Директора-миллионеры – как живут руководители коммунальных предприятий Львова

Несмотря на серьезные проблемы с некоторыми отраслями городского хозяйства Львова, которые традиционно должны решать власти и коммунальные предприятия, дела там обстоят не лучшим образом. Однако при этом руководство львовских КП чувствует себя более чем уверенно, ведь многие из них получают миллионные зарплаты и часто не стесняются их тратить.

Фото: портал "Комментарии"

Почти 2 миллиона гривен зарплаты, свой бизнес, автопарк и недвижимость и почти миллион долларов – самый богатый директор КП "Львовводоканал"

Изучая состояние директора КП "Львовводоканал" Дмитрия Ваньковича, тяжело понять – зачем он собственно руководит предприятием за зарплату в 1 млн 961 тыс. грн.? Самая высокая зарплата среди его коллег, на деле является лишь малой частью состояния Ваньковича и доходов. Кроме зарплаты Ванькович указал еще 540 тысяч других доходов, из них 491 000 – аренда имущества ФОП Дмитрий Ванькович.

Да, директор КП активно занимается бизнесом, будучи зарегистрирован как ФОП, указывая 2 принадлежащие ему компании – "Агро-пространство" и "Доминанта-плюс", и будучи членом "Кредитного союза Львов". Правда какие-либо доходы от этих коммерческих структур он не указывает, возможно потому, что обе по данным аналитического сервиса YouControl формально убыточны:

1) ООО "Агро-пространство" (сфера деятельности – выращивание зерновых, уставной фонд – 1,5 млн. грн.) при 36,46 млн грн. дохода имеет 8,3 млн грн. убытка;

2) ЧП "Доминанта-плюс" сфера деятельности – производство пластмассовых изделий, уставной фонд – 500 тыс. грн.) при доходе в 1 млн грн. Закончила год с убытками в 250 тыс. грн

Но все это не мешает Дмитрию Ваньковичу вести "расточительный" образ жизни. Например, в 2024-м году он купил новенькую Toyota Camry, правда цену ее не указал, но даже спустя 2 года эта модель стоит в Украине около 40 тысяч долларов. Заметим, что за 2024-й год он заработал порядка 1,6 млн грн., что не покрывало даже его расходов на покупку авто. А эта Toyota Camry стала четвертой в автопарке директора КП "Львовводоканал". Также ему принадлежат 2,3 га земли, 2 офиса, квартира, гараж, один целый и один недостроенный коровники.

Впрочем, все это директор КП может себе позволить, ведь в виде наличных, в банках и виде займа третьим лицам он имеет 900 тысяч долларов, чуть менее 7000 евро и 2,25 млн грн. Не считая 700 тысяч долларов, которые Дмитрий Ванькович дал в долг, у него на руках остаются около 11 млн грн. (200 тысяч долларов, и те самые 7000 евро и 2,25 млн грн.), что эквивалентно 6 годовым зарплатам на посту главы "Львоводоканала".

КП "Львовтеплоэнерго" — рост расходов на полмиллиарда, но зарплата миллионная

Чуть отстает по уровню зарплаты за 2025-й год от КП "Львовводоканал" директор КП "Львовтеплоэнерго" Александр Одинец, порядка 1,7 млн. грн.. Причем такой высокий уровень оплаты труда на фоне финансового состояния компании выглядит странно – после чистой прибыли в 2024-м году в 412 млн грн., КП получила убыток в 5,8 млн грн., что при учете роста дохода на 108 млн грн. Означает, что расходы "Львовтеплоэнерго" в 2025 году выросли сразу на 0,5 млрд грн.

Но финансовое состояние директора КП и его семьи более чем "зажиточное" – общий доход в 2,9 млн грн., из которых 1 млн 704 тыс. грн это собственно его зарплата. Также ему принадлежат 2 гибридных авто марки TOYOTA, жилой дом на 72 квадрата и 4 земельных участка. Наконец, семья директора КП владеет долларами США в сумме 26 тысяч, 10 800 евро и порядка 204 тысяч гривен.

За ремонт автодорог 1,5 млн грн. в год для директора КП "Львовавтодор" и 1 млн для главы электротранспорта

Не может пожаловаться на малую зарплату директор КП "Львовавтодор" Николай Власюк – руководство предприятием в 2025-м году ему принесло 1 млн 567 тыс. грн. зарплаты, а вместе с пенсией в 465 тыс., доходами жены и прочим он получил около 2,3 млн грн.

Правда руководство предприятием Николаем Власюком явно не идет на пользу "Львовавтодору" — за 2025-й год зафиксированы убытки в 543 млн грн., и предприятие фигурирует в целом ряде уголовных производств.

Вообще, руководители коммунальных предприятий транспортной сферы во Львове получают "хорошие деньги". К примеру глава КП "Львовэлектротранс" Ирина Иванишин заработала в 2025-м 1 млн 61 тыс. грн. зарплаты, и это на фоне убытков предприятия в 295 млн грн. При этом в ее собственности 3 квартиры, машиноместо, авто, 14 тысяч долларов и 29 800 евро.

