центр інформаційних технологій" Володимир Поліщук також не бідує – зарплата 1 млн 290 тис. грн. за підсумками 2025 року робить його за рівнем доходу одним із найбільш високооплачуваних директорів КП міста. Також із дружиною йому належать 5 об'єктів нерухомості, 2 легкових авто та 10 500 доларів. При цьому зауважимо, що фінрезультат очолюваного ним КП – збиток у 154,9 млн. грн.

Скромніший результат – 838 тисяч гривень річної зарплати у директора КП "Львівське радіо" Андрія Лініка, але ще 686 тисяч він отримав як зареєстрований ФОП. У тому ж році він витратив 500 тисяч гривень на покупку "VOLKSWAGEN" TIGUAN ALLSPACE 2020 року випуску. При цьому, за даними аналітичного сервісу OpenDataBot , саме "Львівське радіо" є збитковим – мінус 146 100 гривень.

Але ймовірно самим якщо не "багатим", то точно "одіозним", з директорів львівських КП можна назвати "Ритуальну службу "Меморіал" Геннадія Гримчака, який перебуває нині в ліквідації комунального підприємства. У січні 2024 року чоловік купив VOLKSWAGEN TOUAREG 2013 року випуску за 690 тисяч гривень, при тому що сукупний дохід за 2023 рік буввказаний лише у 320 тисяч гривень.

Зауважимо, що на тлі директорів комунальних підприємств Дніпра їхні колеги зі Львова виглядають багатшими.