У директора КП "АТП 1" Сергея Климчука зарплата и того больше – 1 млн 354 тыс. грн. и еще около 900 тысяч доходов от процентов и супруги Кристины Климчук. Также им принадлежат 514 тысяч гривен, 2 авто и 5 объектов недвижимости. При этом заметим, что в октябре 2025 года он купил квартиру площадью в 112 метров за 3,8 млн грн., хотя по итогам 2024-го имел 1,3 млн грн., 10 тысяч долларов и доход за год около 1,7 млн грн. Покрыть нехватку Климчук смог за счет займа в 1,5 млн грн. у некого Владимира Стирны, который до 2023-го был ФОПом, и могли ли у него быть такие деньги для займа Сергею Климчуку – непонятно.

При этом убыток КП "АТП 1", директором которого является Сергей Климчук, за 2025-й год составил 155 млн грн.

Миллионы зарплаты за уборку мусора

Долгие годы проблема мусора остается "ахиллесовой пятой" Львова и способом для директоров профильных предприятий объяснять свои высокие зарплаты.

Так, директор КП "Администратор услуги по управлению бытовыми отходами" Петр Кинаш получил зарплату в 1 млн 56 тыс. грн., а его семья владеет легковым авто и 11 объектами недвижимости (в том числе 3 квартиры). Впрочем, это благосостояние можно объяснить предпринимательской деятельностью супруги Кристины, результаты которой составили 8,3 млн грн. При этом наличными семье Кинаш принадлежат 12 тысяч долларов, 5 тысяч евро и 222 тысячи гривен, правда на жене директора "Администратор услуги по управлению бытовыми отходами" еще "висит" кредит в 1,5 млн грн., по которому одна из квартир является залогом.

КП "Зеленый город" должно было стать главной "ударной силой" в борьбе с Грибовицким полигоном отходов, нанесшим огромный удар по имиджу Львова и его мэра Андрея Садового в 2016-м году. Предприятие планировало построить мусороперерабатывающий завод и рекультивировать свалку, правда судя по последним новостям и отказу работать с одним из подрядчиков, до выполнения задачи еще далеко.

Как бы то ни было, руководитель КП Александр Егоров заработал за прошлый год 950 тысяч гривен, и еще 5 млн грн на продаже недвижимости. Его супруга Марина Полякова заработала еще около 3 млн грн. как предприниматель от своих 6 фирм, и от продажи своего имущества. Супругам принадлежат 9 объектов недвижимости (2 не достроены) и 3 авто. Лично Александр Егоров владеет 65 000 долларов, 900 000 гривен и 47 000 евро, еще 38 000 евро у Марины Поляковой.

Предпринимательство и туризм ценят на миллион

Львовская область считается одним из центров развития малого бизнеса, для поддержки которого мэрия создала даже специальное коммунальное предприятие – "Центр поддержки предпринимательства" во главе с Юлией Войтеховой. За 2025-й год директор КП получила зарплату в 1 млн 342 тыс. грн., что не помешало ей с супругом получить по госпрограммам поддержки еще 18 тысяч гривен. Хотя, возможно причина тому кредит в 500 тысяч гривен, которые супруги выплачивают за купленную в 2018-м году квартиру (обошлась в 1,5 млн грн.).

Также Львов считается одним из центров украинского туризма. Директор специализированного КП "Центр развития туризма города Львова" Вера Косменко получила зарплату в 919 тысяч гривен по итогам 2025-го. Заметим, что это почти в 3 раза больше, чем доход ее мужа-предпринимателя Андрея Косменко (339 тысяч, из которых 290 тысяч потрачены на покупку авто), а вот своего жилья у супругов судя по декларации нет.

СМИ и айтишники Львова не бедствуют

Директор на первый взгляд скромного КП "Городской центр информационных технологий" Владимир Полищук также не бедствует – зарплата в 1 млн 290 тыс. грн. по итогам 2025 года делает его по уровню дохода одним из наиболее высокооплачиваемых директоров КП города. Также с супругой ему принадлежат 5 объектов недвижимости, 2 легковых авто и 10 500 долларов. При этом заметим, что финрезультат возглавляемого им КП – убыток в 154,9 млн грн.

Более скромный результат – 838 тысяч гривен годовой зарплаты у директора КП "Львовское радио" Андрея Линика, но еще 686 тысяч он получил как зарегистрированный ФОП. В том же году он потратил 500 тысяч гривен на покупку "VOLKSWAGEN" TIGUAN ALLSPACE 2020 года выпуска. При этом по данным аналитического сервиса OpenDataBot само "Львовское радио" является убыточным – минус 146 100 гривен.

Но вероятно самым если не "богатым", то уж точно "одиозным", из директоров львовских КП можно назвать пребывающего ныне в ликвидации коммунального предприятия "Ритуальная служба "Мемориал" Геннадия Гримчака. В январе 2024 года мужчина купил VOLKSWAGEN TOUAREG 2013 года выпуска за 690 тысяч гривен, при том что совокупный доход за 2023-й год был указан всего в 320 тысяч гривен.

Заметим, что на фоне директоров коммунальных предприятий Днепра их коллеги из Львова выглядят в целом побогаче.